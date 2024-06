Beloved Palo Alto eatery set to close for good on Father's Day After three decades of serving the community, Mike's Diner Bar in Palo Alto will close. José Martínez reports. (6-13-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv