Juneteenth celebration at the Children's Discovery Museum in San Jose Shawn Chitnis interviews Jessica Torres and Chike Nwoffiah about the events happening in San Jose for Juneteenth. (06-19-2024) Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv