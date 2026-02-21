Watch CBS News
Snow emergencies, parking bans declared for potential blizzard in Massachusetts

Riley Rourke
Parking bans and snow emergencies are in effect across Massachusetts as a potential blizzard is set to bring up to two feet of snow Sunday night into Monday. 

Abington - Emergency parking ban starting at 8 p.m. Sunday and continuing until 6 a.m. Tuesday

Cambridge - Snow emergency parking ban beginning at 9 a.m. Sunday

Chelsea - Snow parking ban began beginning at 6 p.m. Sunday.

Everett - Parking ban starting at 9 a.m. Sunday 

Hopkinton - Parking ban in effect from 3 p.m. Sunday until 12 a.m. Monday.

Kingston - Snow emergency parking ban beginning at 12 p.m. on Sunday through 12 p.m. Tuesday.

Mansfield - Parking ban in effect through 8 p.m. until 7 a.m. Tuesday

New Bedford - Emergency parking ban starting at 1 p.m. Sunday.

Norwell - Parking ban beginning at 4 p.m. and lasting until 6 a.m. Tuesday.

Provincetown - Parking ban starting at 5 p.m. Sunday 

Reading - Snow parking ban beginning Sunday evening until 6 a.m. Tuesday. 

Somerset - Parking ban beginning at 12 p.m. and ending Tuesday at 8 p.m.

Weymouth - Parking ban beginning 8 p.m. Sunday

Worcester - A winter parking ban began on Wednesday Feb 18 and remains in effect.

