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4 Your Weekend: Twin Cities Pride, Hmong Freedom Festival and Taste of Canterbury

By WCCO Staff

/ CBS Minnesota

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We have another action-packed weekend with events happening every day all across the state, including plenty of ways to celebrate Pride!

Thursday, June 25, 2026

Friday, June 26, 2026

Saturday, June 27, 2026

Saturday, June 27, 2026

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