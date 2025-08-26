Watch CBS News
Sports

Steelers finalize 53-man roster for 2025 season

By
Garrett Behanna
Digital Producer, CBS Pittsburgh.
Garrett Behanna is a digital producer for CBS Pittsburgh who has been with the KDKA team since May 2022.
Read Full Bio
Garrett Behanna

/ CBS Pittsburgh

Ireland Contracting Nightly Sports Call: Aug. 25, 2025
Ireland Contracting Nightly Sports Call: Aug. 25, 2025 17:29

The Pittsburgh Steelers have finalized their 53-man roster for the start of the 2025 season ahead of the team's first game against the New York Jets on Sept. 7.

The updated 53-man roster can be found below.

Offense

  • Quarterbacks: Will Howard, Aaron Rodgers, Mason Rudolph, Skylar Thompson
  • Running backs: Kenneth Gainwell, Kaleb Johnson, Jaylen Warren
  • Offensive linemen: Calvin Anderson, Spencer Anderson, Troy Fautanu, Zach Frazier, Broderick Jones, Ryan McCollum, Mason McCormick, Andrus Peat, Isaac Seumalo
  • Tight ends: Pat Freiermuth, Jonnu Smith, Darnell Washington
  • Tight end/fullback: Connor Heyward
  • Wide receivers: Calvin Austin III, DK Metcalf, Scotty Miller, Ben Skowronek, Roman Wilson

Defense

  • Defensive linemen: Keeanu Benton, Yahya Black, Daniel Ekuale, Derrick Harmon, Cameron Heyward, Logan Lee, Isaiahh Loudermilk, Esezi Otomewo
  • Linebackers: Carson Bruener, Malik Harrison, Nick Herbig, Alex Highsmith, Cole Holecomb, Patrick Queen, T.J. Watt, Jack Sawyer, Payton Wilson
  • Defensive backs: Brandin Echols, DeShon Elliott, Donte Kent, Miles Killebrew, Joey Porter Jr., Jalen Ramsey, Darius Slay, Juan Thornhill

Special teams

  • Kicker: Chris Boswell
  • Punter: Corliss Waitman
  • Long snapper: Christian Kuntz

The team also placed defensive back Corey Trice Jr. on injured reserve with a designation for return label.

NFL teams were required to trim roster sizes down to the 53-man maximum by 4 p.m. Tuesday. The full list of cuts can be found below.

Offense

  • Quarterbacks: Logan Woodside

  • Running backs: Evan Hull, Lew Nichols, Trey Sermon

  • Wide receivers: Max Hurleman, Lance McCutcheon, Ke'Shawn Williams, Brandon Johnson, Robert Woods

  • Tight ends: Kevin Foelsch, JJ Galbreath

  • Offensive linemen: Steven Jones, Aiden Williams, Doug Nester, Julian Pearl, Dylan Cook, Max Scharping

Defense

  • Defensive linemen: Kyler Baugh, DeMarvin Leal, Domenique Davis

  • Linebackers: Kenny Willekes, Mark Robinson, Julius Welschof, Eku Leota

  • Defensive backs: Kam Alexander, Quindell Johnson, D'Shawn Jamison, Daryl Porter, Kyler McMichael, Mikey Victor, Beanie Bishop Jr., Sebastian Castro, Chuck Clark, James Pierre

Special teams

  • Long snapper: Jake McQuaide

  • Punter: Cameron Johnston

  • Kicker: Ben Sauls

The Steelers kick off the 2025 season against quarterback Aaron Rodgers' former team, the New York Jets, on Sunday, Sept. 7. Kick-off is set for 1 p.m. and the game will be broadcast on KDKA-TV.

Garrett Behanna

Garrett Behanna is a digital producer for CBS Pittsburgh who has been with the KDKA team since May 2022.

© 2025 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue