The 2026 FIFA Men's World Cup schedule and how to watch
Tickets to the 2026 FIFA Men's World Cup may be scarce and very expensive, but there are several ways soccer fans can watch all 104 matches scheduled across the United States, Mexico and Canada, starting Thursday, June 11.
FOX and NBCUniversal have the broadcasting rights for the 78 games being played in the U.S., as well as the 13 apiece in Canada and Mexico. A record of 40 matches, or more than a third of the World Cup, will air during primetime on FOX, according to the broadcaster.
For Spanish-language broadcasts, every single match will air on NBC-owned Telemundo and Universo.
All matches will also be available for on-demand streaming on several platforms. Here's what to know.
How to watch the 2026 FIFA Men's World Cup
Viewers with a TV antenna, or access to the FOX network channel through a smart TV, can watch 70 of the matches for free. The rest will air on Fox Sports 1, a cable channel.
Ninety-two of the 104 matches can be watched for free in Spanish on Telemundo. The rest of the matches in Spanish will air on Universo, a cable network.
For cord-cutters, the World Cup opening match on June 11 between Mexico and South Africa, as well as the United States' opening match against Paraguay on June 12, will be available to stream for free on Tubi, an ad-supported streaming service owned by Fox.
All matches are available to stream through FOX One, the FOX Sports app, while Peacock has exclusive Spanish-language streaming rights. All matches will also be available on other streaming providers like YouTube TV, Fubo or Hulu + Live TV, for a subscription fee.
You can follow World Cup news and highlights throughout the tournament at CBSSports.com.
U.S. Men's 2026 World Cup schedule
The U.S. World Cup team will play three group games in June. Their opponents are Paraguay, Australia and Turkey, respectively.
The U.S.' first-round games will kick off at 9 p.m. ET against Paraguay at SoFi Stadium in Inglewood, California, on Friday, June 12. The U.S. has a 3 p.m. ET kickoff vs. Australia at Lumen Seattle on Friday, June 19, and then a 10 p.m. ET start on Thursday, June 25, back at SoFi Stadium in Inglewood against Turkey.
2026 World Cup broadcast schedule
The tournament begins on June 11, with co-host Mexico playing the opener in Mexico City against South Africa. The U.S. and Canada will play their first games a day later in Los Angeles and Toronto, respectively. The group stage runs until June 27.
Here is the broadcast schedule:
June 11
- 3 p.m. ET — Mexico vs. South Africa (Group A) — Mexico City [FOX, Telemundo]
- 10 p.m. ET — South Korea vs. Czechia (Group A) — Guadalajara [FS1, Telemundo]
June 12
- 3 p.m. ET — Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Group B) — Toronto [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — USA vs. Paraguay (Group D) — Inglewood [FOX, Telemundo]
June 13
- 3 p.m. ET — Qatar vs. Switzerland (Group B) — San Francisco Bay Area [FOX, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Brazil vs. Morocco (Group C) — New York/New Jersey [FS1, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Haiti vs. Scotland (Group C) — Boston [FS1, Telemundo]
June 14
- 12:00 a.m. ET — Australia vs. Turkey (Group D) — Vancouver [FS1, Telemundo]
- 1:00 p.m. ET — Germany vs. Curaçao (Group E) — Houston [FOX, Telemundo]
- 4:00 p.m. ET — Netherlands vs. Japan (Group F) — Dallas [FOX, Telemundo]
- 7:00 p.m. ET — Ivory Coast vs. Ecuador (Group E) — Philadelphia [FS1, Telemundo]
- 10:00 p.m. ET — Sweden vs. Tunisia (Group F) — Monterrey [FS1, Telemundo]
June 15
- 12 p.m. ET — Spain vs. Cape Verde (Group H) — Atlanta [FOX, Telemundo]
- 3 p.m. ET — Belgium vs. Egypt (Group G) — Seattle [FOX, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Saudi Arabia vs. Uruguay (Group H) — Miami [FS1, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Iran vs. New Zealand (Group G) — Inglewood [FS1, Telemundo]
June 16
- 3 p.m. ET — France vs. Senegal (Group I) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Iraq vs. Norway (Group I) — Boston [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Argentina vs. Algeria (Group J) — Kansas City [FOX, Telemundo]
June 17
- 12 a.m. ET — Austria vs. Jordan (Group J) — San Francisco Bay Area [FS1, Telemundo]
- 1 p.m. ET — Portugal vs. DR Congo (Group K) — Houston or Mexico City [FOX, Telemundo]
- 4 p.m. ET — England vs. Croatia (Group L) — Toronto or Dallas [FOX, Telemundo]
- 7 p.m. ET — Ghana vs. Panama (Group L) — Toronto or Dallas [FS1, Telemundo]
- 10 p.m. ET — Uzbekistan vs. Colombia (Group K) — Houston or Mexico City [FS1, Telemundo]
June 18
- 12 p.m. ET — Czechia vs. South Africa (Group A) — Atlanta [FOX, Telemundo]
- 3 p.m. ET — Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Group A) — Los Angeles [FOX, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Canada vs. Qatar (Group B) — Vancouver [FS1, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Mexico vs. South Korea (Group A) — Guadalajara [FOX, Telemundo]
June 19
- 3 p.m. ET — USA vs. Australia (Group D) — Seattle [FOX, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Scotland vs. Morocco (Group C) — Boston [FOX, Telemundo]
- 8:30 p.m. ET — Brazil vs. Haiti (Group C) — Philadelphia [FOX, Telemundo]
- 11 p.m. ET — Turkey vs. Paraguay (Group D) — San Francisco Bay Area [FS1, Telemundo]
June 20
- 1 p.m. ET — Netherlands vs. Sweden (Group F) — Houston [FOX, Telemundo]
- 4 p.m. ET — Germany vs. Ivory Coast (Group E) — Toronto [FOX, Telemundo]
- 8 p.m. ET — Ecuador vs. Curaçao (Group E) — Kansas City [FS1, Telemundo]
June 21
- 12 a.m. ET — Tunisia vs. Japan (Group F) — Monterrey [FS1, Telemundo]
- 12 p.m. ET — Spain vs. Saudi Arabia (Group H) — Atlanta [FOX, Telemundo]
- 3 p.m. ET — Belgium vs. Iran (Group G) — Inglewood [FS1, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Uruguay vs. Cape Verde (Group H) — Miami [FS1, Telemundo]
- 9 p.m. ET — New Zealand vs. Egypt (Group G) — Vancouver [FS1, Telemundo]
June 22
- 1 p.m. ET — Argentina vs. Austria (Group J) — Dallas [FOX, Telemundo]
- 5 p.m. ET — France vs. Iraq - (Group I) — Philadelphia [FOX, Telemundo]
- 8 p.m. ET — Norway vs. Senegal (Group I) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo]
- 11 p.m. ET — Jordan vs. Algeria (Group J) — San Francisco Bay Area [FS1, Telemundo]
June 23
- 1 p.m. ET — Portugal vs. Uzbekistan (Group K) — Houston [FOX, Telemundo]
- 4 p.m. ET — England vs. Ghana (Group L) — Boston [FOX, Telemundo]
- 7 p.m. ET — Panama vs. Croatia (Group L) — Toronto [FOX, Telemundo]
- 10 p.m. ET — Colombia vs. DR Congo (Group K) — Guadalajara [FS1, Telemundo]
June 24
- 3 p.m. ET — Canada vs. Switzerland (Group B) — Vancouver [FOX, Telemundo]
- 3 p.m. ET — Bosnia and Herzegovina A vs. Qatar (Group B) — Seattle [FS1, Universo]
- 6 p.m. ET — Morocco vs. Haiti (Group C) — Atlanta [FS1, Universo]
- 6 p.m. ET — Scotland vs. Brazil (Group C) — Miami [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Mexico vs. Czechia (Group A) — Mexico City [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — South Korea vs. South Africa (Group A) — Monterrey [FS1, Universo]
June 25
- 4 p.m. ET — Curaçao vs. Ivory Coast (Group E) — Philadelphia [FS1, Universo]
- 4 p.m. ET — Ecuador vs. Germany (Group E) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo]
- 7 p.m. ET — Tunisia vs. Netherlands (Group F) — Kansas City [FOX, Telemundo]
- 7 p.m. ET — Japan vs. Sweden (Group F) — Dallas [FS1, Universo]
- 10 p.m. ET — USA vs. Turkey (Group D) — Inglewood [FOX, Telemundo]
- 10 p.m. ET — Paraguay vs. Australia (Group D) — San Francisco Bay Area [FS1, Universo]
June 26
- 3 p.m. ET — Norway vs. France (Group I) — Boston [FOX, Telemundo]
- 3 p.m. ET — Senegal vs. Iraq (Group I) — Toronto [FS1, Universo]
- 8 p.m. ET— Uruguay vs. Spain (Group H) — Guadalajara [FOX, Telemundo]
- 8 p.m. ET— Cape Verde vs. Saudi Arabia (Group H) — Houston [FS1, Universo]
- 11 p.m. ET— New Zealand vs. Belgium (Group G) — Vancouver [FOX, Telemundo]
- 11 p.m. ET— Egypt vs. Iran (Group G) — Seattle [FS1, Universo]
June 27
- 5 p.m. ET — Panama vs. England (Group L) — New York/New Jersey [FOX, Telemundo
- 5 p.m. ET — Croatia vs. Ghana (Group L) — Philadelphia [FS1, Universo]
- 7:30 p.m. ET — Colombia vs. Portugal (Group K) — Miami [FOX, Telemundo]
- 7:30 p.m. ET — DR Congo 1 vs. Uzbekistan (Group K) — Atlanta [FS1, Universo]
- 10 p.m. ET — Algeria vs. Austria (Group J) — Kansas City [FS1, Universo]
- 10 p.m. ET — Jordan vs. Argentina (Group J) — Dallas [FOX, Telemundo]
2026 World Cup knockout stage schedule
Round of 32:
June 28
- 3 p.m. ET — Runner-up Group A vs. Runner-up Group B — Inglewood (Match 73) [FOX, Telemundo]
June 29
- 1 p.m. ET — Winner Group C vs. Runner-up Group F — Houston (Match 76) [FOX, Telemundo]
- 4:30 p.m. ET — Winner Group E vs. Best 3rd place Group A/B/C/D/F — Boston (Match 74) [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Winner Group F vs. Runner-up Group C — Guadalupe, Mexico (Match 75) [FOX, Telemundo]
June 30
- 1 p.m. ET — Runner-up Group E vs. Runner-up Group I — Dallas (Match 78) [FOX, Telemundo]
- 5 p.m. ET — Winner Group I vs. Best 3rd place Group C/D/F/G/H — New Jersey (Match 77) [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Winner Group A vs. Best 3rd place Group C/E/F/H/I — Mexico City (Match 79) [FOX, Telemundo]
July 1
- 12 p.m. ET — Winner Group L vs Best 3rd place Group E/H/I/J/K — Atlanta (Match 80) [FOX, Telemundo]
- 4 p.m. ET — Winner Group G vs Best 3rd place Group A/E/H/I/J — Seattle (Match 82) [FS1, Telemundo]
- 8 p.m. ET — Winner Group D vs Best 3rd place Group B/E/F/I/J — San Francisco-Bay Area (Match 81) [FOX, Telemundo]
July 2
- 3 p.m. ET — Winner Group H vs Runner-up Group J — Los Angeles (Match 84) [FOX, Telemundo]
- 7 p.m. ET — Runner-up Group K vs Runner-up Group L — Toronto (Match 83) [FOX, Telemundo]
- 11 p.m. ET — Winner Group B vs Best 3rd place Group E/F/G/I/J — Vancouver (Match 85) [FS1, Telemundo]
July 3
- 2 p.m. ET — Runner-up Group D vs. Runner-up Group G — Dallas (Match 88) [FOX, Telemundo]
- 6 p.m. ET — Winner Group J vs. Runner-up Group H — Miami (Match 86) [FOX, Telemundo]
- 9:30 p.m. ET — Winner Group K vs. Best 3rd place Group D/E/I/J/L — Kansas City (Match 87), Telemundo]
Round of 16:
July 4
- 1 p.m. ET — Match 73 winner vs. Match 75 winner — Houston (Match 90) [FOX, Telemundo]
- 5 p.m. ET — Match 74 winner vs. Match 77 winner — Philadelphia (Match 89) [FOX, Telemundo]
July 5
- 4 p.m. ET — Match 76 winner vs. Match 78 winner — New Jersey (Match 91) [FOX, Telemundo]
- 8 p.m. ET — Match 79 winner vs. Match 80 winner — Mexico City (Match 92) [FOX, Telemundo]
July 6
- 3 p.m. ET — March 83 winner vs. Match 84 winner — Dallas (Match 93) [FOX, Telemundo]
- 8 p.m. ET — Match 81 winner vs. Match 82 winner — Seattle (Match 94) [FOX, Telemundo]
July 7
- 12:00 p.m. ET — Match 86 winner vs. Match 88 winner — Atlanta (Match 95) [FOX, Telemundo]
- 4:00 p.m. ET — Match 85 winner vs. Match 87 winner — Vancouver (Match 96) [FOX, Telemundo]
Quarterfinals:
July 9
- 4 p.m. ET — Match 89 winner vs. Match 90 winner — Boston (Match 97) [FOX, Telemundo]
July 10
- 3 p.m. ET — Match 93 winner vs. Match 94 winner — Los Angeles (Match 98) [FOX, Telemundo]
July 11
- 5 p.m. ET — Match 91 winner vs March 92 winner — Miami (Match 99) [FOX, Telemundo]
- 9 p.m. ET — Match 95 winner vs. Match 96 winner — Kansas City (Match 100) [FOX, Telemundo]
Semifinals:
July 14
- 3:00 p.m. ET — Winner 97 vs. Winner 98 — Dallas (Match 101) [FOX, Telemundo]
July 15
- 3 p.m. ET — Winner 99 vs. Winner 100 — Atlanta (Match 102) [FOX, Telemundo]
Third-place match, July 18:
- 5 p.m. ET — Miami [FOX, Telemundo]
World Cup Final, July 19:
- 3 p.m. ET — Metlife Stadium in New Jersey [FOX, Telemundo]