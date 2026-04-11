Cowboys safety Marquese Bell arrested on felony drug charge in Prosper Dallas Cowboys safety Marquese Bell, 27, was arrested in Prosper after police say he was found with marijuana and a controlled substance. Collin County jail records list a felony possession charge and a misdemeanor marijuana charge. Bell, who played every game last season and is entering year two of a three‑year, $9 million contract, could face discipline under the NFL’s personal conduct policy. The Cowboys declined to comment.