Watch CBS News
Local News

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

By CBS News Philadelphia Staff

/ CBS News

Add CBS News on Google
People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Philadelphia Thanksgiving Day Parade 2025

People on the Benjamin Franklin Parkway for the Thanksgiving parade in Philadelphia
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue