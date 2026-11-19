4 Your Weekend: What to do in Minnesota on Nov. 20-22
WCCO is tracking everything you can go out and do 4 Your Weekend, including plenty holiday events.
All-weekend events:
GLOW Holiday Festival: CHS Field in St. Paul
Twin Cities Gun Show: Crystal, Minnesota
City of Lakes Waldorf School Clown Alley: Minneapolis
European Christmas Market: St. Paul
Rudolph The Red-Nosed Reindeer Musical: Hopkins
Magic of Lights: Eagan
Friday, Nov. 13
Christkindl Market: Minneapolis
Christmas Cocktails and Charcuterie: Marshall
Christmas City of the North Parade: Duluth
Winter SKOLstice: Eagan
Brooklyn Park Community Health Fair
Holidaze Parade: Willmar
Thanksgiving on the Farm: Elk River
Winehaven's Cheese and Chocolate Weekend: Chisago City
Saturday, Nov. 14
Black Market Exchange: Minneapolis
Sunday, Nov. 15
Fletcher's Ice Cream Free Thanksgiving Dinner: Minneapolis
Clara's Nutcracker Tea Party: Eden Prairie