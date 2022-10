Emprendedora mexicana de Filadelfia rinde homenaje a su cultura a través de la cocina

Advertise With Us

Please enter valid email address to continue

Please enter email address to continue

Create your free account or log in for more features.

Thanks for reading CBS NEWS.

Madeleine Wright is a bilingual general assignment reporter for CBS3 Eyewitness News. She joined the team in January 2022.

"Cuando la gente viene a veces, y lo primero que preguntan es, ¿hace calor? Y nosotros decimos, 'no, no hace calor. Es suave. Deberías probarlo', y no se arrepienten". Margarita Jeronimo, copropietaria de Rosario's Pizzeria, dijo.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.

Not Now

Turn On