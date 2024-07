Sanctioned fireworks show sparks blaze in San Jose An approved fireworks show set fire to dry grass above San Jose's Lake Cunningham. It was just one of many pyrotechnics-sparked blazes on July 4. Devin Fehely reports. (7-5-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv