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Election Guide

Minnesota Senate - 2026 Election Guide

By WCCO Staff

/ CBS Minnesota

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There are 67 districts. Each Senate district is made up of two House districts, A and B. See below for election information. If you're having trouble finding the information you need, you can request a sample ballot here. 

You can also return to the Election Guide. 

Senate District 1

•     Bjorn Solberg (DFL)  Website: bjornforminnesota.com  Email: behyzsolberg@gmail.com

•     Mark Johnson (Republican)  Website: markjohnsonmnsenate.com  Email: senatormarkjohnson@gmail.com

Senate District 2

•     Dan R. Rogers (DFL)  Website: danrogersmn.com  Email: rogersformnsenate2@gmail.com

•     Steve Green (Republican)  Website: stevegreenforsenate.com  Email: stevegreen2a@gmail.com

•     Calvin Larson Jr (UNI)  Website: Facebook page  Email: calvin4senate2@gmail.com

Senate District 3

•     Grant Hauschild (DFL)  Website: grantformn.com  Email: grantformn@gmail.com

•     Andrea Zupancich (Republican)  Website: andreaformn.com  Email: andrea@zupnorth.com

Senate District 4

•     Rob Kupec (DFL)  Website: kupec4mnsenate.com  Email: kupec4mnsenate@gmail.com

•     Austin Peterson (Republican)  Website: austin4mn.com  Email: austin@austin4mn.com

Senate District 5

•     Skylar Fynboh (DFL)  Website: skylarfynboh.com  Email: skylar@skylarfynboh.com

•     Mike Wiener (Republican)  Website: mikewienerformn.com  Email: mikewiener4mn@proton.me

Senate District 6

•     Denise Slipy (DFL)  Website: slipy4senate.com  Email: denise.slipy@gmail.com

•     Keri Heintzeman (Republican)  Website: heintzemanforsenate.com  Email: keriheintzeman@gmail.com

Senate District 7

•     Kim (Kotonias) McLaughlin (DFL)  Website: kimforsd7.com  Email: kimnpaul218@gmail.com

•     Robert Farnsworth (Republican)  Website: robfarnsworth.org  Email: robfarnsworth@yahoo.com

Senate District 8

•     Jen McEwen (DFL)  Website: votemcewen.com  Email: campaign@votemcewen.com

•     Darrick Law (Republican)  Website: darrickformnsenate.com  Email: darrickformnsenate@gmail.com

Senate District 9

•     Krystyne M. Knutson (DFL)  Website: krystyneforsd9.com  Email: krystyneforsd9@gmail.com

•     Jordan Rasmusson (Republican)  Website: jordanrasmusson.com  Email: info@jordanrasmusson.com

Senate District 10

•     Tara Killen (DFL)  Website: tkforanewday.com  Email: tk@tkforanewday.com

•     Nathan Wesenberg (Republican)  Website: wesenbergforsenate.com  Email: weezywalleye@hotmail.com

Senate District 11

•     Mary Carlson (DFL)  Website: maryforminnesota.com  Email: info@maryforminnesota.com

•     Jason Rarick (Republican)  Website: jasonrarick.com  Email: jason@jasonrarick.com

•     Monique Doward (FI)  Website: dowardforsenate.com  Email: monique@dowardforsenate.com

Senate District 12

•     Kari Dorry (DFL)  Website: kari4mnsenate.com  Email: kariadorry@gmail.com

•     Torrey Westrom (Republican)  Website: torreywestrom.com  Email: senatorwestrom@outlook.com

Senate District 13

•     Trent C Dilks (DFL)  Website: trentformn13.com  Email: trent@trentformn13.com

•     Jared J. Gapinski (Republican)  Website: gapinskiformnsenate.com  Email: jared@gapinskiformnsenate.com

Senate District 14

•     Aric Putnam (DFL)  Website: aricformn.com  Email: aputnam434@gmail.com

•     Bernie Perryman (Republican)  Website: bernieperryman.com  Email: bernie.perryman@gmail.com

Senate District 15

•     Andrea Boettger (DFL)  Website: boettgerformnsenate.com  Email: boettgerformnsenate@gmail.com

•     Braxton John Seifert (Republican)  Website: seifertforsenate.com  Email: braxtonjseifert@gmail.com

Senate District 16

•     Kathy Jorgenson (DFL)  Website: not listed  Email: bakken_girl@icloud.com

•     Andrew R. Lang (Republican)  Website: langforsenate.com  Email: langsenate17@gmail.com

Senate District 17

•     Julie Kelzer (DFL)  Website: juliekelzer4mnsenate.com  Email: contact@juliekelzer4mnsenate.com

•     Glenn H Gruenhagen (Republican)  Website: glenngruenhagen.com  Email: glenn@gruenhageninsurance.com

Senate District 18

•     Nick Frentz (DFL)  Website: frentzformnsenate.com  Email: nfrentz@m-law.com

•     Jackie Henry (Republican)  Website: henry4senate.com  Email: henryformnsenate@proton.me

Senate District 19

•     Sam Powell (DFL)  Website: sampowellforsenate.com  Email: sampowell365@gmail.com

•     John R. Jasinski (Republican)  Website: jasinskiforsenate.com  Email: info@jasinskiforsenate.com

Senate District 20

•     Jason Lohmann (DFL)  Website: lohmannformnsenate20.com  Email: jason@lohmannformnsenate20.com

•     Steven E Jacob (Republican)  Website: jacobforthepeople.com  Email: stevejacob12@gmail.com

Senate District 21

•     Caitlyn Sanow-Minett (DFL)  Website: sanowminett.com  Email: caitlyn@sanowminett.com

•     Chris Knoll (Republican)  Website: knollformnsenate.com  Email: knoll@knollformnsenate.com

Senate District 22

•     Marisa Ulmen (DFL)  Website: ulmenforsenate.org  Email: ulmenforsenate@gmail.com

•     Jeremy Munson (Republican)  Website: jeremymunson.com  Email: jeremy@jeremymunson.com

Senate District 23

•     Angie Hanson (DFL)  Website: angiehansonmnsenate.com  Email: info@angiehansonmnsenate.com

•     Gene Dornink (Republican)  Website: genedorninkforsenate.com  Email: genedornink@gmail.com

Senate District 24

•     Simon Glaser (DFL)  Website: simonglaser.com  Email: hello@simonglaser.com

•     Nels T. Pierson (Republican)  Website: nels.com  Email: nels@nels.com

Senate District 25

•     Liz Boldon (DFL)  Website: lizboldon.com  Email: liz@lizboldon.com

•     John Howie (Republican)  Website: howieforsenate.com  Email: jhowiejudd@gmail.com

Senate District 26

•     Jack Hedin (DFL)  Website: jackhedin.org  Email: jack@jackhedin.org

•     Cherie Johnson (Republican)  Website: cheriejohnsonforsenate.com  Email: cjohnson@hopelhs.org

Senate District 27

•     Brandon Van Dover (DFL)  Website: Facebook page  Email: blwoodandwindow@yahoo.com

•     Andrew Mathews (Republican)  Website: andrewmathews.com  Email: andrewmathewsforsenate@gmail.com

Senate District 28

•     Max Glenna (DFL)  Website: maxforminnesota.com  Email: maxforminnesota@gmail.com

•     Mark Koran (Republican)  Website: markkoranmn.com  Email: mark@markkoranmn.com

Senate District 29

•     Louis McNutt (DFL)  Website: louismcnuttformnsenate.com  Email: louismcnuttforoffice@gmail.com

•     Michael Holmstrom Jr (Republican)  Website: mike4mnsenate.com  Email: mike@mike4mnsenate.com

Senate District 30

•     Leah Temple (DFL)  Website: leahtemple.com  Email: voteleahtemple@gmail.com

•     Eric Lucero (Republican)  Website: ericlucero.com  Email: campaign@ericlucero.com

Senate District 31

•     Gadisa Berkessa (DFL)  Website: gadisaformn.com  Email: berkessagadisa@gmail.com

•     Calvin Bahr (Republican)  Website: bahrforsenate.com  Email: cal@bahrforsenate.com

Senate District 32

•     Chris Ford (DFL)  Website: chrisfordformn.com  Email: chrisfordformn@gmail.com

•     Michael Kreun (Republican)  Website: michaelformnsenate.com  Email: michael@michaelformnsenate.com

Senate District 33

•     Nat Smith (DFL)  Website: natsmithformn.com  Email: info@natsmithformn.com

•     Karin Housley (Republican)  Website: housleyforsenate.com  Email: karinhousley@gmail.com

Senate District 34

•     John Hoffman (DFL)  Website: johnhoffmanmn.com  Email: john@johnhoffmanmn.com

•     Karen Attia (Republican)  Website: attiaforsenate.org  Email: info@attiaforsenate.org

Senate District 35

•     Angela Nelson (DFL)  Website: nelsonformn.com  Email: nelsonformn@gmail.com

•     Jim Abeler (Republican)  Website: jimabeler.com  Email: jimabeler@hotmail.com

Senate District 36

•     Heather Gustafson (DFL)  Website: voteheathergustafson.com  Email: hahgustafson@gmail.com

•     Heidi Heino (Republican)  Website: heidiheino.com  Email: heidi@heidiheino.com

Senate District 37

•     Kristy Janigo (DFL)  Website: kristyjanigoformn.com  Email: kristy@kristyjanigoformn.com

•     Brady Hoag (Republican)  Website: bradyhoag.com  Email: brady@bradyhoag.com

Senate District 38

•     Susan Pha (DFL)  Website: susanphaforsenate.com  Email: susanphaforsenate@gmail.com

•     Brad Olson (Republican)  Website: olson4mnsenate.com  Email: olson4mn38@gmail.com

Senate District 39

•     Mary K Kunesh (DFL)  Website: gmail.com  Email: marykunesh4mn@gmail.com

•     Pam Wolf (Republican)  Website: pamwolf.org  Email: pam@pamwolf.org

•     Ngone Saliou Niang (Green Party)  Website: niangforsenate.nationbuilder.com  Email: niangforsenate@gmail.com

Senate District 40

•     John Marty (DFL)  Website: johnmarty.org  Email: johnjmarty@gmail.com

•     Rachel Japuntich (Republican)  Website: rachel4mn.com  Email: rachel4mn@gmail.com

Senate District 41

•     Judy Seeberger (DFL)  Website: judyforsenate.com  Email: judy.seeberger@gmail.com

•     Tom Dippel (Republican)  Website: dippelformn.com  Email: tomdippel1@gmail.com

Senate District 42

•     Bonnie Westlin (DFL)  Website: backbonnie.com  Email: bonnie@bonniewestlinformnsenate.com

•     Kevin Peterson (Republican)  Website: kpformn.com  Email: kevin.peterson@kpformn.com

Senate District 43

•     Mike Freiberg (DFL)  Website: mikefreiberg.com  Email: freiberg@gmail.com

Senate District 44

•     Sam Rosemark (DFL)  Website: samrosemark.com  Email: campaign@samrosemark.com

•     James Tacheny (Republican)  Website: jtachenyforsenate.com  Email: jsold4me@gmail.com

Senate District 45

•     Ann Johnson Stewart (DFL)  Website: annjohnsonstewart.com  Email: annjohnsonstewart@gmail.com

•     Shannon Bruce (Republican)  Website: shannonformnstatesenate.com  Email: shannon5bruce@outlook.com

Senate District 46

•     Ron Latz (DFL)  Website: ronlatz.org  Email: ron@ronlatz.org

•     Kayla Wright (Republican)  Website: wrightformn.org  Email: kayla@wrightformn.org

Senate District 47

•     Amanda Hemmingsen-Jaeger (DFL)  Website: amandaformn.com  Email: amanda@amandaformn.com

•     Brian Stalboerger (Republican)  Website: brianformn.com  Email: brianformn@gmail.com

Senate District 48

•     Dan Kessler (DFL)  Website: kesslerforsenate.com  Email: dan@kesslerforsenate.com

•     Julia Coleman (Republican)  Website: colemanforsenate.com  Email: julia@colemanforsenate.com

Senate District 49

•     Krish Subrahmanian (DFL)  Website: krishforsenate.com  Email: krish@krishforsenate.com

•     Dustin R. DuFault (Republican)  Website: dufaultformn.com  Email: info@dufaultformn.com

•     Kris Babler (Independent)  Website: krisbabler.com  Email: kb@krisbabler.com

Senate District 50

•     Karla Hult (DFL)  Website: karlahultforsenate.com  Email: karla@karlahultforsenate.com

•     Owen Michaelson (Republican)  Website: owen4senate.com  Email: owen@owen4senate.com

Senate District 51

•     Simon Trautmann Cordova (DFL)  Website: simonfor51.com  Email: info@simonfor51.com

•     Juline Birgersson (Republican)  Website: juline4senate.com  Email: juline4mnsenate@gmail.com

Senate District 52

•     Liz Reyer (DFL)  Website: lizreyer.com  Email: liz@lizreyer.com

•     Brady O'Neil (Republican)  Website: bradyoneil.com  Email: oneilbrady@gmail.com

Senate District 53

•     Paul Cumings (DFL)  Website: paulcumings.com  Email: paul.cumings@gmail.com

•     Todd Podgorski (Republican)  Website: toddpodgorski.com  Email: todd.podgorski@comcast.net

Senate District 54

•     Rick Olson (DFL)  Website: rickformn.com  Email: olson48176@gmail.com

•     Ben Bakeberg (Republican)  Website: benbakebergmn.com  Email: ben@benbakebergmn.com

Senate District 55

•     Lindsey Port (DFL)  Website: lindseyportmn.com  Email: contact@lindseyportmn.com

•     Van Holston (Republican)  Website: vanforsenate.com  Email: vah1948@comcast.net

Senate District 56

•     Erin Maye Quade (DFL)  Website: erinmayequade.com  Email: erinforsenate@gmail.com

•     Raymond David Petersen (Republican)  Website: rayforsenate.com  Email: ray@rayforsenate.com

Senate District 57

•     Steven Schroer (DFL)  Website: stevenschroermn.org  Email: contact@stevenschroermn.org

•     Zach Duckworth (Republican)  Website: voteduckworth.com  Email: zach@voteduckworth.com

Senate District 58

•     Mark Legvold (DFL)  Website: legvold4mnsenate58.com  Email: legvold4mnsen58@gmail.com

•     Bill Lieske (Republican)  Website: lieske4senate.com  Email: lieske1690@gmail.com

Senate District 59

•     Bobby Joe Champion (DFL)  Website: thechampion4change.com  Email: b-champion@msn.com

Senate District 60

•     Doron Clark (DFL)  Website: doronforsenate.com  Email: doronforsenate@gmail.com

•     Abigail Wolters (Republican)  Website: abigailwolters.com  Email: abigail.wolters.mpls@gmail.com

Senate District 61

•     Scott Dibble (DFL)  Website: scottdibble.com  Email: scott@scottdibble.com

Senate District 62

•     Omar Fateh (DFL)  Website: fatehfor62.com  Email: info@omarfateh.org

Senate District 63

•     Zaynab Mohamed (DFL)  Website: zaynabmohamed.org  Email: zaynabforsenate@gmail.com

•     Diane Napper (Republican)  Website: dianenapper.com  Email: dianenapper2020@gmail.com

Senate District 64

•     Erin Murphy (DFL)  Website: murphyfor64.com  Email: erinpatriciamurphy18@gmail.com

•     Robert Bushard (Republican)  Website: bushard4sd64.com  Email: robertbushard@comcast.net

Senate District 65

•     Robyn Gulley (DFL)  Website: robyngulley.com  Email: robyn@robyngulley.com

•     _ Rocco (Republican)  Website: roccoforstatesenate.com  Email: roccothestatesenatecandidate@gmail.com

Senate District 66

•     Clare Oumou Verbeten (DFL)  Website: clareoumou.com  Email: info@clareverbeten.com

•     Kathleen Bart (Republican)  Website: kathleenbartforsenate.com  Email: kathleenbartforsenate@gmail.com

Senate District 67

•     Foung Hawj (DFL)  Website: founghawj.com  Email: founghawj@yahoo.com

Toby Hesselgrave

(Republican)  Website: Facebook page  Email: ccandtoby@gmail.com

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