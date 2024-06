San Francisco street vendors welcome crackdown on vendors selling stolen goods Jose Martinez reports on how Mission District vendors are reacting to legislation aimed at cracking down on vendors who sell stolen goods. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv