Is there Alternate Side Parking today in NYC? Here's the 2026 calendar.
Alternate Side Parking is suspended on Tuesday through Sunday due to snow cleanup.
This gives drivers more time to dig their cars out of all the snow and ice.
Here's a breakdown of 2026's Alternate Side Parking (ASP) holidays. This doesn't include pop-up suspensions, which can be caused by weather conditions or other emergencies.
January 2026 NYC ASP suspensions
- Three Kings' Day, Tuesday, Jan. 6
- Martin Luther King Jr. Day, Monday, Jan. 19
February 2026 NYC ASP suspensions
- Lincoln's Birthday, Thursday, Feb. 12
- Washington's Birthday (Presidents Day), Monday, Feb. 16
- Lunar New Year's Eve, Monday, Feb. 16
- Lunar New Year, Tuesday, Feb. 17
- Ash Wednesday, Feb. 18
- Losar, Wednesday, Feb. 18
March 2026 NYC ASP suspensions
- Purim, Tuesday, March 3
- Eid Al-Fitr, Friday-Saturday, March 20-21
April 2026 NYC ASP suspensions
- Passover, Thursday and Friday, April 2-3
- Holy Thursday, April 2
- Good Friday, Apr. 3
- Passover (seventh, eighth days), Wednesday and Thursday, April 8-9
- Holy Thursday (Orthodox), April 9
- Good Friday (Orthodox), April 10
May 2026 NYC ASP suspensions
- Solemnity of the Ascension, Thursday, May 14
- Shavout, Friday-Saturday, May 22-23
- Memorial Day, Monday, May 25
- Idul-Adha, Wednesday-Thursday, May 27-28
June 2026 NYC ASP suspensions
- Juneteenth, Friday, June 19
July 2026 NYC ASP suspensions
- Independence Day, Friday-Saturday, July 3-5
- Tisha B'Av, Thursday, July 23
August 2026 NYC ASP suspensions
- Feast of the Assumption, Saturday, Aug. 15
September 2026 NYC ASP suspensions
- Labor Day, Monday, Sept. 7
- Rosh Hashanah, Saturday-Sunday, Sept. 12-13
- Yom Kippur, Monday, Sept. 21
- Sukkot, Saturday-Sunday, Sept. 26-27
October 2026 NYC ASP suspensions
- Shemini Atzeret, Saturday, Oct. 3
- Simchat Torah, Sunday, Oct. 4
- Italian Heritage Day/Indigenous Peoples' Day, Monday, Oct. 12
November 2026 NYC ASP suspensions
- All Saints' Day, Sunday, Nov. 1
- Election Day, Tuesday, Nov. 3
- Diwali, Sunday, Nov. 8
- Veterans Day, Wednesday, Nov. 11
- Thanksgiving, Thursday, Nov. 26
December 2026 NYC ASP suspensions
- Immaculate Conception, Tuesday, Dec. 8
- Christmas Day, Friday, Dec. 25