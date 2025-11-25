Miami mayoral debate: Gonzalez defends outside work as conflict‑free, Higgins vows no outside job In the CBS News Miami mayoral debate, former City Manager Emilio Gonzalez said his advisory role at a Los Angeles asset management firm poses no conflict since the company has no business in Miami or Florida, and pledged to disclose if one ever arose. Former County Commissioner Eileen Higgins emphasized she would not hold outside employment if elected mayor, ensuring her focus remains solely on the city.