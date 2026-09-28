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2nd annual Alliance HP Golf Classic benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

By CBS News Philadelphia Staff

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dsc-9177.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9179.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9217.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9229.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9246.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9264.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9308.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9321.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9324.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9331.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9435.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

Second Annual Alliance HP Golf Classic Benefiting Breakthrough of Greater Philadelphia

dsc-9444.jpg
HughE Dillon

Credit: HughE Dillon

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