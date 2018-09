Reportaje: "Nueva forma de extorsionar en el metro y metrobús de la ciudad de México"

Alma siempre se había sentido segura en el Metro, hasta hace unas semanas, la estación Oceanía era su punto de encuentro.

"Yo iba a hacer una entrega de los regalos, que es a lo que me dedico. Siempre me quedo de ver ahí con mis clientas para que me ubiquen rápido", comenta Alma Aguilar.

Ese día, al entregar uno de sus pedidos, un hombre la interceptó, le pidió "ayuda" para encontrar una dirección.

"Y en eso, se acerca un chico como de unos 20 o 25 y nos pregunta qué necesitamos, y le digo:

El señor quiere llegar a tal dirección...

Él contesta:

¡Ah sí! es aquí muy cerca, a dos cuadras, hay que salir y es derecho", cuenta Alma.

Ella recuerda que los hombres insistieron en salir del Metro, pero en ese momento llegaron las personas que esperaba y los sujetos se alejaron.

Días después, a través de redes sociales, se enteró de que casos como el que ella tuvo, no era el único.

"Empiezo a leer la historia y es lo mismo, un señor ´vulnerable´, te pide una dirección y que lo acompañes, luego te intercepta otra persona", narra.

NO ES EL ÚNICO CASO

Una situación similar, denuncia, ocurrió en la entrada del Metrobús La Bombilla. En este caso, un hombre había solicitado ayuda para cambiar varios cheques, otro sujeto los interceptó, supuestamente, para ayudar.

"Al momento de darme la vuelta, el señor me tomó del brazo y me dio uno de sus cheques. Cuando empecé a leerlo y lo extendí, el chavo se puso detrás de mí, me abrazó y me dijo que le diera la mochila y mis cosas al señor. Al dárselas me dijo que caminara hacia una camioneta que estaba estacionada detrás del parque", comenta una segunda víctima.

Cuenta que, cuando varias personas se percataron de la situación e intervinieron, los sujetos huyeron.

"Esos tipos me aventaron y se llevaron todas mis cosas. No podía ni hablar por la situación que me había pasado. Me sentía súper impotente, yo intenté ayudar, el señor me comentó que era de un pueblito y se veía súper humilde", explica.

Después de hacer público su caso en redes sociales, usuarios le enviaron mensajes narrando historias similares.

"Varias chicas me comentaron que les ha pasado en distintas zonas de la CDMX, en la Alameda, en La Bombilla, en Juárez, en Tasqueña, afuerita del metro", añade.

NO EXISTEN DENUNCIAS

Hasta el momento, Enrique Sánchez, gerente de seguridad institucional del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, asegura que no tienen denuncias de este tipo de incidentes.

"De este caso en particular que comentas no hemos tenido registro de alguna queja. Por la descripción que haces sería como un tema de extorsión o intento de extorsión. Sería conveniente invitar a estas personas a que asistan a realizar su denuncia ante un agente del ministerio público", argumenta.

Sin embargo reconocen que, dentro de las instalaciones del Metro, se tienen identificadas cuatro bandas dedicadas al robo sin violencia. En promedio, ocurren entre cuatro y cinco delitos al día.

"Sabemos que no actúan solos, son de cuatro a cinco personas. En los horarios de mayor afluencia es cuando se comete el ilícito", comenta Enrique Sánchez.

Unotv.com buscó a las autoridades del Metrobús y la Secretaría de Seguridad Pública para hablar sobre el tema, la petición sigue en espera.

Mientras tanto, usuarios del Metro tienen que tomar medidas de seguridad adicionales.

"Ahora procuro mi ubicación para que me monitoren, es la única medida de seguridad que puedo tomar", cuenta Alma Aguilar.

