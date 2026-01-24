Snow emergencies, parking bans declared for winter storm in Massachusetts, New Hampshire
Parking bans and snow emergencies are in effect for Massachusetts and New Hampshire communities as a major winter storm is expected to bring over 12" of snow to both states Sunday night into Monday.
Boston, MA - Snow emergency and parking ban beginning at 8 a.m. on Sunday.
Derry, N.H. - Winter parking ban in effect from 12 a.m. Sunday until 6 a.m. Monday
Dover, N.H. - Parking ban beginning at 8 p.m. Sunday and ending at 6 a.m. Monday
Exeter, N.H. - Emergency parking ban in effect from 8 p.m. Sunday until 6 a.m. Tuesday
Fall River, MA - Parking ban beginning at 6 p.m. Sunday
Hampton, N.H. - Snow emergency parking ban from 2 p.m. Sunday until 7 a.m. Tuesday
Keene, N.H. - Parking ban beginning at 12 p.m. on Sunday
Lowell, MA - Snow emergency parking ban beginning at 12 p.m. Sunday
Needham, MA - Emergency parking ban beginning at 12 p.m. Sunday
New Bedford, MA - Parking ban in effect from 7 a.m. Sunday until 8 p.m. Monday
Medford, MA - Snow emergency starting at 10 a.m. Sunday
Methuen, MA - Winter parking ban in effect from Sunday at 12 p.n. until Tuesday at 12 p.m.
Worcester, MA - Winter parking ban starting at 1 a.m. on Sunday