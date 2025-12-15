Watch CBS News
Pittsburgh Steelers' home "Monday Night Football" winning streak extended to 23 games

By
Mike Darnay
Digital Producer, CBS Pittsburgh
Mike Darnay is a digital producer and photojournalist at CBS Pittsburgh. Mike has also written and produced content for Vox Media and the Mon Valley Independent. He often covers overnight breaking news, the Pittsburgh Steelers and high school sports.
Mike Darnay

/ CBS Pittsburgh

The Pittsburgh Steelers have now won 23 straight home "Monday Night Football" games. 

Monday night's 28-15 win for the Steelers vs. the Miami Dolphins at Acrisure Stadium extended the team's primetime home winning streak that dates back to 1992.

The last time Pittsburgh lost a Monday Night Football game at home was during the 1991 season when they fell 23-20 to the Giants at Three Rivers Stadium. 

With Mike Tomlin at the helm of the Pittsburgh Steelers, the team has amassed an impressive 22-3 overall record on Monday Night Football. 

Mike Tomlin has never lost a home Monday Night Football game during his coaching career.

Here's a list of all the wins during the streak of Monday Night Football dominance for the Steelers at home:

  • December 14, 2025 -- Steelers 28, Dolphins 15
  • October 28, 2024 - Steelers 26, Giants 18
  • September 18, 2023 - Steelers 26, Browns 22
  • January 3, 2022 - Steelers 26, Browns 14
  • November 8, 2021 - Steelers 29, Bears 27
  • October 28, 2019 - Steelers 27, Dolphins 14
  • September 30, 2019 - Steelers 27, Bengals 3
  • October 20, 2014 - Steelers 30, Texans 23
  • November 12, 2012 - Steelers 16, Chiefs 13
  • September 29, 2008 - Steelers 23, Ravens 20
  • November 26, 2007 - Steelers 3, Dolphins 0
  • November 5, 2007 - Steelers 38, Ravens 7
  • October 31, 2005 - Steelers 20, Ravens 19
  • October 21, 2002 - Steelers 28, Colts 10
  • October 29, 2001 - Steelers 34, Titans 7
  • October 25, 1999 - Steelers 13, Falcons 9
  • November 9, 1998 - Steelers 27, Packers 20
  • September 16, 1996 - Steelers 24, Bills 6
  • November 13, 1995 - Steelers 20, Browns 3
  • November 14, 1994 - Steelers 23, Bills 10
  • October 3, 1994 -- Steelers 30, Oilers 14
  • November 15, 1993 -- Steelers 23, Bills 0
  • October 19, 1992 -- Steelers 20, Bengals 0

