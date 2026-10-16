Ohio high school football scores for October 16, 2026
The Ohio high school football season continues with Week 9 on Friday. This story will have the latest scores from around Ohio as they come in, so be sure to check back for updates.
Week 9 Ohio high school football scores
Anna 35, Delphos St John's 0
Ansonia 44, Arcanum 6
Archbold 42, Bryan 0
Athens 35, Bidwell River Valley 0
Attica Seneca E. 12, N. Robinson Col. Crawford 10
Barnesville 27, Wheeling Central, W.Va. 21
Bellbrook 21, Day. Oakwood 13
Bellefontaine Benjamin Logan 78, Spring. NW 0
Bellevue 42, Port Clinton 7
Bellville Clear Fork 43, Caledonia River Valley 0
Beverly Ft. Frye 34, Vincent Warren 6
Blanchester 27, Bethel-Tate 7
Brookfield 44, Newton Falls 6
Canal Winchester 22, Lancaster 8
Chardon 73, Ashtabula Lakeside 7
Chillicothe Zane Trace 54, Southeastern 18
Cin. N. College Hill 70, Cin. Country Day 0
Cle. Glenville 41, Cle. Adams 0
Cle. Hay 35, Cle. JFK 0
Cle. John Marshall 49, Cle. E. Tech 7
Cols. Upper Arlington 42, Dublin Coffman 3
Columbus Grove 56, Convoy Crestview 24
Day. Chaminade Julienne 38, Day. Carroll 0
Dover 35, Mansfield 8
East 49, Day. Ponitz Tech. 6
Fitch 42, Youngs. Boardman 7
Fremont Ross 21, Napoleon 7
Gahanna Cols. Academy 42, Bishop Ready 0
Garfield Hts. 32, Maple Hts. 0
Gates Mills Hawken 21, Geneva 6
Gibsonburg 12, Castalia Margaretta 8
Gnadenhutten Indian Valley 53, Magnolia Sandy Valley 7
Hamler Patrick Henry 45, Swanton 0
Hanoverton United 49, Wellsville 0
Harrod Allen E. 41, Delphos Jefferson 0
Ironton 51, Gallipolis Gallia 0
Jackson 48, Washington C.H. 7
Johnstown 54, Hebron Lakewood 11
Kings Mills Kings 48, Cin. Turpin 14
LaGrange Keystone 6, Oberlin Firelands 0
Lancaster Fairfield Union 48, Albany Alexander 7
Lebanon 49, Cin. Walnut Hills 7
Liberty Center 51, Wauseon 7
Lima Central Catholic 42, Spencerville 0
London 45, New Carlisle Tecumseh 0
Lowellville def. Atwater Waterloo, forfeit
Madison 38, Rocky River Lutheran W. 0
Maria Stein Marion Local 28, Minster 7
Marietta 41, Point Pleasant, W.Va. 14
Marion Elgin 46, Lima Perry 0
Martins Ferry 60, Tol. Woodward 6
Mason 24, Middletown 7
Massillon Washington 49, Warren Harding 16
McComb 55, Arcadia 0
Mechanicsburg 40, Spring. NE 7
Monroe 23, Hamilton Ross 13
Monroeville 46, Ashland Crestview 6
N. Baltimore 16, Crestline 13
N. Ridgeville 17, Amherst Steele 14
Navarre Fairless 24, Canal Fulton Northwest 7
New Bremen 34, Ft. Recovery 23
New Franklin Manchester 19, Orrville 14
New Lexington 43, McConnelsville Morgan 6
New Madison Tri-Village 33, Camden Preble Shawnee 7
Niles McKinley 42, Struthers 0
Norton 49, Akr. Springfield 0
Ottawa-Glandorf 22, Celina 20
Pemberville Eastwood 21, Millbury Lake 0
Perry 62, Ashtabula Edgewood 0
Perrysburg 21, Whitehouse Anthony Wayne 13
Portsmouth W. 42, Oak Hill 6
Proctorville Fairland 33, Dawson-Bryant 22
Richwood N. Union 53, Spring. Shawnee 12
Salineville Southern 14, Youngs. Valley Christian 7
Sandusky 52, Norwalk 6
Sandusky Perkins 48, Huron 14
Sherwood Fairview 42, Edgerton 0
Springfield 24, Kettering Fairmont 7
St. Henry (OH) 24, Coldwater 21
St. Paris Graham 26, Lewistown Indian Lake 7
St. Xavier (OH) 28, Cle. St Ignatius 21
Streetsboro 30, Peninsula Woodridge 0
Sugar Grove Berne Union 32, Fairfield Christian 0
Sunbury Big Walnut 54, Dublin Scioto 0
Sylvania Southview 18, Bowling Green 13
Tiffin Columbian 40, Clyde 14
Tipp City Tippecanoe 35, Troy 0
Toronto 42, Rayland Buckeye 13
Trenton Edgewood 21, Franklin 10
Upper Sandusky 42, New Washington Buckeye Cent. 0
Versailles 40, Rockford Parkway 7
W. Jefferson 35, W. Liberty-Salem 0
W. Lafayette Ridgewood 29, Zoarville Tuscarawas Valley 0
Wapakoneta 21, Elida 0
Waterford 69, Glouster Trimble 0
Waverly 55, McDermott Scioto NW 0
Wheelersburg 39, Minford 0
Willoughby S. 21, Eastlake North 14
Wooster Triway 31, Can. Cent. Cath. 0
Xenia 35, Greenville 0
Youngs. Liberty 41, Warren Champion 6
Youngs. Mooney 42, STVM 6
Zanesville W. Muskingum 55, Coshocton 6