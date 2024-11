Nima Momeni defense team rests its case in Cash App Bob Lee murder trial Lauren Toms report on where the case against Nima Momeni stands in the Bob Lee murder trial. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv