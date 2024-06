Fans leaving flowers at Willie Mays Plaza in honor of San Francisco Giants legend Lauren Toms reports on how fans gathering at Willie Mays Plaza in honor of the baseball great. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv