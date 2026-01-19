Martin Luther King Jr. Marade in Denver
People gather at the Dr. Martin Luther King Jr. Memorial in City Park for the start of the annual MLK Marade in Denver, Colorado, on January 19, 2026.
The annual Dr. Martin Luther King Jr. Marade makes its way down Colfax Ave. in Denver, Colorado on January 19, 2026.
Former Denver Mayor Wellington Webb
A man watches the annual Dr. Martin Luther King Jr. Marade from the window of a Maaco Auto Painting shop on Colfax Avenue in Denver, Colorado, on January 19, 2026.
Former Denver First Lady Wilma Webb
Micah Smith and his daughter Siena, 5, make their way along the Dr. Martin Luther King Jr. Marade in Denver, Colorado on January 19, 2026.
James Coleman, 15, listens to speakers at the Dr. Martin Luther King Jr. Memorial in City Park for the start of the annual MLK Marade in Denver, Colorado, on January 19, 2026.
Milton Jeff gets a trim from barber James Muhammad at Hollywood's Barbershop on Colfax Avenue as the annual Dr. Martin Luther King Jr. Marade passes by in Denver, Colorado, on January 19, 2026.