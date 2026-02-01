Live
Grammy Awards winners list for 2026: Live updates
The 2026 Grammy Awards are underway — here's what to know:
- Kendrick Lamar has the most nominations with nine. "GNX" is Lamar's fifth consecutive studio album to be nominated for Album of the Year, making Lamar the first artist to ever achieve that feat, according to Variety.
- Comedian and former "The Daily Show" host Trevor Noah is back to host the Grammys for a sixth consecutive year. Noah was also nominated for Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording for his book "Into the Uncut Grass," although he lost out to the Dalai Lama.
- Famed director Steven Spielberg achieved EGOT status — winning at least one Emmy, Grammy, Oscar and Tony — when he secured the Grammy for Best Music Film for his role in producing "Music By John Williams."
- This year will see a whopping 95 awards handed out, although the vast majority of those will be announced prior to the main ceremony.
- The 68th annual Grammy Awards are being held at Crypto.com Arena in Los Angeles and are being broadcast live on CBS television stations and streaming on Paramount+.
Follow updates below for the full list of winners and nominees as each category is announced.
Best Música Urbana Album
- "DeBÍ TiRAR MáS FOToS," Bad Bunny — Winner
- "Mixteip," J Balvin
- "FERXXO VOL X: Sagrado," Feid
- "NAIKI," Nicki Nicole
- "EUB DELUXE," Trueno
- "SINFÓNICO — En Vivo," Yandel
Best New Artist
- Olivia Dean — Winner
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Best Rap Album
- "GNX" — Kendrick Lamar — Winner
- "Let God Sort Em Out" — Clipse, Pusha T & Malice
- "GLORIOUS" — GloRilla
- "God Does Like Ugly" — JID
- "CHROMAKOPIA" — Tyler, The Creator
Best Music Video
- "Anxiety," Doechii — Winner
- "Manchild," Sabrina Carpenter
- "So Be It," Clipse
- "Love," OK Go
- "Young Lion," Sade
Best Contemporary Classical Composition
- "Ortiz: Dzonot," Gabriela Ortiz, composer — Winner
- "Cerrone: Don't Look Down," Christopher Cerrone, composer
- "Dennehy: Land Of Winter," Donnacha Dennehy, composer
- "León: Raíces — Origins," Tania León, composer
- "Okpebholo: Songs In Flight," Shawn E. Okpebholo, composer
Best Classical Compendium
- "Ortiz: Yanga" — Winner
- "Cerrone: Don't Look Down"
- "The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II"
- "Seven Seasons"
- "Tombeaux"
Best Classical Solo Vocal Album
- "Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano," Amanda Forsythe, soloist — Winner
- "Alike - My Mother's Dream," Allison Charney, soloist
- "Black Pierrot," Sidney Outlaw, soloist
- "In This Short Life," Devony Smith, soloist
- "Kurtág: Kafka Fragments," Susan Narucki, soloist
- "Schubert Beatles," Theo Hoffman, soloist
Best Classical Instrumental Solo
- "Shostakovich: The Cello Concertos," Yo-Yo Ma — Winner
- "Coleridge-Taylor: 3 Selections From 24 Negro Melodies," Curtis Stewart
- "Hope Orchestrated," Mary Dawood Catlin
- "Inheritances," Adam Tendler
- "Price: Piano Concerto In One Movement In D Minor," Han Chen
- "Shostakovich: The Piano Concertos; Solo Works," Yuja Wang
Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording
- "Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama," Dalai Lama — Winner
- "Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story," Kathy Garver
- "Into The Uncut Grass," Trevor Noah
- "Lovely One: A Memoir," Ketanji Brown Jackson
- "You Know It's True: The Real Story Of Milli Vanilli," Fab Morvan
Best Comedy Album
- "Your Friend, Nate Bargatze," Nate Bargatze — Winner
- "Drop Dead Years," Bill Burr
- "PostMortem," Sarah Silverman
- "Single Lady," Ali Wong
- "What Had Happened Was…," Jamie Foxx
Best Children's Music Album
- "Harmony," FYÜTCH & Aura V — Winner
- "Ageless: 100 Years Young," Joanie Leeds & Joya
- "Buddy's Magic Tree House," Mega Ran
- "Herstory," Flor Bromley
- "The Music Of Tori And The Muses," Tori Amos
Best Contemporary Instrumental Album
- "Brightside," ARKAI — Winner
- "Ones & Twos," Gerald Clayton
- "BEATrio," Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- "Just Us," Bob James & Dave Koz
- "Shayan," Charu Suri
Best Chamber Music/Small Ensemble Performance
- "Dennehy: Land Of Winter" — Winner
- "La Mer - French Piano Trios"
- "Lullabies For The Brokenhearted"
- "Slavic Sessions"
- "Standard Stoppages"
Best Choral Performance
- "Ortiz: Yanga" — Winner
- "Advena - Liturgies For A Broken World"
- "Childs: In The Arms Of The Beloved"
- "Lang: Poor Hymnal"
- "Requiem Of Light"
Best Opera Recording
- "Heggie: Intelligence" — Winner
- "Huang Ruo: An American Soldier"
- "Kouyoumdjian: Adoration"
- "O'Halloran: Trade & Mary Motorhead"
- "Tesori: Grounded"
Best Orchestral Performance
- "Messiaen: Turangalîla-Symphonie" — Winner
- "Coleridge-Taylor: Toussaint L'Ouverture, Ballade Op. 4, Suites From 24 Negro Melodies"
- "Ravel: Boléro, M. 81"
- "Still & Bonds"
- "Stravinsky: Symphony In Three Movements"
Best Arrangement, Instruments and Vocals
- "Big Fish," Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith & Amanda Taylor, arrangers — Winner
- "How Did She Look," Nelson Riddle, arranger
- "Keep An Eye On Summer," Jacob Collier, arranger
- "Something In The Water — Acoustic-Ish," Clyde Lawrence, Gracie Lawrence & Linus Lawrence, arrangers
- "What A Wonderful World," Cody Fry, arranger
Best Arrangement, Instrumental or A Cappella
- "Super Mario Praise Break," Bryan Carter, Charlie Rosen & Matthew Whitaker, arrangers — Winner
- "Be Okay," Cynthia Erivo, arranger
- "A Child Is Born," Remy Le Boeuf, arranger
- "Fight On," Andy Clausen, Addison Maye-Saxon, Riley Mulherkar & Chloe Rowlands, arrangers
Best Instrumental Composition
- "First Snow," Remy Le Boeuf, composer — Winner
- "Live Life This Day: Movement I," Miho Hazama, composer
- "Lord, That's A Long Way," Sierra Hull, composer
- "Opening," Zain Effendi, composer
- "Train To Emerald City," John Powell & Stephen Schwartz, composers
- "Why You Here / Before The Sun Went Down," Ludwig Göransson, composer
Producer Of The Year, Classical
- Elaine Martone — Winner
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay
Best Engineered Album, Classical
- "Cerrone: Don't Look Down" — Winner
- "Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2"
- "Shostakovich: Lady Macbeth Of The Mtsensk District"
- "Standard Stoppages"
- "Yule"
Best Regional Roots Music Album
- "A Tribute To The King Of Zydeco," Various Artists — Winner
- "Live At Vaughan's," Corey Henry & The Treme Funktet
- "For Fat Man," Preservation Brass
- "Church Of New Orleans," Kyle Roussel
- "Second Line Sunday," Trombone Shorty And New Breed Brass Band
Best Musical Theater Album
- "Buena Vista Social Club" — Winner
- "Death Becomes Her"
- "Gypsy"
- "Just In Time"
- "Maybe Happy Ending"
Best Jazz Vocal Album
- "Portrait," Samara Joy — Winner
- "Elemental," Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- "We Insist 2025," Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell Featuring Weedie Braimah, Milena Casado, Morgan Guerin, Simon Moullier & Matthew Stevens
- "Fly," Michael Mayo
- "Live at Vic's Las Vegas," Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber
Best New Age, Ambient, or Chant Album
- "NOMADICA," Carla Patullo Featuring The Scorchio Quartet & Tonality — Winner
- "Kuruvinda," Kirsten Agresta-Copely
- "According To The Moon," Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- "Into The Forest," Jahnavi Harrison
- "The Colors In My Mind," Chris Redding
Best Reggae Album
- "BLXXD & FYAH," Keznamdi — Winner
- "Treasure Self Love," Lila Iké
- "Heart & Soul," Vybz Kartel
- "From Within," Mortimer
- "No Place Like Home," Jesse Royal
Best Global Music Album
- "Caetano e Bethânia Ao Vivo," Caetano Veloso And Maria Bethânia — Winner
- "Sounds Of Kumbha," Siddhant Bhatia
- "No Sign of Weakness," Burna Boy
- "Eclairer le monde — Light the World," Youssou N'Dour
- "Mind Explosion — 50th Anniversary Tour Live," Shakti
- "Chapter III: We Return To Light," Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Best African Music Performance
- "PUSH 2 START," Tyla — Winner
- "Love," Burna Boy
- "With You," Davido Featuring Omah Lay
- "Hope & Love," Eddy Kenzo & Mehran Matin
- "Gimme Dat," Ayra Starr Featuring Wizkid
Best Global Music Performance
- "EoO," Bad Bunny — Winner
- "Cantando en el Camino," Ciro Hurtado
- "JERUSALEMA," Angélique Kidjo
- "Inmigrante Y Que," Yeisy Rojas
- "Shrini's Dream — Live," Shakti
- "Daybreak," Anoushka Shankar, featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Best Traditional Pop Vocal Album
- "A Matter Of Time," Laufey — Winner
- "Wintersongs," Laila Biali
- "The Gift Of Love," Jennifer Hudson
- "Who Believes In Angels," Elton John & Brandi Carlile
- "Harlequin," Lady Gaga
- "The Secret Of Life: Partners, Volume 2," Barbra Streisand
Best Alternative Jazz Album
- "LIVE-ACTION," Nate Smith — Winner
- "honey from a winter stone," Ambrose Akinmusire
- "Keys To The City Volume One," Robert Glasper
- "Ride into the Sun," Brad Mehldau
- "Blues Blood," Immanuel Wilkins
Best Latin Jazz Album
- "A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole," Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro — Winner
- "La Fleur de Cayenne," Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
- "The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra," featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
- "Mundoagua — Celebrating Carla Bley," Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- "Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard," Miguel Zenón Quartet
Best Large Jazz Ensemble Album
- "Without Further Ado, Vol 1," Christian McBride Big Band — Winner
- "Orchestrator Emulator," The 8-Bit Big Band
- "Lumen," Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- "Basie Rocks," Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- "Lights on a Satellite," Sun Ra Arkestra
- "Some Days Are Better: The Lost Scores," Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra
Best Jazz Instrumental Album
- "Southern Nights," Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore — Winner
- "Trilogy 3 — Live," Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- "Belonging," Branford Marsalis Quartet
- "Spirit Fall," John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade
- "Fasten Up," Yellowjackets
Best Jazz Performance
- "Windows — Live," Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade — Winner
- "Noble Rise," Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- "Peace Of Mind / Dreams Come True," Samara Joy
- "Four," Michael Mayo
- "All Stars Lead To You — Live," Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber
Best Roots Gospel Album
- "I Will Not Be Moved — Live," The Brooklyn Tabernacle Choir — Winner
- "Then Came The Morning," Gaither Vocal Band
- "Praise & Worship: More Than A Hollow Hallelujah," The Isaacs
- "Good Answers," Karen Peck & New River
- "Back To My Roots," Candi Staton
Best Contemporary Christian Music Album
- "Coritos Vol. 1," Israel & New Breed — Winner
- "CHILD OF GOD II," Forrest Frank
- "King Of Hearts," Brandon Lake
- "Reconstruction," Lecrae
- "Let The Church Sing," Tauren Wells
Best Gospel Album
- "Heart Of Mine," Darrel Walls, PJ Morton — Winner
- "Sunny Days," Yolanda Adams
- "Tasha," Tasha Cobbs Leonard
- "Live Breathe Fight," Tamela Mann
- "Only On The Road Live," Tye Tribbett
Best Contemporary Christian Music Performance/Song
- "Hard Fought Hallelujah," Brandon Lake With Jelly Roll; Chris Brown, Jason Bradley Deford, Steven Furtick, Benjamin William Hastings & Brandon Lake, songwriters — Winner
- "I Know A Name," Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake & Jacob Sooter, songwriters
- "YOUR WAY'S BETTER," Forrest Frank; Forrest Frank & Pera, songwriters
- "Headphones," Lecrae, Killer Mike, T.I.; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore & Clifford Harris, songwriters
- "Amazing," Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton & Darrel Walls, songwriters
Best Gospel Performance/Song
- "Come Jesus Come," CeCe Winans Featuring Shirley Caesar — Winner
- "Do It Again," Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter
- "Church," Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard & Jonas Myrin, songwriters
- "Still — Live," Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing II, Orlando Joel Palmer & Terrell Demetrius Wilson, songwriters
- "Amen," Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus, songwriters
Best Folk Album
- "Wild And Clear And Blue," I'm With Her — Winner
- "What Did The Blackbird Say To The Crow," Rhiannon Giddens & Justin Robinson
- "Crown Of Roses," Patty Griffin
- "Foxes In The Snow," Jason Isbell
- "Under The Powerlines April 24 – September 24," Jesse Welles
Best American Roots Song
- "Ancient Light," I'm With Her — Winner
- "BIG MONEY," Jon Batiste
- "Foxes In The Snow," Jason Isbell
- "Middle," Jesse Welles
- "Spitfire," Sierra Hull
Best Bluegrass Album
- "Highway Prayers," Billy Strings — Winner
- "Carter & Cleveland," Michael Cleveland & Jason Carter
- "A Tip Toe High Wire," Sierra Hull
- "Arcadia," Alison Krauss & Union Station
- "Outrun," The Steeldrivers
Best Americana Album
- "BIG MONEY," Jon Batiste — Winner
- "Bloom," Larkin Poe
- "Last Leaf On The Tree," Willie Nelson
- "So Long Little Miss Sunshine," Molly Tuttle
- "Middle," Jesse Welles
Best Americana Performance
- "Godspeed," Mavis Staples — Winner
- "Boom," Sierra Hull
- "Poison In My Well," Maggie Rose & Grace Potter
- "That's Gonna Leave A Mark," Molly Tuttle
- "Horses," Jesse Welles
Best Historical Album
- "Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years — 1976-1980," Joni Mitchell — Winner
- "The Making Of Five Leaves Left," Nick Drake
- "Roots Rocking Zimbabwe - The Modern Sound Of Harare' Townships 1975-1980 — Analog Africa No.41," Various artists
- "Super Disco Pirata - De Tepito Para El Mundo 1965-1980 — Analog Africa No. 39," Various artists
- "You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos," Doc Pomus
Best Album Notes
- "Miles '55: The Prestige Recordings," Miles Davis — Winner
- "Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974," Buck Owens And His Buckaroos
- "After The Last Sky," Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland
- "Árabe," Amanda Ekery
- "The First Family: Live At Winchester Cathedral 1967," Sly & The Family Stone
- "A Ghost Is Born — 20th Anniversary Deluxe Edition," Wilco
Best Album Cover
- "CHROMAKOPIA," Tyler, The Creator — Winner
- "The Crux," Djo
- "Debí Tirar Más Fotos," Bad Bunny
- "Glory," Perfume Genius
- "moisturizer," Wet Leg
Best Recording Package
- "Tracks II: The Lost Albums," Bruce Springsteen — Winner
- "And The Adjacent Possible," OK GO
- "Balloonerism," Mac Miller
- "Danse Macabre: De Luxe," Duran Duran
- "Loud Is As," Tsunami
- "Sequoia," Various artists
- "The Spins — Picture Disc Vinyl," Mac Miller
Best Contemporary Blues Album
- "Preacher Kids," Robert Randolph — Winner
- "Breakthrough," Joe Bonamassa
- "Paper Doll," Samantha Fish
- "A Tribute To LJK," Eric Gales
- "Family," Southern Avenue
Best Traditional Blues Album
- "Ain't Done With The Blues," Buddy Guy — Winner
- "Room On The Porch," Taj Mahal & Keb' Mo'
- "One Hour Mama: The Blues Of Victoria Spivey," Maria Muldaur
- "Look Out Highway," Charlie Musselwhite
- "Young Fashioned Ways," Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Best American Roots Performance
- "Beautiful Strangers," Mavis Staples — Winner
- "LONELY AVENUE," Jon Batiste Featuring Randy Newman
- "Ancient Light," I'm With Her
- "Crimson And Clay," Jason Isbell
- "Richmond On The James," Alison Krauss & Union Station
Best Traditional Country Album
- "Ain't In It For My Health" — Zach Top — Winner
- "Dollar A Day" — Charley Crockett
- "American Romance" — Lukas Nelson
- "Oh What A Beautiful World" — Willie Nelson
- "Hard Headed Woman" — Margo Price
Best Country Song
- "Bitin' List" — Tyler Childers, songwriter (Tyler Childers) — Winner
- "Good News" — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman & Jacob Torrey, songwriters (Shaboozey)
- "I Never Lie" — Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top, songwriters (Zach Top)
- "Somewhere Over Laredo" — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson, songwriters (Lainey Wilson)
- "A Song To Sing" — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton, songwriters (Miranda Lambert And Chris Stapleton)
Best Country Duo/Group Performance
- "Amen" — Shaboozey & Jelly Roll — Winner
- "A Song To Sing" — Miranda Lambert And Chris Stapleton
- "Trailblazer" — Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
- "Love Me Like You Used To Do" — Margo Price & Tyler Childers
- "Honky Tonk Hall Of Fame" — George Strait, Chris Stapleton
Best Country Solo Performance
- "Bad As I Used To Be" [From "F1: The Movie"] — Chris Stapleton — Winner
- "Nose On The Grindstone" — Tyler Childers
- "Good News" — Shaboozey
- "I Never Lie" — Zach Top
- "Somewhere Over Laredo" — Lainey Wilson
Best Metal Performance
- "BIRDS" — Turnstile — Winner
- "Night Terror" — Dream Theater
- "Lachryma" — Ghost
- "Emergence" — Sleep Token
- "Soft Spine" — Spiritbox
Best Spoken Word Poetry Album
- "Words For Days Vol. 1," Mad Skillz — Winner
- "A Hurricane in Heels: healed people don't act like that — partially recorded live @City Winery & other places," Queen Sheba
- "Black Shaman," Marc Marcel
- "Pages," Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- "Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends At Treepeople," Saul Williams, Carlos Niño & Friends
Best Rap Song
- "tv off" — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar, featuring Lefty Gunplay) — Winner
- "Anxiety" — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
- "The Birds Don't Sing" — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder, songwriters (Clipse, Pusha T & Malice, featuring John Legend & Voices Of Fire)
- "Sticky" — Aaron Bolton, Dwayne Carter, Jr., Dudley Alexander Duverne, Tyler Okonma, Janae Wherry, Gloria Woods & Rex Zamor, songwriters (Tyler, The Creator, featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)
- "TGIF" — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims, Jorge M. Taveras & Gloria Woods, songwriters (GloRilla)
Best Melodic Rap Performance
- "luther," Kendrick Lamar with SZA — Winner
- "Proud Of Me," Fridayy, featuring Meek Mill
- "Wholeheartedly," JID, featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
- "WeMaj," Terrace Martin & Kenyon Dixon, featuring Rapsody
- "SOMEBODY LOVES ME," PARTYNEXTDOOR & Drake
Best Rap Performance
- "Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice, featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams — Winner
- "Outside" — Cardi B
- "Anxiety" — Doechii
- "tv off" — Kendrick Lamar, featuring Lefty Gunplay
- "Darling, I" — Tyler, The Creator, featuring Teezo Touchdown
Best R&B Album
- "MUTT" — Leon Thomas — Winner
- "BELOVED" — GIVĒON
- "Why Not More?" — Coco Jones
- "The Crown" — Ledisi
- "Escape Room" — Teyana Taylor
Best Progressive R&B Album
- "BLOOM," Durand Bernarr — Winner
- "Adjust Brightness," Bilal
- "LOVE ON DIGITAL," Destin Conrad
- "Access All Areas," FLO
- "Come As You Are," Terrace Martin & Kenyon Dixon
Best R&B Song
- "Folded" — Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, songwriters (Kehlani) — Winner
- "Heart Of A Woman" — David Bishop & Summer Walker, songwriters (Summer Walker)
- "It Depends" — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., songwriters (Chris Brown, featuring Bryson Tiller)
- "Overqualified" — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, songwriters (Durand Bernarr)
- "YES IT IS" — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, songwriters (Leon Thomas)
Best Traditional R&B Performance
- "VIBES DON'T LIE," Leon Thomas — Winner
- "Here We Are," Durand Bernarr
- "UPTOWN," Lalah Hathaway
- "LOVE YOU TOO," Ledisi
- "Crybaby," SZA
Best R&B Performance
- "Folded" — Kehlani — Winner
- "YUKON" — Justin Bieber
- "It Depends" — Chris Brown, featuring Bryson Tiller
- "MUTT" (Live From NPR's Tiny Desk) — Leon Thomas
- "Heart Of A Woman" — Summer Walker
Best Music Film
- "Music By John Williams," John Williams — Winner
- "Devo," Devo
- "Live At The Royal Albert Hall," Raye
- "Relentless," Diane Warren
- "Piece By Piece," Pharrell Williams
Songwriter of the year, non-classical
- Amy Allen — Winner
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Producer of the year, non-classical
- Cirkut — Winner
- Dan Auerbach
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Best Immersive Audio Album
- "Immersed," Justin Gray — Winner
- "All American F—boy," Duckwrth
- "An Immersive Tribute To Astor Piazzolla — Live," Various artists
- "Tearjerkers," Tearjerkers
- "Yule," Trio Mediæval
Best Engineered Album, Non-Classical
- "That Wasn't A Dream," Pino Palladino, Blake Mills — Winner
- "All Things Light," Cam
- "Arcadia," Alison Krauss & Union Station
- "For Melancholy Brunettes & sad women," Japanese Breakfast
Best Alternative Music Album
- "Songs Of A Lost World," The Cure — Winner
- "SABLE, fABLE," Bon Iver
- "DON'T TAP THE GLASS," Tyler, The Creator
- "moisturizer," Wet Leg
- "Ego Death At A Bachelorette Party," Hayley Williams
Best Alternative Music Performance
- "Alone," The Cure — Winner
- "Everything Is Peaceful Love," Bon Iver
- "SEEIN' STARS," Turnstile
- "mangetout," Wet Leg
- "Parachute," Hayley Williams
Best Rock Album
- "NEVER ENOUGH" — Turnstile — Winner
- "private music" — Deftones
- "I quit" — HAIM
- "From Zero" — Linkin Park
- "Idols" — YUNGBLUD
Best Rock Song
- "As Alive As You Need Me To Be" — Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails) — Winner
- "Caramel" — Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)
- "Glum" — Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)
- "NEVER ENOUGH" — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)
- "Zombie" — Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (YUNGBLUD)
Best Rock Performance
- "Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning" — YUNGBLUD, featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II — Winner
- "U Should Not Be Doing That" — Amyl and The Sniffers
- "The Emptiness Machine" — Linkin Park
- "NEVER ENOUGH" — Turnstile
- "Mirtazapine" — Hayley Williams
Best Dance Pop Recording
"Abracadabra," Lady Gaga — Winner
"Bluest Flame," Selena Gomez & Benny Blanco
"Illegal," PinkPantheress
"Just Keep Watching," Tate McRae
"Midnight Sun," Zara Larsson
Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media
- "Sword of the Sea," Austin Wintory, composer — Winner
- "Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spires," Pinar Toprak, composer
- "Helldivers 2," Wilbert Roget, II, composer
- "Indiana Jones And The Great Circle," Gordy Haab, composer
- "Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune," Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, composers
Best Tropical Latin Album
- "Raíces," Gloria Estefan — Winner
- "Fotografías," Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- "Clásicos 1.0," Grupo Niche
- "Bingo," Alain Pérez
- "Debut y Segunda Tanda, Vol. 2," Gilberto Santa Rosa
Best Música Mexicana Album (Including Tejano)
- "Palabra De To's — Seca," Carín León — Winner
- "MALA MÍA," Fuerza Regida, Grupo Frontera
- "Y Lo Que Viene," Grupo Frontera
- "Sin Rodeos," Paola Jara
- "Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía — Por La Puerta Grande — En Vivo," Bobby Pulido
Best Latin Rock or Alternative Album
- "PAPOTA," CA7RIEL & Paco Amoroso — Winner
- "Genes Rebeldes," Aterciopelados
- "ASTROPICAL," Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- "ALGORHYTHM," Los Wizzards
- "Novela," Fito Paez
Best Latin Pop Album
- "Cancionera," Natalia Lafourcade — Winner
- "Cosa Nuestra," Rauw Alejandro
- "BOGOTÁ DELUXE," Andrés Cepeda
- "Tropicoqueta," KAROL G
- "Y ahora qué," Alejandro Sanz
Best Dance/Electronic Recording
- "End Of Summer," Tame Impala — Winner
- "No Cap," Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap, Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- "SPACE INVADER," KAYTRANADA
- "VOLTAGE," Skrillex
Best Pop Duo/Group Performance
- "Defying Gravity" — Cynthia Erivo & Ariana Grande — Winner
- "Golden" [From "KPop Demon Hunters"] — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- "Gabriela" — KATSEYE
- "APT." — ROSÉ, Bruno Mars
- "30 For 30" — SZA, featuring Kendrick Lamar
Best Dance/Electronic Album
- "EUSEXUA," FKA twigs — Winner
- "Ten Days," Fred again..
- "Fancy That," PinkPantheress
- "Inhale / Exhale," RÜFÜS DU SOL
- "F— U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3," Skrillex
Best Remixed Recording
- "Abracadabra — Gesaffelstein Remix," Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) — Winner
- "Don't Forget About Us," KAYTRANADA, remixer (Mariah Carey & KAYTRANADA)
- "A Dreams A Dream — Ron Trent Remix," Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
- "Galvanize," Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- "Golden — David Guetta REM/X," David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
Best Song Written For Visual Media
- "Golden" — From "KPop Demon Hunters," EJAE, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) — Winner
- "As Alive As You Need Me To Be" — From "TRON: Ares," Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)
- "I Lied to You" — From "Sinners," Ludwig Göransson & Raphael Saadiq, songwriters (Miles Caton)
- "Never Too Late" — From "Elton John: Never Too Late," Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt, songwriters (Elton John, Brandi Carlile)
- "Pale, Pale Moon" — From "Sinners," Ludwig Göransson & Brittany Howard, songwriters (Jayme Lawson)
- "Sinners" — From "Sinners," Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Poviliunas, songwriters (Rod Wave)
Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television)
- "Sinners," Ludwig Göransson, composer — Winner
- "How To Train Your Dragon," John Powell, composer
- "Severance: Season 2," Theodore Shapiro, composer
- "Wicked," John Powell & Stephen Schwartz, composers
- "The Wild Robot," Kris Bowers, composer
Best Compilation Soundtrack For Visual Media
- "Sinners" — Winner
- "A Complete Unknown"
- "F1: The Album"
- "KPop Demon Hunters"
- "Wicked"