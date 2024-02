"FBI: International" cast members talk about the show Gianna Franco talks to Luke Kleintank and Christina Wolfe about new episodes of "FBI: International" airing on CBS. @CBS Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv Twitter: https://twitter.com/KPIXtv