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Ohio high school football scores for October 16, 2026

/ CBS/AP

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The Ohio high school football season continues with Week 9 on Friday. This story will have the latest scores from around Ohio as they come in, so be sure to check back for updates. 

Week 9 Ohio high school football scores

Anna 35, Delphos St John's 0

Ansonia 44, Arcanum 6

Archbold 42, Bryan 0

Athens 35, Bidwell River Valley 0

Attica Seneca E. 12, N. Robinson Col. Crawford 10

Barnesville 27, Wheeling Central, W.Va. 21

Bellbrook 21, Day. Oakwood 13

Bellefontaine Benjamin Logan 78, Spring. NW 0

Bellevue 42, Port Clinton 7

Bellville Clear Fork 43, Caledonia River Valley 0

Beverly Ft. Frye 34, Vincent Warren 6

Blanchester 27, Bethel-Tate 7

Brookfield 44, Newton Falls 6

Canal Winchester 22, Lancaster 8

Chardon 73, Ashtabula Lakeside 7

Chillicothe Zane Trace 54, Southeastern 18

Cin. N. College Hill 70, Cin. Country Day 0

Cle. Glenville 41, Cle. Adams 0

Cle. Hay 35, Cle. JFK 0

Cle. John Marshall 49, Cle. E. Tech 7

Cols. Upper Arlington 42, Dublin Coffman 3

Columbus Grove 56, Convoy Crestview 24

Day. Chaminade Julienne 38, Day. Carroll 0

Dover 35, Mansfield 8

East 49, Day. Ponitz Tech. 6

Fitch 42, Youngs. Boardman 7

Fremont Ross 21, Napoleon 7

Gahanna Cols. Academy 42, Bishop Ready 0

Garfield Hts. 32, Maple Hts. 0

Gates Mills Hawken 21, Geneva 6

Gibsonburg 12, Castalia Margaretta 8

Gnadenhutten Indian Valley 53, Magnolia Sandy Valley 7

Hamler Patrick Henry 45, Swanton 0

Hanoverton United 49, Wellsville 0

Harrod Allen E. 41, Delphos Jefferson 0

Ironton 51, Gallipolis Gallia 0

Jackson 48, Washington C.H. 7

Johnstown 54, Hebron Lakewood 11

Kings Mills Kings 48, Cin. Turpin 14

LaGrange Keystone 6, Oberlin Firelands 0

Lancaster Fairfield Union 48, Albany Alexander 7

Lebanon 49, Cin. Walnut Hills 7

Liberty Center 51, Wauseon 7

Lima Central Catholic 42, Spencerville 0

London 45, New Carlisle Tecumseh 0

Lowellville def. Atwater Waterloo, forfeit

Madison 38, Rocky River Lutheran W. 0

Maria Stein Marion Local 28, Minster 7

Marietta 41, Point Pleasant, W.Va. 14

Marion Elgin 46, Lima Perry 0

Martins Ferry 60, Tol. Woodward 6

Mason 24, Middletown 7

Massillon Washington 49, Warren Harding 16

McComb 55, Arcadia 0

Mechanicsburg 40, Spring. NE 7

Monroe 23, Hamilton Ross 13

Monroeville 46, Ashland Crestview 6

N. Baltimore 16, Crestline 13

N. Ridgeville 17, Amherst Steele 14

Navarre Fairless 24, Canal Fulton Northwest 7

New Bremen 34, Ft. Recovery 23

New Franklin Manchester 19, Orrville 14

New Lexington 43, McConnelsville Morgan 6

New Madison Tri-Village 33, Camden Preble Shawnee 7

Niles McKinley 42, Struthers 0

Norton 49, Akr. Springfield 0

Ottawa-Glandorf 22, Celina 20

Pemberville Eastwood 21, Millbury Lake 0

Perry 62, Ashtabula Edgewood 0

Perrysburg 21, Whitehouse Anthony Wayne 13

Portsmouth W. 42, Oak Hill 6

Proctorville Fairland 33, Dawson-Bryant 22

Richwood N. Union 53, Spring. Shawnee 12

Salineville Southern 14, Youngs. Valley Christian 7

Sandusky 52, Norwalk 6

Sandusky Perkins 48, Huron 14

Sherwood Fairview 42, Edgerton 0

Springfield 24, Kettering Fairmont 7

St. Henry (OH) 24, Coldwater 21

St. Paris Graham 26, Lewistown Indian Lake 7

St. Xavier (OH) 28, Cle. St Ignatius 21

Streetsboro 30, Peninsula Woodridge 0

Sugar Grove Berne Union 32, Fairfield Christian 0

Sunbury Big Walnut 54, Dublin Scioto 0

Sylvania Southview 18, Bowling Green 13

Tiffin Columbian 40, Clyde 14

Tipp City Tippecanoe 35, Troy 0

Toronto 42, Rayland Buckeye 13

Trenton Edgewood 21, Franklin 10

Upper Sandusky 42, New Washington Buckeye Cent. 0

Versailles 40, Rockford Parkway 7

W. Jefferson 35, W. Liberty-Salem 0

W. Lafayette Ridgewood 29, Zoarville Tuscarawas Valley 0

Wapakoneta 21, Elida 0

Waterford 69, Glouster Trimble 0

Waverly 55, McDermott Scioto NW 0

Wheelersburg 39, Minford 0

Willoughby S. 21, Eastlake North 14

Wooster Triway 31, Can. Cent. Cath. 0

Xenia 35, Greenville 0

Youngs. Liberty 41, Warren Champion 6

Youngs. Mooney 42, STVM 6

Zanesville W. Muskingum 55, Coshocton 6

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