Watch CBS News
Pictures

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

By CBS News Philadelphia Staff

/ CBS News

dsc-9158.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9161.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9167.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9174.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9190.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9208.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9216.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9234.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9247.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9256.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9349-copy.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

2025 Salvation Army Hope Luncheon in Philadelphia

dsc-9395.jpg
HughE Dillon.

Credit: HughE Dillon.

CBS News Philadelphia Staff

The CBS News Philadelphia Staff is a group of experienced journalists who bring you the content on CBSPhiladelphia.com.

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue