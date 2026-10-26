Minnesota Senate - 2026 Election Guide
There are 67 districts. Each Senate district is made up of two House districts, A and B. See below for election information. If you're having trouble finding the information you need, you can request a sample ballot here.
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Senate District 1
• Bjorn Solberg (DFL) Website: bjornforminnesota.com Email: behyzsolberg@gmail.com
• Mark Johnson (Republican) Website: markjohnsonmnsenate.com Email: senatormarkjohnson@gmail.com
Senate District 2
• Dan R. Rogers (DFL) Website: danrogersmn.com Email: rogersformnsenate2@gmail.com
• Steve Green (Republican) Website: stevegreenforsenate.com Email: stevegreen2a@gmail.com
• Calvin Larson Jr (UNI) Website: Facebook page Email: calvin4senate2@gmail.com
Senate District 3
• Grant Hauschild (DFL) Website: grantformn.com Email: grantformn@gmail.com
• Andrea Zupancich (Republican) Website: andreaformn.com Email: andrea@zupnorth.com
Senate District 4
• Rob Kupec (DFL) Website: kupec4mnsenate.com Email: kupec4mnsenate@gmail.com
• Austin Peterson (Republican) Website: austin4mn.com Email: austin@austin4mn.com
Senate District 5
• Skylar Fynboh (DFL) Website: skylarfynboh.com Email: skylar@skylarfynboh.com
• Mike Wiener (Republican) Website: mikewienerformn.com Email: mikewiener4mn@proton.me
Senate District 6
• Denise Slipy (DFL) Website: slipy4senate.com Email: denise.slipy@gmail.com
• Keri Heintzeman (Republican) Website: heintzemanforsenate.com Email: keriheintzeman@gmail.com
Senate District 7
• Kim (Kotonias) McLaughlin (DFL) Website: kimforsd7.com Email: kimnpaul218@gmail.com
• Robert Farnsworth (Republican) Website: robfarnsworth.org Email: robfarnsworth@yahoo.com
Senate District 8
• Jen McEwen (DFL) Website: votemcewen.com Email: campaign@votemcewen.com
• Darrick Law (Republican) Website: darrickformnsenate.com Email: darrickformnsenate@gmail.com
Senate District 9
• Krystyne M. Knutson (DFL) Website: krystyneforsd9.com Email: krystyneforsd9@gmail.com
• Jordan Rasmusson (Republican) Website: jordanrasmusson.com Email: info@jordanrasmusson.com
Senate District 10
• Tara Killen (DFL) Website: tkforanewday.com Email: tk@tkforanewday.com
• Nathan Wesenberg (Republican) Website: wesenbergforsenate.com Email: weezywalleye@hotmail.com
Senate District 11
• Mary Carlson (DFL) Website: maryforminnesota.com Email: info@maryforminnesota.com
• Jason Rarick (Republican) Website: jasonrarick.com Email: jason@jasonrarick.com
• Monique Doward (FI) Website: dowardforsenate.com Email: monique@dowardforsenate.com
Senate District 12
• Kari Dorry (DFL) Website: kari4mnsenate.com Email: kariadorry@gmail.com
• Torrey Westrom (Republican) Website: torreywestrom.com Email: senatorwestrom@outlook.com
Senate District 13
• Trent C Dilks (DFL) Website: trentformn13.com Email: trent@trentformn13.com
• Jared J. Gapinski (Republican) Website: gapinskiformnsenate.com Email: jared@gapinskiformnsenate.com
Senate District 14
• Aric Putnam (DFL) Website: aricformn.com Email: aputnam434@gmail.com
• Bernie Perryman (Republican) Website: bernieperryman.com Email: bernie.perryman@gmail.com
Senate District 15
• Andrea Boettger (DFL) Website: boettgerformnsenate.com Email: boettgerformnsenate@gmail.com
• Braxton John Seifert (Republican) Website: seifertforsenate.com Email: braxtonjseifert@gmail.com
Senate District 16
• Kathy Jorgenson (DFL) Website: not listed Email: bakken_girl@icloud.com
• Andrew R. Lang (Republican) Website: langforsenate.com Email: langsenate17@gmail.com
Senate District 17
• Julie Kelzer (DFL) Website: juliekelzer4mnsenate.com Email: contact@juliekelzer4mnsenate.com
• Glenn H Gruenhagen (Republican) Website: glenngruenhagen.com Email: glenn@gruenhageninsurance.com
Senate District 18
• Nick Frentz (DFL) Website: frentzformnsenate.com Email: nfrentz@m-law.com
• Jackie Henry (Republican) Website: henry4senate.com Email: henryformnsenate@proton.me
Senate District 19
• Sam Powell (DFL) Website: sampowellforsenate.com Email: sampowell365@gmail.com
• John R. Jasinski (Republican) Website: jasinskiforsenate.com Email: info@jasinskiforsenate.com
Senate District 20
• Jason Lohmann (DFL) Website: lohmannformnsenate20.com Email: jason@lohmannformnsenate20.com
• Steven E Jacob (Republican) Website: jacobforthepeople.com Email: stevejacob12@gmail.com
Senate District 21
• Caitlyn Sanow-Minett (DFL) Website: sanowminett.com Email: caitlyn@sanowminett.com
• Chris Knoll (Republican) Website: knollformnsenate.com Email: knoll@knollformnsenate.com
Senate District 22
• Marisa Ulmen (DFL) Website: ulmenforsenate.org Email: ulmenforsenate@gmail.com
• Jeremy Munson (Republican) Website: jeremymunson.com Email: jeremy@jeremymunson.com
Senate District 23
• Angie Hanson (DFL) Website: angiehansonmnsenate.com Email: info@angiehansonmnsenate.com
• Gene Dornink (Republican) Website: genedorninkforsenate.com Email: genedornink@gmail.com
Senate District 24
• Simon Glaser (DFL) Website: simonglaser.com Email: hello@simonglaser.com
• Nels T. Pierson (Republican) Website: nels.com Email: nels@nels.com
Senate District 25
• Liz Boldon (DFL) Website: lizboldon.com Email: liz@lizboldon.com
• John Howie (Republican) Website: howieforsenate.com Email: jhowiejudd@gmail.com
Senate District 26
• Jack Hedin (DFL) Website: jackhedin.org Email: jack@jackhedin.org
• Cherie Johnson (Republican) Website: cheriejohnsonforsenate.com Email: cjohnson@hopelhs.org
Senate District 27
• Brandon Van Dover (DFL) Website: Facebook page Email: blwoodandwindow@yahoo.com
• Andrew Mathews (Republican) Website: andrewmathews.com Email: andrewmathewsforsenate@gmail.com
Senate District 28
• Max Glenna (DFL) Website: maxforminnesota.com Email: maxforminnesota@gmail.com
• Mark Koran (Republican) Website: markkoranmn.com Email: mark@markkoranmn.com
Senate District 29
• Louis McNutt (DFL) Website: louismcnuttformnsenate.com Email: louismcnuttforoffice@gmail.com
• Michael Holmstrom Jr (Republican) Website: mike4mnsenate.com Email: mike@mike4mnsenate.com
Senate District 30
• Leah Temple (DFL) Website: leahtemple.com Email: voteleahtemple@gmail.com
• Eric Lucero (Republican) Website: ericlucero.com Email: campaign@ericlucero.com
Senate District 31
• Gadisa Berkessa (DFL) Website: gadisaformn.com Email: berkessagadisa@gmail.com
• Calvin Bahr (Republican) Website: bahrforsenate.com Email: cal@bahrforsenate.com
Senate District 32
• Chris Ford (DFL) Website: chrisfordformn.com Email: chrisfordformn@gmail.com
• Michael Kreun (Republican) Website: michaelformnsenate.com Email: michael@michaelformnsenate.com
Senate District 33
• Nat Smith (DFL) Website: natsmithformn.com Email: info@natsmithformn.com
• Karin Housley (Republican) Website: housleyforsenate.com Email: karinhousley@gmail.com
Senate District 34
• John Hoffman (DFL) Website: johnhoffmanmn.com Email: john@johnhoffmanmn.com
• Karen Attia (Republican) Website: attiaforsenate.org Email: info@attiaforsenate.org
Senate District 35
• Angela Nelson (DFL) Website: nelsonformn.com Email: nelsonformn@gmail.com
• Jim Abeler (Republican) Website: jimabeler.com Email: jimabeler@hotmail.com
Senate District 36
• Heather Gustafson (DFL) Website: voteheathergustafson.com Email: hahgustafson@gmail.com
• Heidi Heino (Republican) Website: heidiheino.com Email: heidi@heidiheino.com
Senate District 37
• Kristy Janigo (DFL) Website: kristyjanigoformn.com Email: kristy@kristyjanigoformn.com
• Brady Hoag (Republican) Website: bradyhoag.com Email: brady@bradyhoag.com
Senate District 38
• Susan Pha (DFL) Website: susanphaforsenate.com Email: susanphaforsenate@gmail.com
• Brad Olson (Republican) Website: olson4mnsenate.com Email: olson4mn38@gmail.com
Senate District 39
• Mary K Kunesh (DFL) Website: gmail.com Email: marykunesh4mn@gmail.com
• Pam Wolf (Republican) Website: pamwolf.org Email: pam@pamwolf.org
• Ngone Saliou Niang (Green Party) Website: niangforsenate.nationbuilder.com Email: niangforsenate@gmail.com
Senate District 40
• John Marty (DFL) Website: johnmarty.org Email: johnjmarty@gmail.com
• Rachel Japuntich (Republican) Website: rachel4mn.com Email: rachel4mn@gmail.com
Senate District 41
• Judy Seeberger (DFL) Website: judyforsenate.com Email: judy.seeberger@gmail.com
• Tom Dippel (Republican) Website: dippelformn.com Email: tomdippel1@gmail.com
Senate District 42
• Bonnie Westlin (DFL) Website: backbonnie.com Email: bonnie@bonniewestlinformnsenate.com
• Kevin Peterson (Republican) Website: kpformn.com Email: kevin.peterson@kpformn.com
Senate District 43
• Mike Freiberg (DFL) Website: mikefreiberg.com Email: freiberg@gmail.com
Senate District 44
• Sam Rosemark (DFL) Website: samrosemark.com Email: campaign@samrosemark.com
• James Tacheny (Republican) Website: jtachenyforsenate.com Email: jsold4me@gmail.com
Senate District 45
• Ann Johnson Stewart (DFL) Website: annjohnsonstewart.com Email: annjohnsonstewart@gmail.com
• Shannon Bruce (Republican) Website: shannonformnstatesenate.com Email: shannon5bruce@outlook.com
Senate District 46
• Ron Latz (DFL) Website: ronlatz.org Email: ron@ronlatz.org
• Kayla Wright (Republican) Website: wrightformn.org Email: kayla@wrightformn.org
Senate District 47
• Amanda Hemmingsen-Jaeger (DFL) Website: amandaformn.com Email: amanda@amandaformn.com
• Brian Stalboerger (Republican) Website: brianformn.com Email: brianformn@gmail.com
Senate District 48
• Dan Kessler (DFL) Website: kesslerforsenate.com Email: dan@kesslerforsenate.com
• Julia Coleman (Republican) Website: colemanforsenate.com Email: julia@colemanforsenate.com
Senate District 49
• Krish Subrahmanian (DFL) Website: krishforsenate.com Email: krish@krishforsenate.com
• Dustin R. DuFault (Republican) Website: dufaultformn.com Email: info@dufaultformn.com
• Kris Babler (Independent) Website: krisbabler.com Email: kb@krisbabler.com
Senate District 50
• Karla Hult (DFL) Website: karlahultforsenate.com Email: karla@karlahultforsenate.com
• Owen Michaelson (Republican) Website: owen4senate.com Email: owen@owen4senate.com
Senate District 51
• Simon Trautmann Cordova (DFL) Website: simonfor51.com Email: info@simonfor51.com
• Juline Birgersson (Republican) Website: juline4senate.com Email: juline4mnsenate@gmail.com
Senate District 52
• Liz Reyer (DFL) Website: lizreyer.com Email: liz@lizreyer.com
• Brady O'Neil (Republican) Website: bradyoneil.com Email: oneilbrady@gmail.com
Senate District 53
• Paul Cumings (DFL) Website: paulcumings.com Email: paul.cumings@gmail.com
• Todd Podgorski (Republican) Website: toddpodgorski.com Email: todd.podgorski@comcast.net
Senate District 54
• Rick Olson (DFL) Website: rickformn.com Email: olson48176@gmail.com
• Ben Bakeberg (Republican) Website: benbakebergmn.com Email: ben@benbakebergmn.com
Senate District 55
• Lindsey Port (DFL) Website: lindseyportmn.com Email: contact@lindseyportmn.com
• Van Holston (Republican) Website: vanforsenate.com Email: vah1948@comcast.net
Senate District 56
• Erin Maye Quade (DFL) Website: erinmayequade.com Email: erinforsenate@gmail.com
• Raymond David Petersen (Republican) Website: rayforsenate.com Email: ray@rayforsenate.com
Senate District 57
• Steven Schroer (DFL) Website: stevenschroermn.org Email: contact@stevenschroermn.org
• Zach Duckworth (Republican) Website: voteduckworth.com Email: zach@voteduckworth.com
Senate District 58
• Mark Legvold (DFL) Website: legvold4mnsenate58.com Email: legvold4mnsen58@gmail.com
• Bill Lieske (Republican) Website: lieske4senate.com Email: lieske1690@gmail.com
Senate District 59
• Bobby Joe Champion (DFL) Website: thechampion4change.com Email: b-champion@msn.com
Senate District 60
• Doron Clark (DFL) Website: doronforsenate.com Email: doronforsenate@gmail.com
• Abigail Wolters (Republican) Website: abigailwolters.com Email: abigail.wolters.mpls@gmail.com
Senate District 61
• Scott Dibble (DFL) Website: scottdibble.com Email: scott@scottdibble.com
Senate District 62
• Omar Fateh (DFL) Website: fatehfor62.com Email: info@omarfateh.org
Senate District 63
• Zaynab Mohamed (DFL) Website: zaynabmohamed.org Email: zaynabforsenate@gmail.com
• Diane Napper (Republican) Website: dianenapper.com Email: dianenapper2020@gmail.com
Senate District 64
• Erin Murphy (DFL) Website: murphyfor64.com Email: erinpatriciamurphy18@gmail.com
• Robert Bushard (Republican) Website: bushard4sd64.com Email: robertbushard@comcast.net
Senate District 65
• Robyn Gulley (DFL) Website: robyngulley.com Email: robyn@robyngulley.com
• _ Rocco (Republican) Website: roccoforstatesenate.com Email: roccothestatesenatecandidate@gmail.com
Senate District 66
• Clare Oumou Verbeten (DFL) Website: clareoumou.com Email: info@clareverbeten.com
• Kathleen Bart (Republican) Website: kathleenbartforsenate.com Email: kathleenbartforsenate@gmail.com
Senate District 67
• Foung Hawj (DFL) Website: founghawj.com Email: founghawj@yahoo.com
Toby Hesselgrave
(Republican) Website: Facebook page Email: ccandtoby@gmail.com