Bay Area comic book store staff track down suspect in string of burglaries Katie Nielsen reports on how staff at a Castro Valley comic book store tracked down a suspect connected to a rash of burglaries targeting comic book and collectibles stores. Website: http://kpix.com/ YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: https://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: https://www.instagram.com/kpixtv/ Twitter: https://twitter.com/KPIXtv