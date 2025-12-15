Pittsburgh Steelers' home "Monday Night Football" winning streak extended to 23 games

The Pittsburgh Steelers have now won 23 straight home "Monday Night Football" games.

Monday night's 28-15 win for the Steelers vs. the Miami Dolphins at Acrisure Stadium extended the team's primetime home winning streak that dates back to 1992.

The last time Pittsburgh lost a Monday Night Football game at home was during the 1991 season when they fell 23-20 to the Giants at Three Rivers Stadium.

With Mike Tomlin at the helm of the Pittsburgh Steelers, the team has amassed an impressive 22-3 overall record on Monday Night Football.

Mike Tomlin has never lost a home Monday Night Football game during his coaching career.

Here's a list of all the wins during the streak of Monday Night Football dominance for the Steelers at home: