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KDKA-TV Nightly Forecast (11/3)

Stay on top of the weather in the Pittsburgh area with First Alert Meteorologist Ray Petelin's forecast!
1h ago (02:07)
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Gov. Josh Shapiro declares victory in Pennsylvania's gubernatorial race

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What is Josh Shapiro's political future after wining reelection in Pennsylvania?

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KDKA-TV Evening Forecast (11/3)

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3 dead in Mt. Lebanon near municipal building

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3 found dead in Mt. Lebanon, prompting police presence near municipal building

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3 dead in Mt. Lebanon near municipal building, authorities say

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Center Township Water Authority continues to investigate source of E. coli contamination

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Voters say midterms are referendum on Trump's presidency

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Brashear High School raises over $1,000 for the KDKA Turkey Fund

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"Neighbors helping neighbors:" Caring For Kids Campaign

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CBS News 24/7

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CBS News: America Decides: Election 2026

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