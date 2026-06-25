4 Your Weekend: Twin Cities Pride, Hmong Freedom Festival and Taste of Canterbury
We have another action-packed weekend with events happening every day all across the state, including plenty of ways to celebrate Pride!
Thursday, June 25, 2026
- Great Midwest Rib Fest: Runs Thursday through Saturday
- World Cup on Lake Street: Runs Tuesday through Saturday
- KPMG Women's PGA Championships
- Water Ski Days in Lake City
- Rosefest in Roseville: Runs Monday through Sunday
- Big Lake Spud Fest: Runs Thursday through Sunday
- Columbia Heights Jamboree: Runs Thursday through Saturday
- Valley Daze in Eden Valley: Runs Thursday through Saturday
- Kaposia Days in South St. Paul: Runs Thursday through Saturday
- Dan Patch Days in Savage: Runs Thursday through Saturday
Friday, June 26, 2026
- Blaine Festival: Runs Friday through Sunday
- Paul Bunyan Days in Akeley
- Apple Valley Freedom Days: Runs Friday through July 4
- Special Olympics Closing Ceremony
Saturday, June 27, 2026
- Taste of Canterbury
- Time Travelers Vintage Show
- Twin Cities Pride: Runs Saturday and Sunday
- Soul Food Festival
- Hmong International Freedom Festival: Runs Saturday and Sunday
- Community Fun Day at Metro State University Library in St. Paul
- Minnetonka Summer Fest https://www.minnetonkamn.gov/our-city/community-events/summer-fest
- Afton Strawberry Festival: Runs Saturday and Sunday
- Wayzata Art Experience