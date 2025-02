Exhibit displays reproduced photos of Japanese American internment experience Ryan Yamamoto reports on an exhibit that shows then-and-now photos of the Japanese American internment experience. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv