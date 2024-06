Artist creates Oakland's first Black Panther Party monument An Oakland artist will be creating the first single monument honoring the Black Panther Party as a whole. Ryan Yamamoto reports. (6-19-24) Website: http://kpix.com YouTube: http://www.youtube.com/CBSSanFrancisco Facebook: http://www.facebook.com/CBSSanFrancisco Instagram: http://www.instagram.com/KPIXtv Twitter: http://twitter.com/KPIXtv