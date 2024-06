Rising CO2 levels raise significant climate change concerns A series of new studies on climate change is making clear what scientists and researchers have long been warning about the state of our planet. Elizabeth Cook and Molly McCrea report (6-6-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv