Ohio high school football scores for September 25, 2026
The Ohio high school football season continues on Friday with Week 6.
This story will have the latest scores as they come in from around Ohio, so check back for updates.
Week 6 Ohio high school football scores
Akr. Hoban 30, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 0
Alliance 22, Carrollton 15
Amanda-Clearcreek 20, Marietta 13
Anna 29, Ft. Recovery 28
Arcadia 41, Mt. Blanchard Riverdale 20
Archbold 72, Swanton 0
Athens 40, Vincent Warren 7
Attica Seneca E. 41, Bucyrus 0
Avon 52, Berea-Midpark 21
Avon Lake 37, Elyria 0
Barnesville 68, Cadiz Harrison Cent. 13
Bascom Hopewell-Loudon 32, Upper Sandusky 10
Beaver Eastern 37, Portsmouth Sciotoville 2
Beavercreek 21, Centerville 20
Bellbrook 27, Trenton Edgewood 6
Bellevue 42, Milan Edison 10
Bellville Clear Fork 21, Marion Harding High School 7
Beverly Ft. Frye 38, Caldwell 7
Bloom-Carroll 34, Circleville Logan Elm 20
Bloomdale Elmwood 21, Van Buren 20
Bluffton 61, Spencerville 0
Bowerston Conotton Valley 50, Bridgeport 16
Brookville 38, Carlisle 35
Can. McKinley 35, Green 0
Canal Winchester 44, Newark 14
Canfield S. Range 47, Poland Seminary 7
Carey 35, Tiffin Calvert 0
Casstown Miami E. 38, Day. Northridge 0
Castalia Margaretta 7, Kansas Lakota 0
Celina 49, Kenton 14
Centerburg 7, Loudonville 0
Chillicothe Huntington 47, Southeastern 24
Chillicothe Unioto 39, Frankfort Adena 0
Cin. Anderson 58, Milford (OH) 14
Cin. Country Day 26, Hamilton New Miami 0
Cin. McNicholas 40, Day. Carroll 7
Cin. Winton Woods 14, Morrow Little Miami 7
Cle. Glenville 46, Cle. Hay 0
Cle. Rhodes 66, Cle. John Marshall 6
Cle. VASJ 41, STVM 13
Coldwater 45, Rockford Parkway 7
Collins Western Reserve 38, Monroeville 36
Cols. Hamilton Twp. 28, Circleville 0
Cols. Linden-McKinley 46, Cols. Grandview Hts. 7
Cols. Upper Arlington 24, Hilliard Bradley 7
Columbia Station Columbia 55, Sheffield Brookside 20
Columbiana 52, Salineville Southern 6
Columbus Grove 43, Delphos Jefferson 6
Conneaut 40, Mantua Crestwood 28
Copley 30, Barberton 26
Covington 49, Troy Christian 7
Creston Norwayne 21, Doylestown Chippewa 7
Crooksville 49, Warsaw River View 0
Crown City S. Gallia 34, Portsmouth Notre Dame 7
Dalton 35, Rittman 0
Danville 57, Galion Northmor 7
Delaware Olentangy Berlin 20, Hilliard Darby 19
Delta 48, Wauseon 6
Detroit Catholic Central, Mich. 36, Toledo St John's Jesuit 3
Dola Hardin Northern 47, Vanlue 0
Dover 56, Millersburg W. Holmes 35
Dublin Jerome 45, Marysville 12
E. Can. 39, Tuscarawas Cent. Cath. 14
E. Central, Ind. 24, Harrison 21
E. Liverpool 28, Cambridge 14
E. Palestine 38, Wellsville 7
Eastlake North 35, Rocky River Lutheran W. 0
Eaton 41, Middletown Madison 7
Edon 46, Sand Creek, Mich. 16
Fitch 42, Erie, Pa. 0
Fredericktown 21, Mt Gilead 12
Fremont Ross 42, Findlay Liberty-Benton 14
Garfield Hts. 26, Lyndhurst Brush 14
Garrettsville Garfield 47, Ravenna SE 7
Gates Mills Hawken 53, Orange 21
Genoa 42, Oak Harbor 27
Germantown Valley View 34, Day. Oakwood 14
Gibsonburg 31, Tol. Ottawa Hills 13
Gnadenhutten Indian Valley 21, W. Lafayette Ridgewood 7
Goshen 41, Batavia 0
Granville 42, Mt. Vernon 35
Grove City Christian 42, Millersport 0
Groveport-Madison 21, Ashville Teays Valley 12
Hamilton Badin 34, Day. Chaminade Julienne 7
Hamilton Ross 14, Oxford Talawanda 7
Harrod Allen E. 41, Convoy Crestview 0
Haviland Wayne Trace 56, Edgerton 13
Heath 34, Utica 3
Holland Springfield 41, Bowling Green 10
Howard E. Knox 57, Cardington-Lincoln 7
Hudson 38, Solon 3
Jamestown Greeneview 32, Cedarville 0
Jeromesville Hillsdale 62, Apple Creek Waynedale 7
Johnstown 42, Newark Cath. 28
Johnstown Northridge 28, Hebron Lakewood 7
Kettering Alter 33, Bishop Fenwick 20
Kirtland 45, Chagrin Falls 3
LaGrange Keystone 48, Sullivan Black River 7
Lancaster Fairfield Union 44, Baltimore Liberty Union 0
Leavittsburg LaBrae 21, Warren Champion 17
Leipsic 47, Ada 10
Lewis Center Olentangy 49, Thomas Worthington 14
Lewis Center Olentangy Orange 25, Hilliard Davidson 6
Liberty Center 38, Hamler Patrick Henry 6
Lima Central Catholic 42, Ft. Loramie 7
Lima Senior 47, Tol. Woodward 6
Lodi Cloverleaf 42, Streetsboro 35
London 59, Urbana 18
Louisville 16, Uniontown Lake 15
Mansfield 32, Lexington 27
Mansfield Madison 21, Ashland 7
Maria Stein Marion Local 17, St. Henry (OH) 7
Marion Elgin 38, McGuffey Upper Scioto Valley 22
Martins Ferry 45, Belmont Union Local 20
Massillon Jackson 37, Massillon Perry 21
Massillon Washington 31, Mississauga, Ontario 8
McComb 42, Arlington 7
McDonald 37, N. Jackson Jackson-Milton 7
Mechanicsburg 54, N. Lewisburg Triad 0
Medina Buckeye 19, Parma Hts. Valley Forge 14
Medina Highland 42, Stow-Munroe Falls 7
Mentor 49, Cle. Hts. 14
Mentor Lake Cath. 27, Cuyahoga Falls CVCA 13
Miamisburg 22, Kettering Fairmont 21
Milton-Union 22, Sidney Lehman 0
Mineral Ridge 53, Atwater Waterloo 14
Minster 38, Delphos St John's 0
Monroe 45, Franklin 28
N. Can. Hoover 26, Can. Glenoak 14
N. Robinson Col. Crawford 20, Lucas 7
Nelsonville-York 42, Pomeroy Meigs 0
New Albany 28, Grove City 21
New Franklin Manchester 49, Massillon Tuslaw 0
New Lexington 42, Dresden Tri-Valley 12
New Madison Tri-Village 61, Union City Mississinawa Valley 0
New Richmond 41, Clarksville Clinton-Massie 37
Newcomerstown 36, Malvern 0
Norton 28, Peninsula Woodridge 21
Oak Glen, W.Va. 41, Rayland Buckeye 14
Oberlin Firelands 48, Lorain Clearview 16
Olmsted Falls 42, Amherst Steele 7
Oregon Clay 29, Findlay 28
Ottawa-Glandorf 46, St Marys 28
Painesville Riverside 48, Strongsville 14
Pandora-Gilboa 42, Tol. Christian 0
Paulding 34, Defiance Ayersville 13
Pemberville Eastwood 43, Tontogany Otsego 41
Perrysburg 62, Sylvania Northview 0
Philo 38, Byesville Meadowbrook 6
Pickerington Central 40, Lancaster 7
Pickerington North 45, Westerville Cent. 7
Pioneer N. Central 32, Summerfield, Mich. 15
Plain City Jonathan Alder 38, New Carlisle Tecumseh 0
Port Clinton 35, Huron 21
Portsmouth W. 43, Minford 0
Powell Olentangy Liberty 31, Dublin Coffman 3
Reynoldsburg 41, Logan 7
Richfield Revere 24, Aurora 14
Rootstown 40, Fairport Harbor Harding 0
Rossford 33, Maumee 21
Salem 38, Minerva 14
Sandusky Perkins 62, Clyde 22
Sandusky St. Mary 42, Holgate 20
Shadyside 42, Sarahsville Shenandoah 14
Shelby 54, Caledonia River Valley 0
Sherwood Fairview 28, Defiance Tinora 26
South Point 30, Proctorville Fairland 24
Sparta Highland 24, Galion 21
Spring. Kenton Ridge 41, Bellefontaine 7
Spring. Shawnee 32, Spring. NW 0
Springfield 24, Springboro 20
St. Clairsville 49, Wheeling Park, W.Va. 7
St. Paris Graham 32, Bellefontaine Benjamin Logan 24
St. Xavier (OH) 31, Cin. Elder 29
Steubenville 37, Wheelersburg 14
Sugarcreek Garaway 49, Zoarville Tuscarawas Valley 16
Thornville Sheridan 40, McConnelsville Morgan 20
Tiffin Columbian 47, Sandusky 0
Tipp City Tippecanoe 49, Sidney 6
Tol. Cent. Cath. 49, Jackson Lumen Christi, Mich. 7
Tol. Whitmer 10, Whitehouse Anthony Wayne 7
Toronto 40, Richmond Edison 25
Troy 42, Riverside Stebbins 7
Vermilion 41, Norwalk 0
Versailles 16, New Bremen 13
W. Chester Lakota W. 38, Fairfield 7
W. Jefferson 47, Spring. NE 12
W. Liberty-Salem 33, Milford Center Fairbanks 27, 2OT
Wadsworth 42, Medina 7
Wapakoneta 35, Van Wert 13
Warren Harding 52, Tol. Scott 0
Warren Howland 40, Alliance Marlington 7
Washington C.H. Miami Trace 21, Jackson 20
Waterford 35, Reedsville Eastern 0
Waverly 49, Oak Hill 0
Westerville N. 23, Westerville S. 7
Wheeling Central, W.Va. 21, Woodsfield Monroe Cent. 14
Whiteford, Mich. 58, Montpelier 6
Wickliffe 39, Independence 22
Williamsport Westfall 43, Bainbridge Paint Valley 14
Willoughby S. 35, Chardon 28
Wilmington 49, Mt. Orab Western Brown 42
Wooster 17, New Philadelphia 10
Worthington Kilbourne 38, Hayes 7
Xenia 16, Piqua 14
Zanesville 37, Pataskala Licking Hts. 12
Zanesville Maysville 44, Coshocton 0
Zanesville W. Muskingum 28, New Concord John Glenn 27
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/