East Bay jewelry store ransacked in brazen daytime burglary A quiet Newark shopping area was the target of a daring jewelry heist in broad daylight by more than a dozen thieves. Da Lin reports. (5-31-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv