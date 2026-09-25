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Ohio high school football scores for September 25, 2026

/ AP

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The Ohio high school football season continues on Friday with Week 6. 

This story will have the latest scores as they come in from around Ohio, so check back for updates. 

Week 6 Ohio high school football scores

Akr. Hoban 30, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 0

Alliance 22, Carrollton 15

Amanda-Clearcreek 20, Marietta 13

Anna 29, Ft. Recovery 28

Arcadia 41, Mt. Blanchard Riverdale 20

Archbold 72, Swanton 0

Athens 40, Vincent Warren 7

Attica Seneca E. 41, Bucyrus 0

Avon 52, Berea-Midpark 21

Avon Lake 37, Elyria 0

Barnesville 68, Cadiz Harrison Cent. 13

Bascom Hopewell-Loudon 32, Upper Sandusky 10

Beaver Eastern 37, Portsmouth Sciotoville 2

Beavercreek 21, Centerville 20

Bellbrook 27, Trenton Edgewood 6

Bellevue 42, Milan Edison 10

Bellville Clear Fork 21, Marion Harding High School 7

Beverly Ft. Frye 38, Caldwell 7

Bloom-Carroll 34, Circleville Logan Elm 20

Bloomdale Elmwood 21, Van Buren 20

Bluffton 61, Spencerville 0

Bowerston Conotton Valley 50, Bridgeport 16

Brookville 38, Carlisle 35

Can. McKinley 35, Green 0

Canal Winchester 44, Newark 14

Canfield S. Range 47, Poland Seminary 7

Carey 35, Tiffin Calvert 0

Casstown Miami E. 38, Day. Northridge 0

Castalia Margaretta 7, Kansas Lakota 0

Celina 49, Kenton 14

Centerburg 7, Loudonville 0

Chillicothe Huntington 47, Southeastern 24

Chillicothe Unioto 39, Frankfort Adena 0

Cin. Anderson 58, Milford (OH) 14

Cin. Country Day 26, Hamilton New Miami 0

Cin. McNicholas 40, Day. Carroll 7

Cin. Winton Woods 14, Morrow Little Miami 7

Cle. Glenville 46, Cle. Hay 0

Cle. Rhodes 66, Cle. John Marshall 6

Cle. VASJ 41, STVM 13

Coldwater 45, Rockford Parkway 7

Collins Western Reserve 38, Monroeville 36

Cols. Hamilton Twp. 28, Circleville 0

Cols. Linden-McKinley 46, Cols. Grandview Hts. 7

Cols. Upper Arlington 24, Hilliard Bradley 7

Columbia Station Columbia 55, Sheffield Brookside 20

Columbiana 52, Salineville Southern 6

Columbus Grove 43, Delphos Jefferson 6

Conneaut 40, Mantua Crestwood 28

Copley 30, Barberton 26

Covington 49, Troy Christian 7

Creston Norwayne 21, Doylestown Chippewa 7

Crooksville 49, Warsaw River View 0

Crown City S. Gallia 34, Portsmouth Notre Dame 7

Dalton 35, Rittman 0

Danville 57, Galion Northmor 7

Delaware Olentangy Berlin 20, Hilliard Darby 19

Delta 48, Wauseon 6

Detroit Catholic Central, Mich. 36, Toledo St John's Jesuit 3

Dola Hardin Northern 47, Vanlue 0

Dover 56, Millersburg W. Holmes 35

Dublin Jerome 45, Marysville 12

E. Can. 39, Tuscarawas Cent. Cath. 14

E. Central, Ind. 24, Harrison 21

E. Liverpool 28, Cambridge 14

E. Palestine 38, Wellsville 7

Eastlake North 35, Rocky River Lutheran W. 0

Eaton 41, Middletown Madison 7

Edon 46, Sand Creek, Mich. 16

Fitch 42, Erie, Pa. 0

Fredericktown 21, Mt Gilead 12

Fremont Ross 42, Findlay Liberty-Benton 14

Garfield Hts. 26, Lyndhurst Brush 14

Garrettsville Garfield 47, Ravenna SE 7

Gates Mills Hawken 53, Orange 21

Genoa 42, Oak Harbor 27

Germantown Valley View 34, Day. Oakwood 14

Gibsonburg 31, Tol. Ottawa Hills 13

Gnadenhutten Indian Valley 21, W. Lafayette Ridgewood 7

Goshen 41, Batavia 0

Granville 42, Mt. Vernon 35

Grove City Christian 42, Millersport 0

Groveport-Madison 21, Ashville Teays Valley 12

Hamilton Badin 34, Day. Chaminade Julienne 7

Hamilton Ross 14, Oxford Talawanda 7

Harrod Allen E. 41, Convoy Crestview 0

Haviland Wayne Trace 56, Edgerton 13

Heath 34, Utica 3

Holland Springfield 41, Bowling Green 10

Howard E. Knox 57, Cardington-Lincoln 7

Hudson 38, Solon 3

Jamestown Greeneview 32, Cedarville 0

Jeromesville Hillsdale 62, Apple Creek Waynedale 7

Johnstown 42, Newark Cath. 28

Johnstown Northridge 28, Hebron Lakewood 7

Kettering Alter 33, Bishop Fenwick 20

Kirtland 45, Chagrin Falls 3

LaGrange Keystone 48, Sullivan Black River 7

Lancaster Fairfield Union 44, Baltimore Liberty Union 0

Leavittsburg LaBrae 21, Warren Champion 17

Leipsic 47, Ada 10

Lewis Center Olentangy 49, Thomas Worthington 14

Lewis Center Olentangy Orange 25, Hilliard Davidson 6

Liberty Center 38, Hamler Patrick Henry 6

Lima Central Catholic 42, Ft. Loramie 7

Lima Senior 47, Tol. Woodward 6

Lodi Cloverleaf 42, Streetsboro 35

London 59, Urbana 18

Louisville 16, Uniontown Lake 15

Mansfield 32, Lexington 27

Mansfield Madison 21, Ashland 7

Maria Stein Marion Local 17, St. Henry (OH) 7

Marion Elgin 38, McGuffey Upper Scioto Valley 22

Martins Ferry 45, Belmont Union Local 20

Massillon Jackson 37, Massillon Perry 21

Massillon Washington 31, Mississauga, Ontario 8

McComb 42, Arlington 7

McDonald 37, N. Jackson Jackson-Milton 7

Mechanicsburg 54, N. Lewisburg Triad 0

Medina Buckeye 19, Parma Hts. Valley Forge 14

Medina Highland 42, Stow-Munroe Falls 7

Mentor 49, Cle. Hts. 14

Mentor Lake Cath. 27, Cuyahoga Falls CVCA 13

Miamisburg 22, Kettering Fairmont 21

Milton-Union 22, Sidney Lehman 0

Mineral Ridge 53, Atwater Waterloo 14

Minster 38, Delphos St John's 0

Monroe 45, Franklin 28

N. Can. Hoover 26, Can. Glenoak 14

N. Robinson Col. Crawford 20, Lucas 7

Nelsonville-York 42, Pomeroy Meigs 0

New Albany 28, Grove City 21

New Franklin Manchester 49, Massillon Tuslaw 0

New Lexington 42, Dresden Tri-Valley 12

New Madison Tri-Village 61, Union City Mississinawa Valley 0

New Richmond 41, Clarksville Clinton-Massie 37

Newcomerstown 36, Malvern 0

Norton 28, Peninsula Woodridge 21

Oak Glen, W.Va. 41, Rayland Buckeye 14

Oberlin Firelands 48, Lorain Clearview 16

Olmsted Falls 42, Amherst Steele 7

Oregon Clay 29, Findlay 28

Ottawa-Glandorf 46, St Marys 28

Painesville Riverside 48, Strongsville 14

Pandora-Gilboa 42, Tol. Christian 0

Paulding 34, Defiance Ayersville 13

Pemberville Eastwood 43, Tontogany Otsego 41

Perrysburg 62, Sylvania Northview 0

Philo 38, Byesville Meadowbrook 6

Pickerington Central 40, Lancaster 7

Pickerington North 45, Westerville Cent. 7

Pioneer N. Central 32, Summerfield, Mich. 15

Plain City Jonathan Alder 38, New Carlisle Tecumseh 0

Port Clinton 35, Huron 21

Portsmouth W. 43, Minford 0

Powell Olentangy Liberty 31, Dublin Coffman 3

Reynoldsburg 41, Logan 7

Richfield Revere 24, Aurora 14

Rootstown 40, Fairport Harbor Harding 0

Rossford 33, Maumee 21

Salem 38, Minerva 14

Sandusky Perkins 62, Clyde 22

Sandusky St. Mary 42, Holgate 20

Shadyside 42, Sarahsville Shenandoah 14

Shelby 54, Caledonia River Valley 0

Sherwood Fairview 28, Defiance Tinora 26

South Point 30, Proctorville Fairland 24

Sparta Highland 24, Galion 21

Spring. Kenton Ridge 41, Bellefontaine 7

Spring. Shawnee 32, Spring. NW 0

Springfield 24, Springboro 20

St. Clairsville 49, Wheeling Park, W.Va. 7

St. Paris Graham 32, Bellefontaine Benjamin Logan 24

St. Xavier (OH) 31, Cin. Elder 29

Steubenville 37, Wheelersburg 14

Sugarcreek Garaway 49, Zoarville Tuscarawas Valley 16

Thornville Sheridan 40, McConnelsville Morgan 20

Tiffin Columbian 47, Sandusky 0

Tipp City Tippecanoe 49, Sidney 6

Tol. Cent. Cath. 49, Jackson Lumen Christi, Mich. 7

Tol. Whitmer 10, Whitehouse Anthony Wayne 7

Toronto 40, Richmond Edison 25

Troy 42, Riverside Stebbins 7

Vermilion 41, Norwalk 0

Versailles 16, New Bremen 13

W. Chester Lakota W. 38, Fairfield 7

W. Jefferson 47, Spring. NE 12

W. Liberty-Salem 33, Milford Center Fairbanks 27, 2OT

Wadsworth 42, Medina 7

Wapakoneta 35, Van Wert 13

Warren Harding 52, Tol. Scott 0

Warren Howland 40, Alliance Marlington 7

Washington C.H. Miami Trace 21, Jackson 20

Waterford 35, Reedsville Eastern 0

Waverly 49, Oak Hill 0

Westerville N. 23, Westerville S. 7

Wheeling Central, W.Va. 21, Woodsfield Monroe Cent. 14

Whiteford, Mich. 58, Montpelier 6

Wickliffe 39, Independence 22

Williamsport Westfall 43, Bainbridge Paint Valley 14

Willoughby S. 35, Chardon 28

Wilmington 49, Mt. Orab Western Brown 42

Wooster 17, New Philadelphia 10

Worthington Kilbourne 38, Hayes 7

Xenia 16, Piqua 14

Zanesville 37, Pataskala Licking Hts. 12

Zanesville Maysville 44, Coshocton 0

Zanesville W. Muskingum 28, New Concord John Glenn 27

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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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