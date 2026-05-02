TD Five Boro Bike Tour cyclists taking over NYC streets Sunday. Here are the road closures, route map and more.
The annual TD Five Boro Bike Tour is rolling through New York City Sunday, with tens of thousands of cyclists expected to participate.
The roughly 40-mile route goes through every borough as roads and bridges normally reserved for cars become a bike-only zone.
The event raises money to fund the free bike education programs offered by Bike New York.
Organizers say it's the largest charitable bike ride in the country.
Five Boro Bike Tour start times
There are five different waves for riders. The first starts at 7:30 a.m., with subsequent waves departing at 8:30 a.m., 9:15 a.m., 9:50 a.m. and 10:30 a.m.
Here's a map of where each group will enter:
Five Boro Bike Tour route map
Five Boro Bike Tour street closures
The New York City Department of Transportation announced the following road closures:
Manhattan:
- Greenwich Street between Battery Place and Morris Street
- Trinity Place between Morris Street and Liberty Street
- Church Street between Liberty Street and Canal Street
- Chambers Street between Broadway and West Street
- Worth Street between Broadway and West Broadway
- Canal Street between Broadway and 6th Avenue
- 6th Avenue between Franklin Street and West 59th Street
- West 59th Street between 6th Avenue and 5th Avenue
- Grand Army Plaza between West 59th Street and East Drive
- East Drive between Grand Army Plaza and Center Drive
- Center Drive between 5th Avenue and East Drive
- East Drive between Center Drive and Adam Clayton Powell Jr. Boulevard
- Adam Clayton Powell Jr. Boulevard between West 110th Street and West 135th Street
- East / West 135th Street between Adam Clayton Powell Jr. Boulevard and Madison Avenue
- Madison Avenue between East 135th Street and East 138th Street
- Madison Avenue Bridge (Bronx-bound)
- Harlem River Drive / FDR Drive (Southbound) between 3rd Avenue Bridge and East 116th Street
- East 116th Street between FDR Drive and Pleasant Avenue
- Pleasant Avenue between East 116th Street and East 114th Street
- Harlem River Drive / FDR Drive (Southbound) between 116th Street and 63rd Street Exit
- East 63rd Street between FDR Drive (Southbound) and Queensboro Bridge Exit
- Queensboro Bridge Exit between East 63rd Street and East 60th Street
- Queensboro Bridge Upper Level (Manhattan-bound)
The Bronx:
- 138th Street between Madison Avenue Bridge and 3rd Avenue
- 3rd Avenue between 138th Street and 3rd Avenue Bridge
- 3rd Avenue Bridge (Manhattan-bound)
Queens:
- Queens Plaza South between 21st Street and Vernon Boulevard / Alternate Route
- 21st Street between 43rd Avenue and Queens Plaza South
- 21st Street between Queens Plaza South and Hoyt Avenue North
- Hoyt Avenue North between 21st Street and 19th Street
- 19th Street between Hoyt Avenue North and Ditmars Boulevard
- Ditmars Boulevard between 19th Street and Shore Boulevard
- Shore Boulevard between Ditmars Boulevard and Astoria Park South
- Astoria Park South between Shore Boulevard and 14th Street
- 14th Street between Astoria Park South and 31st Avenue
- 31st Avenue between 14th Street and Vernon Boulevard
- Vernon Boulevard between 31st Avenue and 44th Drive
- 44th Drive between Vernon Boulevard and 11th Street
- 11th Street between 44th Drive and Pulaski Bridge
- Pulaski Bridge (Brooklyn-bound)
Brooklyn:
- McGuiness Boulevard between Pulaski Bridge and Greenpoint Avenue
- Java Street between McGuinness Boulevard and Franklin Street
- Greenpoint Avenue between McGuinness Boulevard and Franklin Street
- Franklin Street between Java Street and North 14th Street
- Kent Avenue between North 14th Street and Williamsburg Street West
- Williamsburg Street West between Kent Avenue and Flushing Avenue
- Flushing Avenue between Williamsburg Street West and Navy Street
- North Elliot Place between Flushing Avenue and Park Avenue
- Navy Street between Flushing Avenue and York Street
- York Street between Navy Street and Gold Street
- Gold Street between York Street and Front Street
- Front Street between Gold Street and Old Fulton Street
- Old Fulton between Furman Street and Front Street
- Furman Street between Old Fulton Street and Atlantic Avenue
- Atlantic Avenue between Furman Street and Columbia Street
- Columbia Street between Atlantic Avenue and BQE West Entrance Columbia Street
- BQE / Gowanus Expressway between BQE West Entrance Columbia Street and Verrazano
- Verrazano Bridge Lower Level (Staten Island-bound)
Staten Island:
- Bay Street between New York Avenue and Hylan Boulevard
- Hylan Boulevard between Bay Street and Edgewater Street
- Edgewater Street/ Front Street between Hylan Boulevard and Hannah Street
- Hannah Street between Front Street and Bay Street
- Bay Street between Hannah Street and Richmond Terrace
- Richmond Terrace between Bay Street and Nicholas Street Wall Street between Richmond Terrace and Dead End