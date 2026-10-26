Minnesota House of Representatives - 2026 Election Guide
There are 134 districts. Each House district is part of a Senate district with the same number: District 5A and 5B are the two halves of Senate District 5. You vote in only one House district, based on where you live. If you're having trouble finding the information you need, you can request a sample ballot here.
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House District 1A
• Leanna Sandahl (DFL) Website: sandahlformn.com Email: sandahlsigns@gmail.com
• John Burkel (Republican) Website: burkelforhouse.com Email: jburkel@wiktel.com
House District 1B
• Jennifer Compeau (DFL) Website: jennc4house1b.com Email: jennc4house1b@gmail.com
• Steve Gander (Republican) Website: stevegander.com Email: 4ganders@gmail.com
House District 2A
• Reed J. Olson (DFL) Website: votereedolson.com Email: reed@votereedolson.com
• Bidal Duran Jr (Republican) Website: duranforhouse.com Email: duran@duranforrepresentative.com
House District 2B
• Emily Thabes (DFL) Website: emilythabesformn.com Email: emily@emilythabesformn.com
• Matt Bliss (Republican) Website: mattbliss.us Email: matt_bliss@hotmail.com
House District 3A
• Aaron Kania (DFL) Website: kaniaforhouse.com Email: aaron@kaniaforhouse.com
• Roger J. Skraba (Republican) Website: skrabaforhouse.com Email: roger@skrabaforhouse.com
House District 3B
• Aaron Schweiger (DFL) Website: aaronformn.com Email: schweiger.aaron@gmail.com
• Natalie Zeleznikar (Republican) Website: natalieforhouse.com Email: nataliez@natalieforhouse.com
House District 4A
• Erika Yoney (DFL) Website: yoney4mnhouse.com Email: yoney4house@gmail.com
• Andrew Rockhold (Republican) Website: rockholdforhouse.com Email: rockholdforhouse@gmail.com
House District 4B
• Thaddeus Laugisch (DFL) Website: tl4mnh4b.com Email: thaddeus4mnh4b@gmail.com
• Jim Joy (Republican) Website: jimjoymn.com Email: jim@jimjoymn.com
House District 5A
• Dan S. Mitchell (DFL) Website: dan4mnhouse.com Email: dan4mnhouse@outlook.com
• Krista Knudsen (Republican) Website: kristaknudsenforhouse.com Email: kristaknudsenforhouse@gmail.com
House District 5B
• Maggie Evers (DFL) Website: maggieevershouse5b.com Email: mcatherine.evers@gmail.com
• Jonathan Claussen (Republican) Website: claussenforhouse.org Email: jclaussen8@gmail.com
House District 6A
• Samuel Grigsby (DFL) Website: Facebook page Email: grigsby1968@gmail.com
• Ben Davis (Republican) Website: bendavismn.com Email: ben@bendavismn.com
House District 6B
• Nicky Hardy (DFL) Website: nickyhardy.com Email: hardy4house@outlook.com
• Josh Heintzeman (Republican) Website: joshheintzeman.com Email: upcountrylog@gmail.com
House District 7A
• Erin McCabe Ningen (DFL) Website: teamerin7a.com Email: teamerin7a@gmail.com
• Spencer Igo (Republican) Website: spencerigo.com Email: info@spencerigo.com
House District 7B
• Dan Horoshak (DFL) Website: horoshak2026.com Email: horoshak2026@gmail.com
• Cal Warwas (Republican) Website: calwarwas.com Email: calwarwas4mn@gmail.com
House District 8A
• Peter Johnson (DFL) Website: votepete8a.com Email: peter.l.johnsonmn@gmail.com
• Allan Kehr II (Republican) Website: not listed Email: allankehr2@gmail.com
House District 8B
• Liish Kozlowski (DFL) Website: liishforduluth.com Email: liishkozlowski@gmail.com
• Shawn Savela (Republican) Website: shawnsavela.com Email: shawn@shawnsavela.com
House District 9A
• Nicholas Hanson (DFL) Website: Facebook page Email: nhanson@hansonformn.com
• Jeff Backer (Republican) Website: jeffbacker.com Email: jeff@jeffbacker.com
House District 9B
• Owen Werner (DFL) Website: wernerforhouse.com Email: ow.c.werner@gmail.com
• Tom Murphy (Republican) Website: tommurphymn.com Email: tommurphy419@gmail.com
House District 10A
• Melissa Maertens (DFL) Website: mmformn.com Email: mmformn@proton.me
• Mark Striemer (Republican) Website: striemerforhouse.com Email: striemerforhouse@gmail.com
House District 10B
• Jeff Larson (DFL) Website: jefflarsonforhouse.com Email: jeff@jefflarsonforhouse.com
• Isaac Schultz (Republican) Website: isaacschultzmn.com Email: isaac@isaacschultzmn.com
House District 11A
• Chris Swanson (DFL) Website: chrisswansonforhouse.com Email: chrisswansonforhouse@gmail.com
• Jeff Dotseth (Republican) Website: dotsethmn.com Email: jeff@dotsethmn.com
House District 11B
• Jack L'Heureux (DFL) Website: jackformnhouse.com Email: jack55lh@yahoo.com
• Nathan Nelson (Republican) Website: nathannelsonmn.com Email: nathan@nathannelsonmn.com
House District 12A
• Talitha Anderson (DFL) Website: talithaformnhouse.org Email: talitha@talithaformnhouse.org
• Paul H. Anderson (Republican) Website: house.mn.gov Email: pfander@hcinet.net
House District 12B
• Michael Gardner (DFL) Website: gardner4house12b.com Email: gardner2543@gmail.com
• Mary Franson (Republican) Website: teamfranson.com Email: mary@teamfranson.com
House District 13A
• Arlis Sayler (DFL) Website: arlisformn.com Email: admin@arlisformn.com
• Tanja Goering (Republican) Website: tanjagoeringformn.com Email: tanjagoeringformn@gmail.com
House District 13B
• Justin Doyle (DFL) Website: justindoylefor13b.com Email: campaignfundforjustindoyle@gmail.com
• Dawn Loberg (Republican) Website: lobergformnhouse.com Email: dawnloberg7@gmail.com
House District 14A
• Abdi Daisane (DFL) Website: daisaneformn.com Email: abdi@daisaneformn.com
• Mike Conway (Republican) Website: conwayforhouse.com Email: conwayforhousemn@gmail.com
House District 14B
• Zachary "Zach" Dorholt (DFL) Website: zacharydorholt.com Email: votezachdorholt@gmail.com
• Sue Ek (Republican) Website: ekforhouse.com Email: eksusanne@gmail.com
House District 15A
• Nathan Schmig (DFL) Website: schmigforminnesota.com Email: nathanschmigformn15a@gmail.com
• Bradley L Hennen (Republican) Website: hennen4house.com Email: bradleylhennen@gmail.com
House District 15B
• Keith R. Klawitter (DFL) Website: klawitterforhouse.com Email: krk.retired@gmail.com
• Geri Theis (Republican) Website: theisforhouse.com Email: geritheis@hotmail.com
House District 16A
• David J Torgelson (DFL) Website: Facebook page Email: dtorgelson@aol.com
• Scott Van Binsbergen (Republican) Website: svformn.com Email: scott@vanbllc.com
House District 16B
• Julie Henslin (DFL) Website: henslinforhouse.com Email: vosshens@charter.net
• Dave Baker (Republican) Website: davebaker.gop Email: dbaker0327@gmail.com
House District 17A
• Mali Anderson (DFL) Website: maliformnhouse.com Email: mali4mnhouse17a@gmail.com
• Dawn Gillman (Republican) Website: gillmanforhouse.com Email: dawnygillman@gmail.com
House District 17B
• Ben Wieman (DFL) Website: benformnhouse.com Email: info@benformnhouse.com
• Bobbie Harder (Republican) Website: harderforhouse.com Email: harderforhouse@gmail.com
House District 18A
• Leah Hanson (DFL) Website: leahhansonforhouse.com Email: leah@leahhansonforhouse.com
• Erica Schwartz (Republican) Website: ericaformn.org Email: erica4house@gmail.com
House District 18B
• Luke Frederick (DFL) Website: frederickforhouse.com Email: campaign@frederickforhouse.com
House District 19A
• Martha Brown (DFL) Website: marthabrown19a.com Email: marthabrown19a@gmail.com
• Keith Allen (Republican) Website: votekeithallen.com Email: keithallenforhouse@gmail.com
House District 19B
• Zack Meyman (DFL) Website: meymanformn.com Email: meymanformn@gmail.com
• Thomas J. Sexton (Republican) Website: votesexton.com Email: tomfor19b@gmail.com
House District 20A
• Heather Arndt (DFL) Website: heatherforhouse20a.org Email: heather.for.house20a@gmail.com
• Pam Altendorf (Republican) Website: pamaltendorf.com Email: pam.altendorf@gmail.com
House District 20B
• Steve Holm (DFL) Website: holmforhouse.com Email: holmsteven74@gamil.com
• Sara Bertschinger (Republican) Website: bertschingerforhouse.com Email: sarabformnhouse@gmail.com
House District 21A
• LS Rusty Nelson (DFL) Website: nelsonfor21a.com Email: noslen@itctel.com
• Krist Wollum (Republican) Website: wollum4house.com Email: wollum4house@yahoo.com
House District 21B
• Jon Wilson (DFL) Website: jonwilsonformnhouse21b.com Email: jonwilsonformnhouse@gmail.com
• Marj J Fogelman (Republican) Website: marjformnhouse.com Email: marjforhouse@gmail.com
House District 22A
• Sonja L. Denn (DFL) Website: sonjadennfor22a.com Email: sonjadennforhouse22a@gmail.com
• Bjorn Olson (Republican) Website: bjornolsonformn.com Email: christianbjornolson@gmail.com
House District 22B
• Mary Nesgoda (DFL) Website: mnesgoda22b.org Email: mary@mnesgoda22b.org
• Terry Matthew Stier (Republican) Website: stierforhouse.com Email: terrystier22b@gmail.com
House District 23A
• Joe Staloch (DFL) Website: joe23a.com Email: info@joe23a.com
• Nick Ronnenberg (Republican) Website: ronnenbergformn.com Email: ronnenbergformn@gmail.com
House District 23B
• Christoph Dundas (DFL) Website: dundasformnhouse.com Email: info@dundasformnhouse.com
• Patricia Mueller (Republican) Website: muellerforminnesota.com Email: pkmueller28@outlook.com
House District 24A
• Heather Holmes (DFL) Website: holmesformn.com Email: heatherholmes@holmesformn.com
• Duane Quam (Republican) Website: duanequam.com Email: duane.quam@duanequam.com
House District 24B
• Tina Liebling (DFL) Website: tinaliebling.com Email: tina@tinaliebling.com
• John Michael Ajouri (Republican) Website: ajouri.org Email: jajouriiii@gmail.com
House District 25A
• Kim Hicks (DFL) Website: kimhicksformnhouse25a.com Email: kimhicksforhouse@gmail.com
• Brad Trahan (Republican) Website: trahanmn25a.com Email: trahanmn25a@gmail.com
House District 25B
• Andy Smith (DFL) Website: andysmithmn.com Email: info@andysmithmn.com
• Wes Lund (Republican) Website: Facebook page Email: officialweslund@gmail.com
House District 26A
• Dan Wilson (DFL) Website: danwilsonforhouse.com Email: dan@danwilsonforhouse.com
• Aaron Repinski (Republican) Website: repinskiforhouse.com Email: aaronrepinski@yahoo.com
House District 26B
• Allie Wolf (DFL) Website: alliewolfformnhouse.org Email: alliewolfformnhouse@gmail.com
• Gregory M. Davids (Republican) Website: not listed Email: gdavids@centurytel.net
House District 27A
• Vanessa Davenport (DFL) Website: davenportmn27a.house Email: vanessa@davenportmn27a.house
• Shane Mekeland (Republican) Website: shanemekeland.com Email: shane@shanemekeland.com
House District 27B
• Charles A. McConaughay (DFL) Website: charlesformn.com Email: charles@charlesformn.com
• Bryan Lawrence (Republican) Website: lawrenceformn.com Email: info@lawrenceformn.com
House District 28A
• Tim Dummer (DFL) Website: timdummerformn.com Email: timdummerd1@gmail.com
• James "Jimmy" Gordon (Republican) Website: jimmyforhouse.com Email: jimmy.gordon20@yahoo.com
House District 28B
• Daniel Colten Schmidt (DFL) Website: elect-schmidt.org Email: dcs.28b@proton.me
• Max Rymer (Republican) Website: maxrymer.com Email: maxwellrymer@gmail.com
House District 29A
• Emily Dahlgren (DFL) Website: dahlgren4mn.com Email: dahlgren4mn@gmail.com
• Joe McDonald (Republican) Website: joemcdonaldmn.com Email: joe@mcdonaldsstudio.com
House District 29B
• Colton Kratky (DFL) Website: kratky4mn.com Email: colton@kratky4mn.com
• Marion (O'Neill) Rarick (Republican) Website: mariononeill.com Email: marionoliviaoneill@gmail.com
House District 30A
• Joey Smyth (DFL) Website: smythforstatehouse.com Email: joeysmyth30a@gmail.com
• Walter Hudson (Republican) Website: hudsonformn.com Email: waltershudsong@yahoo.com
House District 30B
• Keenan Gentry (DFL) Website: gentryformnhouse.org Email: votekeenangentry@gmail.com
• Chad Westberg (Republican) Website: chadwestbergformn.com Email: chadwestbergmn@gmail.com
House District 31A
• Brian Walker (DFL) Website: walkerforward.com Email: campaign@walkerforward.com
• Harry Niska (Republican) Website: harryniska.com Email: info@harryniska.com
House District 31B
• Jen Bloomquist (DFL) Website: jenformnhouse.com Email: jen@jenformnhouse.com
• Peggy Scott (Republican) Website: peggy4house.com Email: trusthim10000@gmail.com
House District 32A
• Amanda Matchett (DFL) Website: matchett4minnesota.com Email: amandaj.matchett@gmail.com
• Nolan West (Republican) Website: nolanwest.com Email: nolan@westformn.com
House District 32B
• Matt Norris (DFL) Website: votefornorris.com Email: matt@votefornorris.com
• Leslie Larson (Republican) Website: leslielarsonformn.com Email: larson.leslie@ymail.com
House District 33A
• Angela Thompson (DFL) Website: angelathompsonformnhouse.com Email: neighborsforangela@gmail.com
• Stacey Stout (Republican) Website: staceystout.com Email: staceystout4house@gmail.com
House District 33B
• Josiah Hill (DFL) Website: josiahhill.org Email: josiahhillforhouse@gmail.com
• Jessica L. Johnson (Republican) Website: jessicaformnhouse.com Email: jessicaformnhouse@gmail.com
House District 34A
• Jason Heaser (DFL) Website: heaserforhouse.com Email: heaserforhouse@gmail.com
• Danny Nadeau (Republican) Website: dannynadeau.com Email: danny@dannynadeau.com
House District 34B
• Xp Lee (DFL) Website: xpleeformnhouse.com Email: xpleeformnhouse@gmail.com
• Ruth Bittner (Republican) Website: ruthbittnermn.com Email: ruth.bittner@gmail.com
House District 35A
• Zack Stephenson (DFL) Website: zack.mn Email: stephensonforhouse@gmail.com
• Josh Jungling (Republican) Website: joshjungling.com Email: jjungling35a@gmail.com
House District 35B
• Kari Rehrauer (DFL) Website: kariformn.com Email: krehrauer@gmail.com
• Steve Pape (Republican) Website: papeformnhouse.com Email: stevepapehd35b@gmail.com
House District 36A
• Jim DeMay (DFL) Website: demayforhouse.com Email: jjdemay64@gmail.com
• Sebastian Stoss (Republican) Website: stossforhouse.com Email: stossforhouse@gmail.com
House District 36B
• Brion Curran (DFL) Website: brioncurran.com Email: brion@brioncurran.com
• Patty Bradway (Republican) Website: bradway4house.com Email: patty@bradway4house.com
House District 37A
• Darci Smith (DFL) Website: smithformnhouse.com Email: darci@smithformnhouse.com
• Tom McKee (Republican) Website: tommckeemn.com Email: tom@tommckeemn.com
House District 37B
• Kristin Bahner (DFL) Website: bahnerforhouse.com Email: votekristin@gmail.com
• Luke Doerer (Republican) Website: votelukedoerermn.com Email: luke@votelukedoerermn.com
House District 38A
• Huldah Momanyi-Hiltsley (DFL) Website: huldahforhouse.com Email: huldahforhouse@gmail.com
• Charlie Kistler (Republican) Website: kistlerforhouse.com Email: kistler4mn38a@gmail.com
House District 38B
• Samantha Vang (DFL) Website: samanthavang.org Email: info@samanthavang.org
• Robert Marvin (Republican) Website: marvinforhouse.com Email: marvinforhouse@gmail.com
House District 39A
• Aaron Klemz (DFL) Website: aaronklemz.com Email: klemzforhouse@gmail.com
• Andy Macko (Republican) Website: macko4house.com Email: andymacko22@gmail.com
House District 39B
• Amáda Márquez Simula (DFL) Website: voteamada.com Email: amada@voteamada.com
• KT Jacobs (Republican) Website: ktforhouse.com Email: jacobsfor39b@gmail.com
House District 40A
• Aisha Elmquist (DFL) Website: voteelmquist.com Email: info@voteelmquist.com
• Luis Withrow (Republican) Website: luisfor40a.com Email: luisfor40a@gmail.com
House District 40B
• David Gottfried (DFL) Website: david-gottfried.com Email: david.e.gottfried@gmail.com
• Allen Shen (Republican) Website: allenshenformn.com Email: allen@allenshenformn.com
House District 41A
• Cole Birkeland (DFL) Website: colebirkeland.com Email: colebirkeland@gmail.com
• Wayne A Johnson (Republican) Website: waynejohnsonformn.com Email: wayne@waynejohnsonformn.com
House District 41B
• Jen Fox (DFL) Website: jenfoxforhouse.com Email: jenfoxforhouse@gmail.com
• William Beck (Republican) Website: beckforhouse.com Email: beck4mn@gmail.com
House District 42A
• Ned Carroll (DFL) Website: nedformn.com Email: nedjcarroll@gmail.com
• Kathy Burkett (Republican) Website: kathyforhouse.com Email: kjwburkett@hotmail.com
House District 42B
• Ginny Klevorn (DFL) Website: ginnyklevorn.com Email: voteginny@gmail.com
House District 43A
• Kyrstin Schuette (DFL) Website: kyrstinforminnesota.com Email: kyrstin@kyrstinforminnesota.com
• Todd Hesemann (Republican) Website: todd4mnhouse.com Email: todd4mnhouse@yahoo.com
House District 43B
• Jess Lewis (DFL) Website: votejesslewis.com Email: jessforminnesota@gmail.com
House District 44A
• Peter M Fischer (DFL) Website: fischerforrep.com Email: peter-kristi-fischer@comcast.net
• Justin Middaugh (Republican) Website: justinforhouse.us Email: propertydoctorsmn@gmail.com
House District 44B
• Leon M. Lillie (DFL) Website: not listed Email: llillie@comcast.net
• TJ Hawthorne (Independent) Website: tjformn44b.com Email: tj@tjhawthorne.com
House District 45A
• Tracey Breazeale (DFL) Website: traceyformnhouse.com Email: tracey@traceyformnhouse.com
• Andrew Myers (Republican) Website: voteandrewmyers.com Email: andrew@voteandrewmyers.com
House District 45B
• Patty Acomb (DFL) Website: pattyacomb.com Email: patty@pattyacomb.com
• Thomas Bergerson (Republican) Website: tombergersonformn.com Email: votefortombergerson@gmail.com
House District 46A
• Larry Kraft (DFL) Website: larrykraftslp.org Email: larrykraftslp@gmail.com
• Karl Olson (Republican) Website: mnkarlolson.org Email: karl@mnkarlolson.org
House District 46B
• Cheryl Youakim (DFL) Website: cherylyouakim.com Email: cherylyouakim@hotmail.com
• Kim Rich (Republican) Website: kimrichformn.org Email: kim@kimrichformn.org
House District 47A
• Shelley Buck (DFL) Website: buckforhouse.com Email: info@buckforhouse.com
House District 47B
• Ethan Cha (DFL) Website: ethanchamnhouse.com Email: ethanchamnhouse@gmail.com
• Kim Wilson (Independent) Website: kimwilsonforhouse.com Email: kimwilsonforhouse@gmail.com
House District 48A
• Joe Brothers (DFL) Website: joebrothersforminnesota.com Email: joebrothersformnhouse@gmail.com
• Jim Nash (Republican) Website: jimnashformn.com Email: nash.jim@gmail.com
House District 48B
• Lucille "Lucy" Rehm (DFL) Website: lucyrehm.com Email: lucy@lucyrehm.com
• Caleb Steffenhagen (Republican) Website: calebformn.com Email: calebsteffenhagen@gmail.com
House District 49A
• Alex Falconer (DFL) Website: alexforhouse.org Email: alexforhouse@gmail.com
• Jeff Houdek (Republican) Website: houdekformn.com Email: houdekformn@gmail.com
House District 49B
• Carlie Kotyza-Witthuhn (DFL) Website: carlieforhouse.com Email: carlieforhouse@gmail.com
• Wendy Cregg (Republican) Website: creggformn.com Email: wendy@creggformn.com
House District 50A
• Julie Greene (DFL) Website: greeneforminnesota.com Email: julie@greeneforminnesota.com
• Chris Wedum (Republican) Website: wedum4mn.com Email: cjoycemn@yahoo.com
House District 50B
• Steve Elkins (DFL) Website: elkinsforhouse.com Email: steve@elkinsforhouse.com
House District 51A
• Michael Howard (DFL) Website: michaelhowardmn.com Email: michaelhowardmn@gmail.com
• Frank Pafko (Republican) Website: not listed Email: frank.pafko@gmail.com
House District 51B
• Nathan Coulter (DFL) Website: neighborsfornathan.com Email: neighborsfornathanmn@gmail.com
• Jim Lund (Republican) Website: jimlundformn.com Email: jimlund56@hotmail.com
House District 52A
• Christos Roy Jensen (DFL) Website: votechristos.com Email: votechristos@gmail.com
• George Gilmour (Republican) Website: gilmourformnhouse.com Email: gilmourformnhouse@gmail.com
House District 52B
• Bianca Virnig (DFL) Website: biancavirnig.com Email: biancaforhouse@gmail.com
• Tom Lopac (Republican) Website: lopacmnhouse.com Email: lopacmnhouse@outlook.com
House District 53A
• Mary Frances Clardy (DFL) Website: clardyforhouse.com Email: maryfrancesclardy@gmail.com
• AJ Gubash (Republican) Website: ajgubashforhouse.com Email: ajgubashforhouse@gmail.com
House District 53B
• Rick Hansen (DFL) Website: votehansen.com Email: rep.rick.hansen@gmail.com
• Patti Mikulski (Republican) Website: mikulski4house.com Email: mikulski@mikulski4house.com
House District 54A
• Brad Tabke (DFL) Website: bradtabke.com Email: tabkebrad@gmail.com
• Aaron Paul (Republican) Website: aaronpaulmn.com Email: aaronforhouse@gmail.com
House District 54B
• Christopher Kartschoke (DFL) Website: ck4mn.com Email: christopher@ck4mn.com
• Natalie Barnes (Republican) Website: nursenatalieformn.com Email: nursenatalieformn@gmail.com
House District 55A
• Jessica Hanson (DFL) Website: jesshansonforhouse.com Email: contactus@jesshansonforhouse.com
• Pam Myhra (Republican) Website: pamforhouse.com Email: pjmyhra@msn.com
House District 55B
• Hunter Cantrell (DFL) Website: huntercantrell.com Email: contact@huntercantrell.com
• Todd Buchwald (Republican) Website: toddformn.com Email: toddbuchwald@yahoo.com
House District 56A
• Robert Bierman (DFL) Website: electrobertbierman.com Email: robertbiermanformnhouse@yahoo.com
• A.J. Prospect (Republican) Website: ajprospectformn.com Email: ajprospect@icloud.com
House District 56B
• John Huot (DFL) Website: huotforhouse.com Email: johnh@jdhuot.com
• Andrew Hattaway (Republican) Website: andrewhattawayformn.com Email: andrewformn@gmail.com
House District 57A
• JD Delgado (DFL) Website: jdformn.com Email: jenaro.deisado19@gmail.com
• Jon Koznick (Republican) Website: jonkoznick.com Email: jkoznick@gmail.com
House District 57B
• Brian Cohn (DFL) Website: briancohn4mn.com Email: brian@briancohn4mn.com
• Jeff Witte (Republican) Website: witteforhouse.com Email: jeffwittemnhouse57b@gmail.com
House District 58A
• Kristi Pursell (DFL) Website: kristipursell.com Email: votekristipursell@gmail.com
• Steven E. Cherney (Republican) Website: cherneyformn.com Email: steve@cherney4mn.com
House District 58B
• Ed Fellows (DFL) Website: fellows4mnhouse58b.com Email: fellowscampaign@gmail.com
• Drew Roach (Republican) Website: drewforhouse.com Email: drewroachforhouse@gmail.com
House District 59A
• Fue Lee (DFL) Website: fuelee.org Email: fuelee.59a@gmail.com
House District 59B
• Esther Agbaje (DFL) Website: estheragbaje.com Email: esther@estheragbaje.com
• Kenneth Smoron (Republican) Website: smoronformnhouse.com Email: ksmoron@yahoo.com
House District 60A
• Sydney Jordan (DFL) Website: sydneyjordan.org Email: sydney.zatha@gmail.com
• John Holmberg (Republican) Website: not listed Email: mjholmberg@proton.me
House District 60B
• Mohamud Noor (DFL) Website: mohamudnoor.org Email: noorforhouse@gmail.com
House District 61A
• Katie Jones (DFL) Website: katiejones.org Email: katiejonesmn@gmail.com
House District 61B
• Jamie Long (DFL) Website: jamielong.com Email: neighborsforjamielong@gmail.com
House District 62A
• Aisha Gomez (DFL) Website: aishagomez.com Email: aisha.s.gomez@gmail.com
House District 62B
• Anquam Mahamoud (DFL) Website: anquam62b.com Email: anquam@anquam62b.com
• Bob Sullentrop (Republican) Website: bobsullentripformndistrict62b.com Email: bsullen@mninter.net
House District 63A
• Samantha Sencer-Mura (DFL) Website: sencer-mura.org Email: info@sencer-mura.org
• Kyle Bragg (Republican) Website: not listed Email: kylebraggformnhouse63a@gmail.com
House District 63B
• Emma Greenman (DFL) Website: emmagreenman.com Email: emma@emmagreenman.com
• Nicholas Peters (Republican) Website: nick4mn.com Email: nmpvictory@gmail.com
House District 64A
• Meg Luger-Nikolai (DFL) Website: megfor64a.com Email: meg.luger@gmail.com
House District 64B
• Dave Pinto (DFL) Website: davepinto.com Email: info@davepinto.com
House District 65A
• Samakab Hussein (DFL) Website: samakabhussein.com Email: samakabhussein@gmail.com
House District 65B
• Sebastian Ellefson (DFL) Website: teamellefson.com Email: info@teamellefson.com
House District 66A
• Leigh Finke (DFL) Website: leighformn.com Email: leighformn@gmail.com
• Mark Born (Republican) Website: markbornformn.com Email: mark@markbornformn.com
House District 66B
• Athena Hollins (DFL) Website: athenahollins.com Email: campaign@athenahollins.com
• Mary O'Neal (Republican) Website: onealforhouse66b.com Email: 4037mo@gmail.com
House District 67A
• Liz Lee (DFL) Website: lizlee.org Email: campaign@lizlee.org
• Jennifer McPherson (Republican) Website: votejennifermcpherson67a.com Email: jenmcpherson@votejennifermcpherson67a.com
House District 67B
• Jay Xiong (DFL) Website: jayxiong.org Email: info@jayxiong.org