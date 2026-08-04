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18-year-old falls 20 stories inside abandoned Minneapolis grain elevator, suffers severe injuries

By
Aki Nace
Digital Producer, CBS Minnesota
Aki Nace has been a web producer for CBS Minnesota since 2019. She covers breaking news and makes short-form documentary films.
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Aki Nace

/ CBS Minnesota

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A teenager was severely injured Monday evening after falling nearly 20 stories inside an abandoned grain elevator in Minneapolis.

According to Minneapolis police, a group of teenagers was trespassing inside the decommissioned Checkerboard Grain Elevator near 38th Street and Hiawatha Avenue around 8:30 p.m.

One of them, an 18-year-old, fell onto an elevated platform and suffered life-threatening injuries. 

Minneapolis fire crews needed to use a ladder truck to reach the teen and provide medical care, authorities say. 

This story will be updated.

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