Snow emergencies, parking bans declared for winter storm in Massachusetts, New Hampshire

Parking bans and snow emergencies are in effect for Massachusetts and New Hampshire communities as a major winter storm is expected to bring over 12" of snow to both states Sunday night into Monday.

Boston, MA - Snow emergency and parking ban beginning at 8 a.m. on Sunday.

Derry, N.H. - Winter parking ban in effect from 12 a.m. Sunday until 6 a.m. Monday

Dover, N.H. - Parking ban beginning at 8 p.m. Sunday and ending at 6 a.m. Monday

Exeter, N.H. - Emergency parking ban in effect from 8 p.m. Sunday until 6 a.m. Tuesday

Fall River, MA - Parking ban beginning at 6 p.m. Sunday

Hampton, N.H. - Snow emergency parking ban from 2 p.m. Sunday until 7 a.m. Tuesday

Keene, N.H. - Parking ban beginning at 12 p.m. on Sunday

Lowell, MA - Snow emergency parking ban beginning at 12 p.m. Sunday

Needham, MA - Emergency parking ban beginning at 12 p.m. Sunday

New Bedford, MA - Parking ban in effect from 7 a.m. Sunday until 8 p.m. Monday

Medford, MA - Snow emergency starting at 10 a.m. Sunday

Methuen, MA - Winter parking ban in effect from Sunday at 12 p.n. until Tuesday at 12 p.m.

Worcester, MA - Winter parking ban starting at 1 a.m. on Sunday