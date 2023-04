Twin Cities, southern Minnesota under red flag warnings Thursday The following counties are under a red flag warning: Anoka, Blue Earth, Brown, Carver, Cottonwood, Dakota, Faribault, Freeborn, Goodhue, Hennepin, Jackson, Le Sueur, Martin, Nicollet, Nobles, Ramsey, Rice, Rock, Scott, Sibley, Steele, Waseca, Washington and Watonwan.