Rock legend Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal at Hard Rock Atlantic City
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon
Steven Van Zandt celebrates New Jersey launch of Malvado Maple Mezcal
Photo by HughE Dillon