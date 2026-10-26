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Election Guide

Minnesota House of Representatives - 2026 Election Guide

By WCCO Staff

/ CBS Minnesota

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There are 134 districts. Each House district is part of a Senate district with the same number: District 5A and 5B are the two halves of Senate District 5. You vote in only one House district, based on where you live. If you're having trouble finding the information you need, you can request a sample ballot here. 

You can head back to the Election Guide

House District 1A

•     Leanna Sandahl (DFL)  Website: sandahlformn.com  Email: sandahlsigns@gmail.com

•     John Burkel (Republican)  Website: burkelforhouse.com  Email: jburkel@wiktel.com

House District 1B

•     Jennifer Compeau (DFL)  Website: jennc4house1b.com  Email: jennc4house1b@gmail.com

•     Steve Gander (Republican)  Website: stevegander.com  Email: 4ganders@gmail.com

House District 2A

•     Reed J. Olson (DFL)  Website: votereedolson.com  Email: reed@votereedolson.com

•     Bidal Duran Jr (Republican)  Website: duranforhouse.com  Email: duran@duranforrepresentative.com

House District 2B

•     Emily Thabes (DFL)  Website: emilythabesformn.com  Email: emily@emilythabesformn.com

•     Matt Bliss (Republican)  Website: mattbliss.us  Email: matt_bliss@hotmail.com

House District 3A

•     Aaron Kania (DFL)  Website: kaniaforhouse.com  Email: aaron@kaniaforhouse.com

•     Roger J. Skraba (Republican)  Website: skrabaforhouse.com  Email: roger@skrabaforhouse.com

House District 3B

•     Aaron Schweiger (DFL)  Website: aaronformn.com  Email: schweiger.aaron@gmail.com

•     Natalie Zeleznikar (Republican)  Website: natalieforhouse.com  Email: nataliez@natalieforhouse.com

House District 4A

•     Erika Yoney (DFL)  Website: yoney4mnhouse.com  Email: yoney4house@gmail.com

•     Andrew Rockhold (Republican)  Website: rockholdforhouse.com  Email: rockholdforhouse@gmail.com

House District 4B

•     Thaddeus Laugisch (DFL)  Website: tl4mnh4b.com  Email: thaddeus4mnh4b@gmail.com

•     Jim Joy (Republican)  Website: jimjoymn.com  Email: jim@jimjoymn.com

House District 5A

•     Dan S. Mitchell (DFL)  Website: dan4mnhouse.com  Email: dan4mnhouse@outlook.com

•     Krista Knudsen (Republican)  Website: kristaknudsenforhouse.com  Email: kristaknudsenforhouse@gmail.com

House District 5B

•     Maggie Evers (DFL)  Website: maggieevershouse5b.com  Email: mcatherine.evers@gmail.com

•     Jonathan Claussen (Republican)  Website: claussenforhouse.org  Email: jclaussen8@gmail.com

House District 6A

•     Samuel Grigsby (DFL)  Website: Facebook page  Email: grigsby1968@gmail.com

•     Ben Davis (Republican)  Website: bendavismn.com  Email: ben@bendavismn.com

House District 6B

•     Nicky Hardy (DFL)  Website: nickyhardy.com  Email: hardy4house@outlook.com

•     Josh Heintzeman (Republican)  Website: joshheintzeman.com  Email: upcountrylog@gmail.com

House District 7A

•     Erin McCabe Ningen (DFL)  Website: teamerin7a.com  Email: teamerin7a@gmail.com

•     Spencer Igo (Republican)  Website: spencerigo.com  Email: info@spencerigo.com

House District 7B

•     Dan Horoshak (DFL)  Website: horoshak2026.com  Email: horoshak2026@gmail.com

•     Cal Warwas (Republican)  Website: calwarwas.com  Email: calwarwas4mn@gmail.com

House District 8A

•     Peter Johnson (DFL)  Website: votepete8a.com  Email: peter.l.johnsonmn@gmail.com

•     Allan Kehr II (Republican)  Website: not listed  Email: allankehr2@gmail.com

House District 8B

•     Liish Kozlowski (DFL)  Website: liishforduluth.com  Email: liishkozlowski@gmail.com

•     Shawn Savela (Republican)  Website: shawnsavela.com  Email: shawn@shawnsavela.com

House District 9A

•     Nicholas Hanson (DFL)  Website: Facebook page  Email: nhanson@hansonformn.com

•     Jeff Backer (Republican)  Website: jeffbacker.com  Email: jeff@jeffbacker.com

House District 9B

•     Owen Werner (DFL)  Website: wernerforhouse.com  Email: ow.c.werner@gmail.com

•     Tom Murphy (Republican)  Website: tommurphymn.com  Email: tommurphy419@gmail.com

House District 10A

•     Melissa Maertens (DFL)  Website: mmformn.com  Email: mmformn@proton.me

•     Mark Striemer (Republican)  Website: striemerforhouse.com  Email: striemerforhouse@gmail.com

House District 10B

•     Jeff Larson (DFL)  Website: jefflarsonforhouse.com  Email: jeff@jefflarsonforhouse.com

•     Isaac Schultz (Republican)  Website: isaacschultzmn.com  Email: isaac@isaacschultzmn.com

House District 11A

•     Chris Swanson (DFL)  Website: chrisswansonforhouse.com  Email: chrisswansonforhouse@gmail.com

•     Jeff Dotseth (Republican)  Website: dotsethmn.com  Email: jeff@dotsethmn.com

House District 11B

•     Jack L'Heureux (DFL)  Website: jackformnhouse.com  Email: jack55lh@yahoo.com

•     Nathan Nelson (Republican)  Website: nathannelsonmn.com  Email: nathan@nathannelsonmn.com

House District 12A

•     Talitha Anderson (DFL)  Website: talithaformnhouse.org  Email: talitha@talithaformnhouse.org

•     Paul H. Anderson (Republican)  Website: house.mn.gov  Email: pfander@hcinet.net

House District 12B

•     Michael Gardner (DFL)  Website: gardner4house12b.com  Email: gardner2543@gmail.com

•     Mary Franson (Republican)  Website: teamfranson.com  Email: mary@teamfranson.com

House District 13A

•     Arlis Sayler (DFL)  Website: arlisformn.com  Email: admin@arlisformn.com

•     Tanja Goering (Republican)  Website: tanjagoeringformn.com  Email: tanjagoeringformn@gmail.com

House District 13B

•     Justin Doyle (DFL)  Website: justindoylefor13b.com  Email: campaignfundforjustindoyle@gmail.com

•     Dawn Loberg (Republican)  Website: lobergformnhouse.com  Email: dawnloberg7@gmail.com

House District 14A

•     Abdi Daisane (DFL)  Website: daisaneformn.com  Email: abdi@daisaneformn.com

•     Mike Conway (Republican)  Website: conwayforhouse.com  Email: conwayforhousemn@gmail.com

House District 14B

•     Zachary "Zach" Dorholt (DFL)  Website: zacharydorholt.com  Email: votezachdorholt@gmail.com

•     Sue Ek (Republican)  Website: ekforhouse.com  Email: eksusanne@gmail.com

House District 15A

•     Nathan Schmig (DFL)  Website: schmigforminnesota.com  Email: nathanschmigformn15a@gmail.com

•     Bradley L Hennen (Republican)  Website: hennen4house.com  Email: bradleylhennen@gmail.com

House District 15B

•     Keith R. Klawitter (DFL)  Website: klawitterforhouse.com  Email: krk.retired@gmail.com

•     Geri Theis (Republican)  Website: theisforhouse.com  Email: geritheis@hotmail.com

House District 16A

•     David J Torgelson (DFL)  Website: Facebook page  Email: dtorgelson@aol.com

•     Scott Van Binsbergen (Republican)  Website: svformn.com  Email: scott@vanbllc.com

House District 16B

•     Julie Henslin (DFL)  Website: henslinforhouse.com  Email: vosshens@charter.net

•     Dave Baker (Republican)  Website: davebaker.gop  Email: dbaker0327@gmail.com

House District 17A

•     Mali Anderson (DFL)  Website: maliformnhouse.com  Email: mali4mnhouse17a@gmail.com

•     Dawn Gillman (Republican)  Website: gillmanforhouse.com  Email: dawnygillman@gmail.com

House District 17B

•     Ben Wieman (DFL)  Website: benformnhouse.com  Email: info@benformnhouse.com

•     Bobbie Harder (Republican)  Website: harderforhouse.com  Email: harderforhouse@gmail.com

House District 18A

•     Leah Hanson (DFL)  Website: leahhansonforhouse.com  Email: leah@leahhansonforhouse.com

•     Erica Schwartz (Republican)  Website: ericaformn.org  Email: erica4house@gmail.com

House District 18B

•     Luke Frederick (DFL)  Website: frederickforhouse.com  Email: campaign@frederickforhouse.com

House District 19A

•     Martha Brown (DFL)  Website: marthabrown19a.com  Email: marthabrown19a@gmail.com

•     Keith Allen (Republican)  Website: votekeithallen.com  Email: keithallenforhouse@gmail.com

House District 19B

•     Zack Meyman (DFL)  Website: meymanformn.com  Email: meymanformn@gmail.com

•     Thomas J. Sexton (Republican)  Website: votesexton.com  Email: tomfor19b@gmail.com

House District 20A

•     Heather Arndt (DFL)  Website: heatherforhouse20a.org  Email: heather.for.house20a@gmail.com

•     Pam Altendorf (Republican)  Website: pamaltendorf.com  Email: pam.altendorf@gmail.com

House District 20B

•     Steve Holm (DFL)  Website: holmforhouse.com  Email: holmsteven74@gamil.com

•     Sara Bertschinger (Republican)  Website: bertschingerforhouse.com  Email: sarabformnhouse@gmail.com

House District 21A

•     LS Rusty Nelson (DFL)  Website: nelsonfor21a.com  Email: noslen@itctel.com

•     Krist Wollum (Republican)  Website: wollum4house.com  Email: wollum4house@yahoo.com

House District 21B

•     Jon Wilson (DFL)  Website: jonwilsonformnhouse21b.com  Email: jonwilsonformnhouse@gmail.com

•     Marj J Fogelman (Republican)  Website: marjformnhouse.com  Email: marjforhouse@gmail.com

House District 22A

•     Sonja L. Denn (DFL)  Website: sonjadennfor22a.com  Email: sonjadennforhouse22a@gmail.com

•     Bjorn Olson (Republican)  Website: bjornolsonformn.com  Email: christianbjornolson@gmail.com

House District 22B

•     Mary Nesgoda (DFL)  Website: mnesgoda22b.org  Email: mary@mnesgoda22b.org

•     Terry Matthew Stier (Republican)  Website: stierforhouse.com  Email: terrystier22b@gmail.com

House District 23A

•     Joe Staloch (DFL)  Website: joe23a.com  Email: info@joe23a.com

•     Nick Ronnenberg (Republican)  Website: ronnenbergformn.com  Email: ronnenbergformn@gmail.com

House District 23B

•     Christoph Dundas (DFL)  Website: dundasformnhouse.com  Email: info@dundasformnhouse.com

•     Patricia Mueller (Republican)  Website: muellerforminnesota.com  Email: pkmueller28@outlook.com

House District 24A

•     Heather Holmes (DFL)  Website: holmesformn.com  Email: heatherholmes@holmesformn.com

•     Duane Quam (Republican)  Website: duanequam.com  Email: duane.quam@duanequam.com

House District 24B

•     Tina Liebling (DFL)  Website: tinaliebling.com  Email: tina@tinaliebling.com

•     John Michael Ajouri (Republican)  Website: ajouri.org  Email: jajouriiii@gmail.com

House District 25A

•     Kim Hicks (DFL)  Website: kimhicksformnhouse25a.com  Email: kimhicksforhouse@gmail.com

•     Brad Trahan (Republican)  Website: trahanmn25a.com  Email: trahanmn25a@gmail.com

House District 25B

•     Andy Smith (DFL)  Website: andysmithmn.com  Email: info@andysmithmn.com

•     Wes Lund (Republican)  Website: Facebook page  Email: officialweslund@gmail.com

House District 26A

•     Dan Wilson (DFL)  Website: danwilsonforhouse.com  Email: dan@danwilsonforhouse.com

•     Aaron Repinski (Republican)  Website: repinskiforhouse.com  Email: aaronrepinski@yahoo.com

House District 26B

•     Allie Wolf (DFL)  Website: alliewolfformnhouse.org  Email: alliewolfformnhouse@gmail.com

•     Gregory M. Davids (Republican)  Website: not listed  Email: gdavids@centurytel.net

House District 27A

•     Vanessa Davenport (DFL)  Website: davenportmn27a.house  Email: vanessa@davenportmn27a.house

•     Shane Mekeland (Republican)  Website: shanemekeland.com  Email: shane@shanemekeland.com

House District 27B

•     Charles A. McConaughay (DFL)  Website: charlesformn.com  Email: charles@charlesformn.com

•     Bryan Lawrence (Republican)  Website: lawrenceformn.com  Email: info@lawrenceformn.com

House District 28A

•     Tim Dummer (DFL)  Website: timdummerformn.com  Email: timdummerd1@gmail.com

•     James "Jimmy" Gordon (Republican)  Website: jimmyforhouse.com  Email: jimmy.gordon20@yahoo.com

House District 28B

•     Daniel Colten Schmidt (DFL)  Website: elect-schmidt.org  Email: dcs.28b@proton.me

•     Max Rymer (Republican)  Website: maxrymer.com  Email: maxwellrymer@gmail.com

House District 29A

•     Emily Dahlgren (DFL)  Website: dahlgren4mn.com  Email: dahlgren4mn@gmail.com

•     Joe McDonald (Republican)  Website: joemcdonaldmn.com  Email: joe@mcdonaldsstudio.com

House District 29B

•     Colton Kratky (DFL)  Website: kratky4mn.com  Email: colton@kratky4mn.com

•     Marion (O'Neill) Rarick (Republican)  Website: mariononeill.com  Email: marionoliviaoneill@gmail.com

House District 30A

•     Joey Smyth (DFL)  Website: smythforstatehouse.com  Email: joeysmyth30a@gmail.com

•     Walter Hudson (Republican)  Website: hudsonformn.com  Email: waltershudsong@yahoo.com

House District 30B

•     Keenan Gentry (DFL)  Website: gentryformnhouse.org  Email: votekeenangentry@gmail.com

•     Chad Westberg (Republican)  Website: chadwestbergformn.com  Email: chadwestbergmn@gmail.com

House District 31A

•     Brian Walker (DFL)  Website: walkerforward.com  Email: campaign@walkerforward.com

•     Harry Niska (Republican)  Website: harryniska.com  Email: info@harryniska.com

House District 31B

•     Jen Bloomquist (DFL)  Website: jenformnhouse.com  Email: jen@jenformnhouse.com

•     Peggy Scott (Republican)  Website: peggy4house.com  Email: trusthim10000@gmail.com

House District 32A

•     Amanda Matchett (DFL)  Website: matchett4minnesota.com  Email: amandaj.matchett@gmail.com

•     Nolan West (Republican)  Website: nolanwest.com  Email: nolan@westformn.com

House District 32B

•     Matt Norris (DFL)  Website: votefornorris.com  Email: matt@votefornorris.com

•     Leslie Larson (Republican)  Website: leslielarsonformn.com  Email: larson.leslie@ymail.com

House District 33A

•     Angela Thompson (DFL)  Website: angelathompsonformnhouse.com  Email: neighborsforangela@gmail.com

•     Stacey Stout (Republican)  Website: staceystout.com  Email: staceystout4house@gmail.com

House District 33B

•     Josiah Hill (DFL)  Website: josiahhill.org  Email: josiahhillforhouse@gmail.com

•     Jessica L. Johnson (Republican)  Website: jessicaformnhouse.com  Email: jessicaformnhouse@gmail.com

House District 34A

•     Jason Heaser (DFL)  Website: heaserforhouse.com  Email: heaserforhouse@gmail.com

•     Danny Nadeau (Republican)  Website: dannynadeau.com  Email: danny@dannynadeau.com

House District 34B

•     Xp Lee (DFL)  Website: xpleeformnhouse.com  Email: xpleeformnhouse@gmail.com

•     Ruth Bittner (Republican)  Website: ruthbittnermn.com  Email: ruth.bittner@gmail.com

House District 35A

•     Zack Stephenson (DFL)  Website: zack.mn  Email: stephensonforhouse@gmail.com

•     Josh Jungling (Republican)  Website: joshjungling.com  Email: jjungling35a@gmail.com

House District 35B

•     Kari Rehrauer (DFL)  Website: kariformn.com  Email: krehrauer@gmail.com

•     Steve Pape (Republican)  Website: papeformnhouse.com  Email: stevepapehd35b@gmail.com

House District 36A

•     Jim DeMay (DFL)  Website: demayforhouse.com  Email: jjdemay64@gmail.com

•     Sebastian Stoss (Republican)  Website: stossforhouse.com  Email: stossforhouse@gmail.com

House District 36B

•     Brion Curran (DFL)  Website: brioncurran.com  Email: brion@brioncurran.com

•     Patty Bradway (Republican)  Website: bradway4house.com  Email: patty@bradway4house.com

House District 37A

•     Darci Smith (DFL)  Website: smithformnhouse.com  Email: darci@smithformnhouse.com

•     Tom McKee (Republican)  Website: tommckeemn.com  Email: tom@tommckeemn.com

House District 37B

•     Kristin Bahner (DFL)  Website: bahnerforhouse.com  Email: votekristin@gmail.com

•     Luke Doerer (Republican)  Website: votelukedoerermn.com  Email: luke@votelukedoerermn.com

House District 38A

•     Huldah Momanyi-Hiltsley (DFL)  Website: huldahforhouse.com  Email: huldahforhouse@gmail.com

•     Charlie Kistler (Republican)  Website: kistlerforhouse.com  Email: kistler4mn38a@gmail.com

House District 38B

•     Samantha Vang (DFL)  Website: samanthavang.org  Email: info@samanthavang.org

•     Robert Marvin (Republican)  Website: marvinforhouse.com  Email: marvinforhouse@gmail.com

House District 39A

•     Aaron Klemz (DFL)  Website: aaronklemz.com  Email: klemzforhouse@gmail.com

•     Andy Macko (Republican)  Website: macko4house.com  Email: andymacko22@gmail.com

House District 39B

•     Amáda Márquez Simula (DFL)  Website: voteamada.com  Email: amada@voteamada.com

•     KT Jacobs (Republican)  Website: ktforhouse.com  Email: jacobsfor39b@gmail.com

House District 40A

•     Aisha Elmquist (DFL)  Website: voteelmquist.com  Email: info@voteelmquist.com

•     Luis Withrow (Republican)  Website: luisfor40a.com  Email: luisfor40a@gmail.com

House District 40B

•     David Gottfried (DFL)  Website: david-gottfried.com  Email: david.e.gottfried@gmail.com

•     Allen Shen (Republican)  Website: allenshenformn.com  Email: allen@allenshenformn.com

House District 41A

•     Cole Birkeland (DFL)  Website: colebirkeland.com  Email: colebirkeland@gmail.com

•     Wayne A Johnson (Republican)  Website: waynejohnsonformn.com  Email: wayne@waynejohnsonformn.com

House District 41B

•     Jen Fox (DFL)  Website: jenfoxforhouse.com  Email: jenfoxforhouse@gmail.com

•     William Beck (Republican)  Website: beckforhouse.com  Email: beck4mn@gmail.com

House District 42A

•     Ned Carroll (DFL)  Website: nedformn.com  Email: nedjcarroll@gmail.com

•     Kathy Burkett (Republican)  Website: kathyforhouse.com  Email: kjwburkett@hotmail.com

House District 42B

•     Ginny Klevorn (DFL)  Website: ginnyklevorn.com  Email: voteginny@gmail.com

House District 43A

•     Kyrstin Schuette (DFL)  Website: kyrstinforminnesota.com  Email: kyrstin@kyrstinforminnesota.com

•     Todd Hesemann (Republican)  Website: todd4mnhouse.com  Email: todd4mnhouse@yahoo.com

House District 43B

•     Jess Lewis (DFL)  Website: votejesslewis.com  Email: jessforminnesota@gmail.com

House District 44A

•     Peter M Fischer (DFL)  Website: fischerforrep.com  Email: peter-kristi-fischer@comcast.net

•     Justin Middaugh (Republican)  Website: justinforhouse.us  Email: propertydoctorsmn@gmail.com

House District 44B

•     Leon M. Lillie (DFL)  Website: not listed  Email: llillie@comcast.net

•     TJ Hawthorne (Independent)  Website: tjformn44b.com  Email: tj@tjhawthorne.com

House District 45A

•     Tracey Breazeale (DFL)  Website: traceyformnhouse.com  Email: tracey@traceyformnhouse.com

•     Andrew Myers (Republican)  Website: voteandrewmyers.com  Email: andrew@voteandrewmyers.com

House District 45B

•     Patty Acomb (DFL)  Website: pattyacomb.com  Email: patty@pattyacomb.com

•     Thomas Bergerson (Republican)  Website: tombergersonformn.com  Email: votefortombergerson@gmail.com

House District 46A

•     Larry Kraft (DFL)  Website: larrykraftslp.org  Email: larrykraftslp@gmail.com

•     Karl Olson (Republican)  Website: mnkarlolson.org  Email: karl@mnkarlolson.org

House District 46B

•     Cheryl Youakim (DFL)  Website: cherylyouakim.com  Email: cherylyouakim@hotmail.com

•     Kim Rich (Republican)  Website: kimrichformn.org  Email: kim@kimrichformn.org

House District 47A

•     Shelley Buck (DFL)  Website: buckforhouse.com  Email: info@buckforhouse.com

House District 47B

•     Ethan Cha (DFL)  Website: ethanchamnhouse.com  Email: ethanchamnhouse@gmail.com

•     Kim Wilson (Independent)  Website: kimwilsonforhouse.com  Email: kimwilsonforhouse@gmail.com

House District 48A

•     Joe Brothers (DFL)  Website: joebrothersforminnesota.com  Email: joebrothersformnhouse@gmail.com

•     Jim Nash (Republican)  Website: jimnashformn.com  Email: nash.jim@gmail.com

House District 48B

•     Lucille "Lucy" Rehm (DFL)  Website: lucyrehm.com  Email: lucy@lucyrehm.com

•     Caleb Steffenhagen (Republican)  Website: calebformn.com  Email: calebsteffenhagen@gmail.com

House District 49A

•     Alex Falconer (DFL)  Website: alexforhouse.org  Email: alexforhouse@gmail.com

•     Jeff Houdek (Republican)  Website: houdekformn.com  Email: houdekformn@gmail.com

House District 49B

•     Carlie Kotyza-Witthuhn (DFL)  Website: carlieforhouse.com  Email: carlieforhouse@gmail.com

•     Wendy Cregg (Republican)  Website: creggformn.com  Email: wendy@creggformn.com

House District 50A

•     Julie Greene (DFL)  Website: greeneforminnesota.com  Email: julie@greeneforminnesota.com

•     Chris Wedum (Republican)  Website: wedum4mn.com  Email: cjoycemn@yahoo.com

House District 50B

•     Steve Elkins (DFL)  Website: elkinsforhouse.com  Email: steve@elkinsforhouse.com

House District 51A

•     Michael Howard (DFL)  Website: michaelhowardmn.com  Email: michaelhowardmn@gmail.com

•     Frank Pafko (Republican)  Website: not listed  Email: frank.pafko@gmail.com

House District 51B

•     Nathan Coulter (DFL)  Website: neighborsfornathan.com  Email: neighborsfornathanmn@gmail.com

•     Jim Lund (Republican)  Website: jimlundformn.com  Email: jimlund56@hotmail.com

House District 52A

•     Christos Roy Jensen (DFL)  Website: votechristos.com  Email: votechristos@gmail.com

•     George Gilmour (Republican)  Website: gilmourformnhouse.com  Email: gilmourformnhouse@gmail.com

House District 52B

•     Bianca Virnig (DFL)  Website: biancavirnig.com  Email: biancaforhouse@gmail.com

•     Tom Lopac (Republican)  Website: lopacmnhouse.com  Email: lopacmnhouse@outlook.com

House District 53A

•     Mary Frances Clardy (DFL)  Website: clardyforhouse.com  Email: maryfrancesclardy@gmail.com

•     AJ Gubash (Republican)  Website: ajgubashforhouse.com  Email: ajgubashforhouse@gmail.com

House District 53B

•     Rick Hansen (DFL)  Website: votehansen.com  Email: rep.rick.hansen@gmail.com

•     Patti Mikulski (Republican)  Website: mikulski4house.com  Email: mikulski@mikulski4house.com

House District 54A

•     Brad Tabke (DFL)  Website: bradtabke.com  Email: tabkebrad@gmail.com

•     Aaron Paul (Republican)  Website: aaronpaulmn.com  Email: aaronforhouse@gmail.com

House District 54B

•     Christopher Kartschoke (DFL)  Website: ck4mn.com  Email: christopher@ck4mn.com

•     Natalie Barnes (Republican)  Website: nursenatalieformn.com  Email: nursenatalieformn@gmail.com

House District 55A

•     Jessica Hanson (DFL)  Website: jesshansonforhouse.com  Email: contactus@jesshansonforhouse.com

•     Pam Myhra (Republican)  Website: pamforhouse.com  Email: pjmyhra@msn.com

House District 55B

•     Hunter Cantrell (DFL)  Website: huntercantrell.com  Email: contact@huntercantrell.com

•     Todd Buchwald (Republican)  Website: toddformn.com  Email: toddbuchwald@yahoo.com

House District 56A

•     Robert Bierman (DFL)  Website: electrobertbierman.com  Email: robertbiermanformnhouse@yahoo.com

•     A.J. Prospect (Republican)  Website: ajprospectformn.com  Email: ajprospect@icloud.com

House District 56B

•     John Huot (DFL)  Website: huotforhouse.com  Email: johnh@jdhuot.com

•     Andrew Hattaway (Republican)  Website: andrewhattawayformn.com  Email: andrewformn@gmail.com

House District 57A

•     JD Delgado (DFL)  Website: jdformn.com  Email: jenaro.deisado19@gmail.com

•     Jon Koznick (Republican)  Website: jonkoznick.com  Email: jkoznick@gmail.com

House District 57B

•     Brian Cohn (DFL)  Website: briancohn4mn.com  Email: brian@briancohn4mn.com

•     Jeff Witte (Republican)  Website: witteforhouse.com  Email: jeffwittemnhouse57b@gmail.com

House District 58A

•     Kristi Pursell (DFL)  Website: kristipursell.com  Email: votekristipursell@gmail.com

•     Steven E. Cherney (Republican)  Website: cherneyformn.com  Email: steve@cherney4mn.com

House District 58B

•     Ed Fellows (DFL)  Website: fellows4mnhouse58b.com  Email: fellowscampaign@gmail.com

•     Drew Roach (Republican)  Website: drewforhouse.com  Email: drewroachforhouse@gmail.com

House District 59A

•     Fue Lee (DFL)  Website: fuelee.org  Email: fuelee.59a@gmail.com

House District 59B

•     Esther Agbaje (DFL)  Website: estheragbaje.com  Email: esther@estheragbaje.com

•     Kenneth Smoron (Republican)  Website: smoronformnhouse.com  Email: ksmoron@yahoo.com

House District 60A

•     Sydney Jordan (DFL)  Website: sydneyjordan.org  Email: sydney.zatha@gmail.com

•     John Holmberg (Republican)  Website: not listed  Email: mjholmberg@proton.me

House District 60B

•     Mohamud Noor (DFL)  Website: mohamudnoor.org  Email: noorforhouse@gmail.com

House District 61A

•     Katie Jones (DFL)  Website: katiejones.org  Email: katiejonesmn@gmail.com

House District 61B

•     Jamie Long (DFL)  Website: jamielong.com  Email: neighborsforjamielong@gmail.com

House District 62A

•     Aisha Gomez (DFL)  Website: aishagomez.com  Email: aisha.s.gomez@gmail.com

House District 62B

•     Anquam Mahamoud (DFL)  Website: anquam62b.com  Email: anquam@anquam62b.com

•     Bob Sullentrop (Republican)  Website: bobsullentripformndistrict62b.com  Email: bsullen@mninter.net

House District 63A

•     Samantha Sencer-Mura (DFL)  Website: sencer-mura.org  Email: info@sencer-mura.org

•     Kyle Bragg (Republican)  Website: not listed  Email: kylebraggformnhouse63a@gmail.com

House District 63B

•     Emma Greenman (DFL)  Website: emmagreenman.com  Email: emma@emmagreenman.com

•     Nicholas Peters (Republican)  Website: nick4mn.com  Email: nmpvictory@gmail.com

House District 64A

•     Meg Luger-Nikolai (DFL)  Website: megfor64a.com  Email: meg.luger@gmail.com

House District 64B

•     Dave Pinto (DFL)  Website: davepinto.com  Email: info@davepinto.com

House District 65A

•     Samakab Hussein (DFL)  Website: samakabhussein.com  Email: samakabhussein@gmail.com

House District 65B

•     Sebastian Ellefson (DFL)  Website: teamellefson.com  Email: info@teamellefson.com

House District 66A

•     Leigh Finke (DFL)  Website: leighformn.com  Email: leighformn@gmail.com

•     Mark Born (Republican)  Website: markbornformn.com  Email: mark@markbornformn.com

House District 66B

•     Athena Hollins (DFL)  Website: athenahollins.com  Email: campaign@athenahollins.com

•     Mary O'Neal (Republican)  Website: onealforhouse66b.com  Email: 4037mo@gmail.com

House District 67A

•     Liz Lee (DFL)  Website: lizlee.org  Email: campaign@lizlee.org

•     Jennifer McPherson (Republican)  Website: votejennifermcpherson67a.com  Email: jenmcpherson@votejennifermcpherson67a.com

House District 67B

•     Jay Xiong (DFL)  Website: jayxiong.org  Email: info@jayxiong.org

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