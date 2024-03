Oakland residents hear from police chief candidates at Thursday forum On Thursday night, Oakland residents got to meet the four finalists vying to be the city's top cop. Andrea Nakano reports. (2-29-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv