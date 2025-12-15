Watch CBS News
Local News

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

By CBS News Philadelphia Staff

/ CBS News

Add CBS News on Google
People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

127th Annual Pennsylvania Society Dinner

People pose for photos at the 2025 Pennsylvania Society Dinner
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue