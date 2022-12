Chicago Winter Storm: snow totals from Thursday and Friday

CHICAGO (CBS) -- While Chicagoland will remain in a deep freeze through the Christmas weekend, the snow has stopped falling, with most of the city and suburbs getting only 1 to 3 inches of snow. As expected, the highest snow totals are in northwest Indiana, where La Porte got more than 8 inches of snow, and other parts of the region got 4 to 5 inches of snow.

Here are the snow totals reported to the National Weather Service as of Friday morning:

11:58 pm CST - 12/22/2022 1 WNW LA PORTE, IN 8.7 07:00 am CST - 12/23/2022 PORTER, IN 5.4 06:30 am CST - 12/23/2022 2 E CHESTERTON, IN 4 07:00 am CST - 12/23/2022 3 NNW LAKE STATION, IN 4 07:00 am CST - 12/23/2022 2 SSE PLAINFIELD, IL 3.4 07:00 am CST - 12/23/2022 2 NNE HOMER GLEN, IL 3.2 07:00 am CST - 12/23/2022 2 WSW MOKENA, IL 3.2 05:20 am CST - 12/23/2022 OGDEN DUNES, IN 3 07:00 am CST - 12/23/2022 WEST RIDGE - CHICAGO, IL 3 07:00 am CST - 12/23/2022 1 N VALPARAISO, IN 2.8 08:00 am CST - 12/23/2022 1 SSW BURBANK, IL 2.6 07:00 am CST - 12/23/2022 HOMEWOOD, IL 2.6 07:00 am CST - 12/23/2022 CHICAGO RIDGE, IL 2.5 08:00 am CST - 12/23/2022 1 E EVANSTON, IL 2.5 07:00 am CST - 12/23/2022 PEOTONE, IL 2.5 07:31 am CST - 12/23/2022 2 SE HOBART, IN 2.5 06:00 am CST - 12/23/2022 NWS CHICAGO-ROMEOVILLE, IL 2.5 06:00 am CST - 12/23/2022 1 SW LAKE VILLA, IL 2.5 08:30 am CST - 12/23/2022 1 SSE WADSWORTH, IL 2.4 07:00 am CST - 12/23/2022 5 NW WOODSTOCK, IL 2.4

07:00 am CST - 12/23/2022 1 SSW GENOA, IL 2.4 07:00 am CST - 12/23/2022 1 NNE PALATINE, IL 2.4 07:00 am CST - 12/23/2022 1 NNE OAK PARK, IL 2.4 07:00 am CST - 12/23/2022 3 SSE ST. JOHN, IN 2.4 07:00 am CST - 12/23/2022 1 SSW LA GRANGE PARK, IL 2.3 06:00 am CST - 12/23/2022 2 NNW CEDAR LAKE, IN 2.3 06:00 pm CST - 12/22/2022 NWS CHICAGO-ROMEOVILLE, IL 2.3 06:25 am CST - 12/23/2022 1 WSW WHEATON, IL 2.3 07:00 am CST - 12/23/2022 4 SW PLAINFIELD, IL 2.3 09:00 am CST - 12/23/2022 1 NNW BATAVIA, IL 2.3 07:30 am CST - 12/23/2022 1 W MOKENA, IL 2.1 07:00 am CST - 12/23/2022 1 WSW CREST HILL, IL 2.1 07:00 am CST - 12/23/2022 1 NE RIVERWOODS, IL 2.1 07:00 am CST - 12/23/2022 1 NW BATAVIA, IL 2.1 07:00 am CST - 12/23/2022 1 W GLEN ELLYN, IL 2 07:00 am CST - 12/23/2022 4 ESE AURORA, IL 2 08:00 am CST - 12/23/2022 4 ESE AURORA, IL 2 06:00 am CST - 12/23/2022 1 WSW NAPERVILLE, IL 2 06:44 am CST - 12/23/2022 2 SW WINFIELD, IL 2 07:00 am CST - 12/23/2022 2 N AURORA, IL 2

08:00 am CST - 12/23/2022 1 NNW MORRIS, IL 2 07:00 am CST - 12/23/2022 3 NNW HAWTHORN WOODS, IL 2 07:00 am CST - 12/23/2022 3 W ELGIN, IL 2 07:00 am CST - 12/23/2022 TROUT VALLEY, IL 2 08:00 am CST - 12/23/2022 1 ENE ST. CHARLES, IL 2 08:00 am CST - 12/23/2022 2 WSW GOODENOW, IL 2 08:00 am CST - 12/23/2022 1 WNW PARK FOREST, IL 2 07:00 am CST - 12/23/2022 2 WNW GENEVA, IL 1.9 07:00 am CST - 12/23/2022 2 N BUFFALO GROVE, IL 1.9 06:00 am CST - 12/23/2022 1 WSW BURBANK, IL 1.9 07:00 am CST - 12/23/2022 3 N CARBON HILL, IL 1.8 07:10 am CST - 12/23/2022 1 N MEDINAH, IL 1.8 07:00 am CST - 12/23/2022 MARENGO, IL 1.8 07:00 am CST - 12/23/2022 1 ESE VILLA PARK, IL 1.8 07:00 am CST - 12/23/2022 3 NNW CARBON HILL, IL 1.7 07:00 am CST - 12/23/2022 1 SW DEKALB, IL 1.7 08:00 am CST - 12/23/2022 1 E BANNOCKBURN, IL 1.7 07:00 am CST - 12/23/2022 2 WSW PALOS PARK, IL 1.7 07:00 am CST - 12/23/2022 1 SSW INDIAN HEAD PARK, IL 1.7 07:00 am CST - 12/23/2022 2 W MORRIS, IL 1.6

07:00 am CST - 12/23/2022 BANNOCKBURN, IL 1.6 06:00 pm CST - 12/22/2022 3.0 SW MIDWAY AIRPORT, IL 1.6 07:30 am CST - 12/23/2022 1 WNW BRIDGEVIEW, IL 1.5 05:15 pm CST - 12/22/2022 1 N DOUGLAS - CHICAGO, IL 1.5 05:00 am CST - 12/23/2022 1 N PARK FOREST, IL 1.5 07:00 am CST - 12/23/2022 5 SSW NAPERVILLE, IL 1.5 07:00 am CST - 12/23/2022 1 SSW FOREST LAKE, IL 1.5 07:00 am CST - 12/23/2022 1 E PALATINE, IL 1.5 07:00 am CST - 12/23/2022 1 ESE PROSPECT HEIGHTS, IL 1.5 06:00 am CST - 12/23/2022 CORTLAND, IL 1.5 07:00 am CST - 12/23/2022 4 NNE BOONE GROVE, IN 1.5 06:30 am CST - 12/23/2022 3 N NEW LENOX, IL 1.5 07:30 am CST - 12/23/2022 2 SE DARIEN, IL 1.5 07:00 am CST - 12/23/2022 2 W AURORA, IL 1.4 08:00 am CST - 12/23/2022 2 SSE BARRINGTON HILLS, IL 1.4 08:00 am CST - 12/23/2022 FRANKLIN PARK, IL 1.4 07:45 am CST - 12/23/2022 OAK LAWN, IL 1.4 07:00 am CST - 12/23/2022 CLARENDON HILLS, IL 1.4 05:30 am CST - 12/23/2022 1 NNW ALGONQUIN, IL 1.3 07:00 am CST - 12/23/2022 1 NW PALATINE, IL 1.3

07:00 am CST - 12/23/2022 4 NNE HARVARD, IL 1.3 07:00 am CST - 12/23/2022 1 SSW GENEVA, IL 1.3 06:00 am CST - 12/23/2022 BATAVIA, IL 1.2 08:30 am CST - 12/23/2022 1 SSE LIBERTYVILLE, IL 1.2 07:00 am CST - 12/23/2022 2 E SCHAUMBURG, IL 1.2 07:30 am CST - 12/23/2022 MOUNT PROSPECT, IL 1.2 08:00 am CST - 12/23/2022 1 SE NEW LENOX, IL 1.2 07:00 am CST - 12/23/2022 1 ESE SPRING GROVE, IL 1.1 06:00 pm CST - 12/22/2022 OHARE AIRPORT, IL 1.1 07:00 am CST - 12/23/2022 1 NNE HOMER GLEN, IL 1.1 07:33 am CST - 12/23/2022 1 ENE NORTH AURORA, IL 1 07:00 am CST - 12/23/2022 LONG LAKE, IL 1 07:00 am CST - 12/23/2022 FOX LAKE HILLS, IL 1 08:00 am CST - 12/23/2022 GENEVA, IL 1 07:00 am CST - 12/23/2022 1 ESE ELK GROVE VILLAGE, IL 1 06:00 am CST - 12/23/2022 4 SW VALPARAISO, IN 1 07:00 am CST - 12/23/2022 2 S WOODRIDGE, IL 1