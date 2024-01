How much snow did Chicago get? Snow totals so far today from winter storm

Trying to stay ahead of the snow

CHICAGO (CBS) -- The first significant winter storm of the year is moving through the Chicago area, bringing as much as 3.5 inches to some suburbs as of Tuesday afternoon.

The heaviest amounts have been reported in the southwest suburbs, but by the time the storm is over on Wednesday, the far northwestern suburbs are expected to get the most snow.

Here are snow totals for the Chicago area, as reported to the National Weather Service through 9 a.m. on Tuesday:

07:00 am CST - 1/9/2024 4 SW Plainfield, IL 3.6 09:00 am CST - 1/9/2024 3 SSE Darien, IL 3.5 06:45 am CST - 1/9/2024 Homer Glen, IL 3.5 07:00 am CST - 1/9/2024 1 NNE Homer Glen, IL 3.5 07:00 am CST - 1/9/2024 4 W Palos Park, IL 3.2 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SSE New Lenox, IL 3.2 07:00 am CST - 1/9/2024 Peotone, IL 2.9 07:00 am CST - 1/9/2024 1 N Valparaiso, IN 2.8 08:00 am CST - 1/9/2024 4 SW Frankfort, IL 2.8 06:10 am CST - 1/9/2024 Clarendon Hills, IL 2.8 07:00 am CST - 1/9/2024 2 W Aurora, IL 2.8 06:00 am CST - 1/9/2024 1 WSW St. John, IN 2.6 07:00 am CST - 1/9/2024 5 SSW Naperville, IL 2.5 07:00 am CST - 1/9/2024 2 WNW Geneva, IL 2.5 07:00 am CST - 1/9/2024 2 N Aurora, IL 2.5 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SSW Mendota, IL 2.5 07:00 am CST - 1/9/2024 2 WSW Mokena, IL 2.4 07:00 am CST - 1/9/2024 Clarendon Hills, IL 2.4 07:00 am CST - 1/9/2024 1 NNW La Salle, IL 2.4 06:00 am CST - 1/9/2024 2 NNW Cedar Lake, IN 2.3 07:00 am CST - 1/9/2024 3 SE Naperville, IL 2.3 07:00 am CST - 1/9/2024 2 E Schaumburg, IL 2.3 08:00 am CST - 1/9/2024 2 WNW Bull Valley, IL 2.2 07:00 am CST - 1/9/2024 3 ESE Malta, IL 2.2 06:00 am CST - 1/9/2024 4 SW Valparaiso, IN 2.1 07:00 am CST - 1/9/2024 2 NW Rockdale, IL 2.1 06:00 am CST - 1/9/2024 4 W Batavia, IL 2.1 07:00 am CST - 1/9/2024 1 NNW Oak Forest, IL 2 07:00 am CST - 1/9/2024 4 ESE Chesterton, IN 2 06:00 am CST - 1/9/2024 2 SE Boulder Hill, IL 2 06:45 am CST - 1/9/2024 Downers Grove, IL 2 08:00 am CST - 1/9/2024 1 ENE St. Charles, IL 2 07:00 am CST - 1/9/2024 3 NNE Campton Hills, IL 2 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SW DeKalb, IL 2 07:30 am CST - 1/9/2024 1 NNW Batavia, IL 2 06:05 am CST - 1/9/2024 Batavia, IL 2 06:43 am CST - 1/9/2024 1 NNE Peru, IL 2 05:59 am CST - 1/9/2024 1 NW Ottawa, IL 2 06:00 am CST - 1/9/2024 NWS Chicago-Romeoville, IL 1.9 07:00 am CST - 1/9/2024 Chicago Ridge, IL 1.8 07:00 am CST - 1/9/2024 1 WSW Crest Hill, IL 1.8 07:00 am CST - 1/9/2024 1 N Lisle, IL 1.8 08:30 am CST - 1/9/2024 1 WSW Medinah, IL 1.8 07:00 am CST - 1/9/2024 4 ESE Aurora, IL 1.8 06:44 am CST - 1/9/2024 2 SW Winfield, IL 1.8 07:30 am CST - 1/9/2024 2 SE Darien, IL 1.7 06:00 am CST - 1/9/2024 3.0 SW Midway Airport, IL 1.7 08:00 am CST - 1/9/2024 2 WSW Goodenow, IL 1.6 06:00 am CST - 1/9/2024 Bradley, IL 1.6 07:05 am CST - 1/9/2024 1 N Medinah, IL 1.6 08:00 am CST - 1/9/2024 1 SSW Elgin, IL 1.6 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SSW Forest Lake, IL 1.6 06:30 am CST - 1/9/2024 Cortland, IL 1.6 07:00 am CST - 1/9/2024 Capron, IL 1.6 07:30 am CST - 1/9/2024 1 NE Crown Point, IN 1.5 07:00 am CST - 1/9/2024 Homewood, IL 1.5 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SE Elmhurst, IL 1.5 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SSW La Grange Park, IL 1.5 08:50 am CST - 1/9/2024 3 ENE Elgin, IL 1.5 07:00 am CST - 1/9/2024 1 SW Timberlane, IL 1.5 06:00 am CST - 1/9/2024 1 NNW DeMotte, IN 1.4 07:00 am CST - 1/9/2024 3 NNW Carbon Hill, IL 1.4 08:30 am CST - 1/9/2024 Coal City, IL 1.4 08:00 am CST - 1/9/2024 2 SSE Barrington Hills, IL 1.4 07:00 am CST - 1/9/2024 4 SSW Woodstock, IL 1.4 07:00 am CST - 1/9/2024 3 S Steward, IL 1.3 07:00 am CST - 1/9/2024 3 NNW Hawthorn Woods, IL 1.2 07:00 am CST - 1/9/2024 3 WSW Rockford, IL 1.2 06:00 am CST - 1/9/2024 Ohare Airport, IL 1.1 06:00 am CST - 1/9/2024 Rockford Airport, IL 1.1 07:00 am CST - 1/9/2024 1 ESE Hampshire, IL 1.1 05:00 am CST - 1/9/2024 1 N Park Forest, IL 1 07:00 am CST - 1/9/2024 3 S Sauk Village, IL 1 07:00 am CST - 1/9/2024 1 WSW Bradley, IL 1 08:00 am CST - 1/9/2024 1 NNW Morris, IL 1 07:42 am CST - 1/9/2024 2 W Naplate, IL 1