Watch CBS News
Local News

Josh Shapiro, Cherelle Parker at MLK Event

By CBS News Philadelphia Staff

/ CBS News

Add CBS News on Google
Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

Shapiro, Parker at MLK Event

Shapiro, Parker at MLK Event
HughE Dillon

  Photo by HughE Dillon

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue