Road closures planned in downtown Detroit as crews prepare for Grand Prix

By Nick Lentz

Motorists in downtown Detroit may see road closed signs between Saturday and June 2 while crews prepare the area for the Grand Prix.

The event, which over 150,000 people attended last year, is scheduled to take place from May 29 to May 31. 

Here's a list of planned closures:

  • Rivard Street between Atwater and Griswold streets, 6 a.m. to 7 p.m. on Saturday and Sunday
  • Westbound Jefferson Avenue between Rivard and Griswold streets, 7 p.m. to 5 a.m. each night from Sunday through Thursday
  • Interstate 375 South Service Drive at Jefferson Avenue each night from Sunday through Thursday
  • St. Antoine Street between Larned Street and Jefferson Avenue from Sunday through June 4
  • Griswold Street between Larned Street and Jefferson Avenue from Tuesday through June 4
  • Westbound Jefferson Avenue between Griswold and Shelby streets from Wednesday through June 4
  • Eastbound Jefferson Avenue between Washington Boulevard and Griswold Street crossing from Wednesday through June 4
  • I-375 South Service Drive at Jefferson Avenue from May 26 through June 4
  • Atwater Street at Rivard Street from May 26 at 5:30 a.m. through June 1
  • Atwater Street between Rivard and Bates streets from May 26 at 5:30 a.m. to June 5 at 5 a.m.
  • Atwater Street between Beaubien Street and Renaissance Drive from May 28 to June 1
  • Randolph Street between Larned Street and Jefferson Avenue from May 28 at 7 p.m. until June 2 at 6 a.m.
  • Beaubien Street between Larned Street and Jefferson Avenue from May 28 at 7 p.m. until June 2 at 5 a.m.

The following streets will be closed from May 26 through June 1:

  • Woodward Avenue from Larned Street to Gratiot Avenue
  • Michigan Avenue from Griswold Street to Woodward Avenue
  • Fort Street from Griswold Street to Woodward Avenue
  • Cadillac Square from Bates Street to Woodward Avenue
  • Monroe Street from Farmer Street to Woodward Avenue

The following streets will be closed from 7 p.m. on May 28 through June 2:

  • Jefferson Avenue between Griswold and Rivard streets
  • Bates Street between Jefferson Avenue and Atwater Street
  • Franklin Street between St. Antoine and Rivard streets

