Road closures planned in downtown Detroit as crews prepare for Grand Prix
Motorists in downtown Detroit may see road closed signs between Saturday and June 2 while crews prepare the area for the Grand Prix.
The event, which over 150,000 people attended last year, is scheduled to take place from May 29 to May 31.
Here's a list of planned closures:
- Rivard Street between Atwater and Griswold streets, 6 a.m. to 7 p.m. on Saturday and Sunday
- Westbound Jefferson Avenue between Rivard and Griswold streets, 7 p.m. to 5 a.m. each night from Sunday through Thursday
- Interstate 375 South Service Drive at Jefferson Avenue each night from Sunday through Thursday
- St. Antoine Street between Larned Street and Jefferson Avenue from Sunday through June 4
- Griswold Street between Larned Street and Jefferson Avenue from Tuesday through June 4
- Westbound Jefferson Avenue between Griswold and Shelby streets from Wednesday through June 4
- Eastbound Jefferson Avenue between Washington Boulevard and Griswold Street crossing from Wednesday through June 4
- I-375 South Service Drive at Jefferson Avenue from May 26 through June 4
- Atwater Street at Rivard Street from May 26 at 5:30 a.m. through June 1
- Atwater Street between Rivard and Bates streets from May 26 at 5:30 a.m. to June 5 at 5 a.m.
- Atwater Street between Beaubien Street and Renaissance Drive from May 28 to June 1
- Randolph Street between Larned Street and Jefferson Avenue from May 28 at 7 p.m. until June 2 at 6 a.m.
- Beaubien Street between Larned Street and Jefferson Avenue from May 28 at 7 p.m. until June 2 at 5 a.m.
The following streets will be closed from May 26 through June 1:
- Woodward Avenue from Larned Street to Gratiot Avenue
- Michigan Avenue from Griswold Street to Woodward Avenue
- Fort Street from Griswold Street to Woodward Avenue
- Cadillac Square from Bates Street to Woodward Avenue
- Monroe Street from Farmer Street to Woodward Avenue
The following streets will be closed from 7 p.m. on May 28 through June 2:
- Jefferson Avenue between Griswold and Rivard streets
- Bates Street between Jefferson Avenue and Atwater Street
- Franklin Street between St. Antoine and Rivard streets