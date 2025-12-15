Pittsburgh Steelers' home "Monday Night Football" winning streak extended to 23 games
The Pittsburgh Steelers have now won 23 straight home "Monday Night Football" games.
Monday night's 28-15 win for the Steelers vs. the Miami Dolphins at Acrisure Stadium extended the team's primetime home winning streak that dates back to 1992.
The last time Pittsburgh lost a Monday Night Football game at home was during the 1991 season when they fell 23-20 to the Giants at Three Rivers Stadium.
With Mike Tomlin at the helm of the Pittsburgh Steelers, the team has amassed an impressive 22-3 overall record on Monday Night Football.
Mike Tomlin has never lost a home Monday Night Football game during his coaching career.
Here's a list of all the wins during the streak of Monday Night Football dominance for the Steelers at home:
- December 14, 2025 -- Steelers 28, Dolphins 15
- October 28, 2024 - Steelers 26, Giants 18
- September 18, 2023 - Steelers 26, Browns 22
- January 3, 2022 - Steelers 26, Browns 14
- November 8, 2021 - Steelers 29, Bears 27
- October 28, 2019 - Steelers 27, Dolphins 14
- September 30, 2019 - Steelers 27, Bengals 3
- October 20, 2014 - Steelers 30, Texans 23
- November 12, 2012 - Steelers 16, Chiefs 13
- September 29, 2008 - Steelers 23, Ravens 20
- November 26, 2007 - Steelers 3, Dolphins 0
- November 5, 2007 - Steelers 38, Ravens 7
- October 31, 2005 - Steelers 20, Ravens 19
- October 21, 2002 - Steelers 28, Colts 10
- October 29, 2001 - Steelers 34, Titans 7
- October 25, 1999 - Steelers 13, Falcons 9
- November 9, 1998 - Steelers 27, Packers 20
- September 16, 1996 - Steelers 24, Bills 6
- November 13, 1995 - Steelers 20, Browns 3
- November 14, 1994 - Steelers 23, Bills 10
- October 3, 1994 -- Steelers 30, Oilers 14
- November 15, 1993 -- Steelers 23, Bills 0
- October 19, 1992 -- Steelers 20, Bengals 0