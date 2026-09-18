Ohio high school football scores for September 18, 2026
The Ohio high school football season continues on Friday with Week 5. This story will have the latest scores as they come in from around Ohio, so check back for updates.
Week 5 Ohio high school football scores
Akr. Hoban 19, Raleigh Cardinal Gibbons, N.C. 14
Albany Alexander 44, Wellston 36
Alliance 41, Minerva 10
Arcadia 17, Van Buren 14
Arcanum 45, Camden Preble Shawnee 14
Archbold 54, Metamora Evergreen 0
Ashtabula Edgewood 35, Ashtabula Lakeside 20
Athens 50, McArthur Vinton County 12
Attica Seneca E. 29, Willard 14
Avon 58, Olmsted Falls 33
Avon Lake 31, Amherst Steele 7
Bascom Hopewell-Loudon 48, Bucyrus Wynford 14
Batavia 24, Bethel-Tate 20
Batavia Clermont NE 50, Cin. Country Day 19
Beaver Eastern 28, Racine Southern 7
Bellaire 42, Cambridge 21
Bellbrook 10, Kettering Alter 7
Bellefontaine Benjamin Logan 35, New Carlisle Tecumseh 6
Bellville Clear Fork 42, Marion Pleasant 0
Belpre 46, Franklin Furnace Green 6
Berea-Midpark 40, Grafton Midview 26
Beverly Ft. Frye 54, Cols. Grandview Hts. 23
Bishop Fenwick 28, Cin. Mt Healthy 0
Bishop Hartley 28, Delaware Buckeye Valley 21
Bloom-Carroll 30, Lancaster Fairfield Union 13
Bloomdale Elmwood 39, Arlington 14
Bluffton 49, Delphos Jefferson 7
Bowerston Conotton Valley 48, Madonna, W.Va. 12
Brecksville-Broadview Hts. 20, Chagrin Falls Kenston 0
Brookville 48, Middletown Madison 20
Brunswick 31, Shaker Hts. 14
Bucyrus 41, New Washington Buckeye Cent. 14
Burton Berkshire 28, Mantua Crestwood 21
Can. McKinley 32, Massillon Perry 0
Canal Fulton Northwest 24, Can. South 7
Canfield 28, Youngstown 27
Carey 16, N. Robinson Col. Crawford 0
Carlisle 38, Franklin 14
Casstown Miami E. 33, Tipp City Bethel 0
Castalia Margaretta 41, Louisville Aquinas 6
Celina 28, Lima Shawnee 13
Centerburg 48, Galion Northmor 28
Chagrin Falls 35, Rootstown 28
Chardon NDCL 42, Bedford 12
Chesapeake 27, Portsmouth Notre Dame 0
Chesterland W. Geauga 35, Orange 14
Chillicothe Huntington 48, Piketon 34
Chillicothe Unioto 43, Williamsport Westfall 7
Chillicothe Zane Trace 41, Frankfort Adena 0
Cin. Anderson 49, Kings Mills Kings 33
Cin. College Prep. 38, Day. Meadowdale 14
Cin. Elder 31, St. Xavier, Ky. 0
Cin. Hughes 56, Cin. Clark Montessori 20
Cin. Indian Hill 48, Cin. Mariemont 7
Cin. La Salle 27, Hamilton Badin 14
Cin. Moeller 30, St. Xavier (OH) 15
Cin. N. College Hill 54, Cin. Western Hills 0
Cin. Princeton 27, W. Chester Lakota W. 24
Cin. Turpin 42, Loveland 21
Cin. West Clermont 43, Milford (OH) 41
Circleville 28, Greenfield McClain 21, OT
Circleville Logan Elm 33, Baltimore Liberty Union 14
Cle. Adams 60, Cle. JFK 6
Cle. Benedictine 6, Mentor Lake Cath. 0
Cle. Glenville 50, Cle. Rhodes 6
Cle. Hts. 41, Lorain 13
Cle. St Ignatius 60, Cle. John Marshall 0
Cle. VASJ 20, Garfield Hts. 14
Collins Western Reserve 53, Norwalk St Paul 14
Cols. Bexley 42, Cols. Whetstone 0
Cols. Bishop Watterson 50, Canal Winchester Harvest 6
Cols. DeSales 27, River Rouge, Mich. 14
Cols. Hamilton Twp. 26, Amanda-Clearcreek 6
Cols. Upper Arlington 28, Marysville 0
Columbia Station Columbia 49, Sullivan Black River 14
Columbus Grove 56, Spencerville 0
Copley 35, Richfield Revere 10
Creston Norwayne 42, Apple Creek Waynedale 13
Cuyahoga Falls CVCA 28, Youngs. Boardman 7
Cuyahoga Hts. 35, Fairview 21
Dalton 38, West Salem Northwestern 6
Danville 43, Mt Gilead 13
Dawson-Bryant 40, Portsmouth 34
Day. Oakwood 56, Waynesville 28
DeGraff Riverside 27, Covington 17
Delaware Olentangy Berlin 24, Westerville Cent. 14
Delta 70, Swanton 0
Dola Hardin Northern 28, Cory-Rawson 14
Dover 39, Ashland 14
Doylestown Chippewa 7, Rittman 6
E. Liverpool 41, St. Clairsville 21
E. Palestine 36, Salineville Southern 12
Eastlake North 22, Chardon 21
Edon 56, Erie-Mason, Mich. 8
Elyria Cath. 42, STVM 14
Fairfield 42, Cin. Sycamore 19
Fitch 77, Butler, Pa. 6
Fremont Ross 37, Findlay 28
Ft. Loramie 34, Convoy Crestview 0
Gahanna Cols. Academy 28, Worthington Christian 7
Gahanna Lincoln 10, Hilliard Darby 7
Galloway Westland 48, Cle. E. Tech 0
Garrettsville Garfield 53, Warren Champion 0
Gates Mills Gilmour 40, Cle. Hay 0
Geneva 21, Jefferson Area 14
Germantown Valley View 49, Eaton 7
Girard 41, Sugarcreek Garaway 35
Gnadenhutten Indian Valley 41, Steubenville 7
Goshen 47, Blanchester 14
Greenwich S. Cent. 15, Ashland Crestview 7
Grove City 42, Dublin Coffman 35
Groveport-Madison 27, Lancaster 14
Hamler Patrick Henry 33, Wauseon 6
Hannibal River 25, Cameron, W.Va. 20
Hanoverton United 55, Lisbon David Anderson 7
Harrison 28, Hamilton Ross 7
Hilliard Bradley 49, Thomas Worthington 14
Hilliard Davidson 33, Grove City Cent. Crossing 10
Huber Hts. Wayne 41, Kettering Fairmont 35, OT
Independence 30, Garfield Hts. Trinity 6
Ironton 38, Jackson 7
Kirtland 48, Conneaut 0
LaGrange Keystone 56, Sheffield Brookside 24
Lakeside Danbury 36, Holgate 14
Lakewood 28, Medina Buckeye 21
Lancaster Fisher Cath. 45, Zanesville Rosecrans 13
Leavittsburg LaBrae 28, Newton Falls 13
Leipsic 39, Pandora-Gilboa 0
Lewisburg Tri-County N. 44, Bradford 7
Lewistown Indian Lake 40, Bellefontaine 0
Lexington 44, Wooster 30
Liberty Center 61, Bryan 6
Liberty Twp. Lakota E. 37, Hamilton 13
Lima Bath 49, Kenton 48
Lima Senior 79, Tol. Rogers 6
Lodi Cloverleaf 63, Akr. Springfield 0
London Madison-Plains 48, Spring. NE 7
Lorain Clearview 20, Wellington 14
Loudonville 26, Howard E. Knox 14
Lowellville 30, Campbell Memorial 20
Lyndhurst Brush 33, Richmond Hts. 0
Macedonia Nordonia 23, Hudson 9
Magnolia Sandy Valley 36, Malvern 6
Magnolia, W.Va. 36, Bridgeport 28
Maple Hts. 50, Akr. Firestone 20
Maria Stein Marion Local 41, Anna 14
Marion Harding High School 26, Caledonia River Valley 8
Martins Ferry 49, Cadiz Harrison Cent. 0
Massillon Jackson 16, Green 10
Massillon Washington 23, St. Edward (OH) 21
Mayfield 35, Barberton 3
McComb 49, Mt. Blanchard Riverdale 0
McDonald 38, Berlin Center Western Reserve 8
Mechanicsburg 41, Jamestown Greeneview 7
Medina Highland 47, Medina 0
Mentor 35, Painesville Riverside 14
Miamisburg 35, Beavercreek 20
Middletown 28, Cin. Colerain 7
Milan Edison 42, Norwalk 0
Milford Center Fairbanks 22, S. Charleston SE 0
Millersburg W. Holmes 42, Mansfield Madison 7
Mineral Ridge 45, N. Jackson Jackson-Milton 7
Minford 21, McDermott Scioto NW 0
Minster 24, Coldwater 21
Mogadore 49, Akr. North 0
Mogadore Field def. Cuyahoga Falls, forfeit
Monroe 55, Clarksville Clinton-Massie 34
Monroeville 35, New London 6
Montpelier 34, Summerfield, Mich. 0
Morrow Little Miami 36, Lebanon 35, OT
Mt. Vernon 28, Newark Cath. 21
N. Baltimore 46, Marion Elgin 36
N. Olmsted 35, Westlake 25
N. Ridgeville 42, Elyria 12
Napoleon 25, Sylvania Northview 17
Nelsonville-York 18, Waterford 12
New Bremen 55, Delphos St John's 7
New Concord John Glenn 31, Byesville Meadowbrook 0
New Franklin Manchester 56, Akr. Coventry 0
New Lexington 46, Coshocton 12
New Madison Tri-Village 29, Ansonia 22
New Paris National Trail 33, New Lebanon Dixie 0
New Philadelphia 35, Mansfield 0
New Richmond 28, Purcell Marian 14
Newark 59, Logan 33
Newark Licking Valley 28, Johnstown 13
Newcomerstown 42, Caldwell 0
Niles McKinley 14, Cortland Lakeview 11
Norton 38, Tallmadge 7
Ontario 46, Galion 28
Orrville 25, Navarre Fairless 20
Ottawa-Glandorf 23, Elida 6
Oxford Talawanda 42, Day. Carroll 0
Parma Padua 41, Akr. Garfield 6
Paulding 42, Haviland Wayne Trace 20
Pemberville Eastwood 55, Fostoria 7
Perry 62, Gates Mills Hawken 0
Perrysburg 55, Sylvania Southview 7
Pickerington Central 24, Canal Winchester 21
Pickerington North 51, Lewis Center Olentangy Orange 7
Piqua 19, W. Carrollton 7
Plain City Jonathan Alder 35, Spring. Shawnee 0
Poland Seminary 35, Hubbard 24
Pomeroy Meigs 49, Bidwell River Valley 6
Port Clinton 24, Clyde 10
Portsmouth W. 28, Waverly 0
Powell Olentangy Liberty 17, Lewis Center Olentangy 14
Proctorville Fairland 26, Gallipolis Gallia 8
Ravenna SE 27, Columbiana Crestview 21
Reedsville Eastern 28, Vincent Warren 21
Reynoldsburg 34, Ashville Teays Valley 28
Richmond Edison 36, Weir, W.Va. 6
Rocky River 48, Parma Hts. Valley Forge 7
Rocky River Lutheran W. 16, Painesville Harvey 14
Rossford 57, Millbury Lake 56
Salem 33, Beaver Local 27, OT
Sandusky Perkins 10, Bellevue 3
Sarahsville Shenandoah 43, Glouster Trimble 20
Shadyside 22, Strasburg 19
Shelby 47, Sparta Highland 6
Sherwood Fairview 42, Defiance Ayersville 13
Smithville 28, Jeromesville Hillsdale 14
Solon 24, Stow-Munroe Falls 21
South Point 43, Ironton Rock Hill 21
Southeastern 20, Bainbridge Paint Valley 15
Spring. Kenton Ridge 49, Spring. NW 7
Springboro 38, Clayton Northmont 14
Springfield 29, Centerville 12
St. Henry (OH) 54, Rockford Parkway 0
St. Paris Graham 10, London 7
Steubenville Cath. Cent. 20, Rayland Buckeye 8
Streetsboro 41, Kent Roosevelt 24
Strongsville 35, Euclid 7
Sugar Grove Berne Union 55, Millersport 0
Sunbury Big Walnut 45, Westerville S. 14
Sycamore Mohawk 41, Upper Sandusky 7
Thornville Sheridan 72, Warsaw River View 0
Tiffin Columbian 35, Huron 14
Tipp City Tippecanoe 42, Vandalia Butler 0
Tol. Cent. Cath. 45, Toledo St John's Jesuit 14
Tol. Whitmer 57, Holland Springfield 14
Tontogany Otsego 60, Oak Harbor 0
Toronto 28, Oak Glen, W.Va. 7
Trenton Edgewood 38, Day. Chaminade Julienne 22
Trotwood-Madison 72, Cin. Taft 0
Troy 31, Fairborn 14
Tuscarawas Cent. Cath. 48, Stewart Federal Hocking 14
Uhrichsville Claymont 42, Marietta 0
Uniontown Lake 37, Can. Glenoak 7
Urbana 34, Richwood N. Union 33
Van Wert 61, Defiance 28
Vermilion 39, Sandusky 26
Versailles 28, Ft. Recovery 21
Vienna Mathews 32, Leetonia 28
W. Alexandria Twin Valley S. 12, Union City Mississinawa Valley 6
W. Jefferson 28, Washington C.H. 14, OT
W. Lafayette Ridgewood 56, Lore City Buckeye Trail 0
W. Liberty-Salem 47, Spring. Greenon 13
Wadsworth 38, N. Royalton 0
Wapakoneta 49, St Marys 21
Warren Howland 27, Carrollton 7
Wheelersburg 42, Lucasville Valley 0
Whiteford, Mich. 70, Pioneer N. Central 22
Whitehouse Anthony Wayne 35, Bowling Green 0
Wickliffe 50, Beachwood 14
Williamsburg 49, Hillsboro 14
Willoughby S. 30, Madison 7
Wintersville Indian Creek 15, Brooke, W.Va. 6
Wooster Triway 51, Massillon Tuslaw 0
Worthington Kilbourne 49, Dublin Scioto 20
Xenia 54, Sidney 20
Youngs. Liberty 28, Brookfield 8
Youngs. Ursuline 40, Warren Harding 7
Youngs. Valley Christian 23, Wellsville 7
Zanesville 51, Utica 32
Zanesville W. Muskingum 42, Philo 21
Zoarville Tuscarawas Valley 30, E. Can. 20