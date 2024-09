One woman's vision transformed San Jose blight to art incubators Empty and boarded-up buildings in downtown San Jose are getting new life. Len Ramirez reports. (9-2-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv