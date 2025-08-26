Steelers finalize 53-man roster for 2025 season
The Pittsburgh Steelers have finalized their 53-man roster for the start of the 2025 season ahead of the team's first game against the New York Jets on Sept. 7.
The updated 53-man roster can be found below.
Offense
- Quarterbacks: Will Howard, Aaron Rodgers, Mason Rudolph, Skylar Thompson
- Running backs: Kenneth Gainwell, Kaleb Johnson, Jaylen Warren
- Offensive linemen: Calvin Anderson, Spencer Anderson, Troy Fautanu, Zach Frazier, Broderick Jones, Ryan McCollum, Mason McCormick, Andrus Peat, Isaac Seumalo
- Tight ends: Pat Freiermuth, Jonnu Smith, Darnell Washington
- Tight end/fullback: Connor Heyward
- Wide receivers: Calvin Austin III, DK Metcalf, Scotty Miller, Ben Skowronek, Roman Wilson
Defense
- Defensive linemen: Keeanu Benton, Yahya Black, Daniel Ekuale, Derrick Harmon, Cameron Heyward, Logan Lee, Isaiahh Loudermilk, Esezi Otomewo
- Linebackers: Carson Bruener, Malik Harrison, Nick Herbig, Alex Highsmith, Cole Holecomb, Patrick Queen, T.J. Watt, Jack Sawyer, Payton Wilson
- Defensive backs: Brandin Echols, DeShon Elliott, Donte Kent, Miles Killebrew, Joey Porter Jr., Jalen Ramsey, Darius Slay, Juan Thornhill
Special teams
- Kicker: Chris Boswell
- Punter: Corliss Waitman
- Long snapper: Christian Kuntz
The team also placed defensive back Corey Trice Jr. on injured reserve with a designation for return label.
NFL teams were required to trim roster sizes down to the 53-man maximum by 4 p.m. Tuesday. The full list of cuts can be found below.
Offense
Quarterbacks: Logan Woodside
Running backs: Evan Hull, Lew Nichols, Trey Sermon
Wide receivers: Max Hurleman, Lance McCutcheon, Ke'Shawn Williams, Brandon Johnson, Robert Woods
Tight ends: Kevin Foelsch, JJ Galbreath
Offensive linemen: Steven Jones, Aiden Williams, Doug Nester, Julian Pearl, Dylan Cook, Max Scharping
Defense
Defensive linemen: Kyler Baugh, DeMarvin Leal, Domenique Davis
Linebackers: Kenny Willekes, Mark Robinson, Julius Welschof, Eku Leota
Defensive backs: Kam Alexander, Quindell Johnson, D'Shawn Jamison, Daryl Porter, Kyler McMichael, Mikey Victor, Beanie Bishop Jr., Sebastian Castro, Chuck Clark, James Pierre
Special teams
Long snapper: Jake McQuaide
Punter: Cameron Johnston
Kicker: Ben Sauls
The Steelers kick off the 2025 season against quarterback Aaron Rodgers' former team, the New York Jets, on Sunday, Sept. 7. Kick-off is set for 1 p.m. and the game will be broadcast on KDKA-TV.