San Jose will create temporary tow-away zones to reduce RV encampments Kara St. Cyr reports on a new program San Jose will implement to reduce the number of RVs on some of the city's streets. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv