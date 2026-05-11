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Rock legend Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal at Hard Rock Atlantic City

By CBS News Philadelphia Staff

/ CBS News

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Photos of launch of Malvado Maple Mezcal in Atlantic City
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal

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Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal

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