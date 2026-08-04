18-year-old falls 20 stories inside abandoned Minneapolis grain elevator, suffers severe injuries
A teenager was severely injured Monday evening after falling nearly 20 stories inside an abandoned grain elevator in Minneapolis.
According to Minneapolis police, a group of teenagers was trespassing inside the decommissioned Checkerboard Grain Elevator near 38th Street and Hiawatha Avenue around 8:30 p.m.
One of them, an 18-year-old, fell onto an elevated platform and suffered life-threatening injuries.
Minneapolis fire crews needed to use a ladder truck to reach the teen and provide medical care, authorities say.
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