Snow emergencies, parking bans declared for potential blizzard in Massachusetts
Parking bans and snow emergencies are in effect across Massachusetts as a potential blizzard is set to bring up to two feet of snow Sunday night into Monday.
Abington - Emergency parking ban starting at 8 p.m. Sunday and continuing until 6 a.m. Tuesday
Cambridge - Snow emergency parking ban beginning at 9 a.m. Sunday
Chelsea - Snow parking ban began beginning at 6 p.m. Sunday.
Everett - Parking ban starting at 9 a.m. Sunday
Hopkinton - Parking ban in effect from 3 p.m. Sunday until 12 a.m. Monday.
Kingston - Snow emergency parking ban beginning at 12 p.m. on Sunday through 12 p.m. Tuesday.
Mansfield - Parking ban in effect through 8 p.m. until 7 a.m. Tuesday
New Bedford - Emergency parking ban starting at 1 p.m. Sunday.
Norwell - Parking ban beginning at 4 p.m. and lasting until 6 a.m. Tuesday.
Provincetown - Parking ban starting at 5 p.m. Sunday
Reading - Snow parking ban beginning Sunday evening until 6 a.m. Tuesday.
Somerset - Parking ban beginning at 12 p.m. and ending Tuesday at 8 p.m.
Weymouth - Parking ban beginning 8 p.m. Sunday
Worcester - A winter parking ban began on Wednesday Feb 18 and remains in effect.