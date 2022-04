Nacho Lozano: Manlio Fabio Beltrones será el nuevo presidente del PRI

In the Uno TV section for CBS, you'll find relevant news of the day from Latin America. Below you can find commentary of Nacho Lozano, a satirical look at the latest news and political development from Mexico. Other features include "Todo en Uno," a one minute wrap-up of the day's news from Mexico.

Ya sabemos quién será el próximo presidente del PRI. Se buscaba un hombre con ideas nuevas, un hombre conciliador, un hombre fresco, un joven con nuevo rostro, con un nuevo rostro priísta, un dinámico resultado del "dedazo". Y entonces ese joven resulto ser....¡Manlio Fabio Beltrones! Sí, cumple con todos los requisitos ¿no? Ayer mismo, el que se nos adelantó en los festejos y en las felicitaciones al todavía padrino de los diputados federales priístas, fue el "gober charro", Manuel Velasco. Aunque todavía no estaba confirmada la noticia, "Il Padrino" le agradeció, pero le dijo al candidato presidencial, digo, al gobernador chiapaneco, que Manlio Fabio esperaría los tiempos que le dicte su partido.

Bueno, el rostro joven y la juventud se llevan en el alma ¿no? Ahí está Chabelo.

Y mientras en el PRI festejan, Carlos Navarrete, el líder del PRD, dice que no se va, pero ya presentó su renuncia, su renuncia como "Rey Chucho Tercero" del eclipsado Sol Azteca. ¿Y si le pide chamba a Manlio Fabio?

Hoy, en nuestra sección "Chapotips"...

México ofrece 60 millones de pesos a quien de información que lleve a la captura de "El Chapo"; Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares en comparación. UnoTV

Yo no sé qué tenga como planes a futuro o cuánto dinero sume usted en su cuenta personal, pero ahí le va un "chapotip"... El gobierno mexicano ofrece una recompensa, como ya se lo dijimos en este Uno en Resumen, de 60 millones de pesos a quien de información que lleve a la captura de "El Chapo", de Joaquín Guzmán Loera, pero el Departamento de Estado gringo ofrece 5 millones de dólares. Mi "chapotip" es que si tiene ya el "pitazo" bien ubicado para agarrar al capo, yo le avisaba a los gringos... la verdad. Así como esta el dólar, 5 millones son 82 millones de pesos, una fortuna. La DEA pide que mandemos los datos, y no es broma, al correo chapotips@usdoj.gov <mailto:chapotips@usdoj.gov> , como chiste.

Hay un detenido que podría estar relacionado al multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte. UnoTV

La "Preocupaduría" General de Justicia del Distrito Federal ya tiene un detenido que podría estar relacionado con el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte donde se encontró el cuerpo del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres más. Ora nomás falta hacer la prueba del chivo expiatorio.

El detenido cuenta con antecedentes penales por multihomicidio y violación.

Los espero en @nacholozano por hoy muchas gracias y felicidades a los jóvenes del PRI.