Palo Alto helping pay medical bills for Perry, inspiration for donkey in 'Shrek' Lauren Toms reports on the Palo Alto community stepping in to help an aging movie star. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv