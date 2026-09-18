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Ohio high school football scores for September 18, 2026

/ CBS/AP

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The Ohio high school football season continues on Friday with Week 5. This story will have the latest scores as they come in from around Ohio, so check back for updates. 

Week 5 Ohio high school football scores

Akr. Hoban 19, Raleigh Cardinal Gibbons, N.C. 14

Albany Alexander 44, Wellston 36

Alliance 41, Minerva 10

Arcadia 17, Van Buren 14

Arcanum 45, Camden Preble Shawnee 14

Archbold 54, Metamora Evergreen 0

Ashtabula Edgewood 35, Ashtabula Lakeside 20

Athens 50, McArthur Vinton County 12

Attica Seneca E. 29, Willard 14

Avon 58, Olmsted Falls 33

Avon Lake 31, Amherst Steele 7

Bascom Hopewell-Loudon 48, Bucyrus Wynford 14

Batavia 24, Bethel-Tate 20

Batavia Clermont NE 50, Cin. Country Day 19

Beaver Eastern 28, Racine Southern 7

Bellaire 42, Cambridge 21

Bellbrook 10, Kettering Alter 7

Bellefontaine Benjamin Logan 35, New Carlisle Tecumseh 6

Bellville Clear Fork 42, Marion Pleasant 0

Belpre 46, Franklin Furnace Green 6

Berea-Midpark 40, Grafton Midview 26

Beverly Ft. Frye 54, Cols. Grandview Hts. 23

Bishop Fenwick 28, Cin. Mt Healthy 0

Bishop Hartley 28, Delaware Buckeye Valley 21

Bloom-Carroll 30, Lancaster Fairfield Union 13

Bloomdale Elmwood 39, Arlington 14

Bluffton 49, Delphos Jefferson 7

Bowerston Conotton Valley 48, Madonna, W.Va. 12

Brecksville-Broadview Hts. 20, Chagrin Falls Kenston 0

Brookville 48, Middletown Madison 20

Brunswick 31, Shaker Hts. 14

Bucyrus 41, New Washington Buckeye Cent. 14

Burton Berkshire 28, Mantua Crestwood 21

Can. McKinley 32, Massillon Perry 0

Canal Fulton Northwest 24, Can. South 7

Canfield 28, Youngstown 27

Carey 16, N. Robinson Col. Crawford 0

Carlisle 38, Franklin 14

Casstown Miami E. 33, Tipp City Bethel 0

Castalia Margaretta 41, Louisville Aquinas 6

Celina 28, Lima Shawnee 13

Centerburg 48, Galion Northmor 28

Chagrin Falls 35, Rootstown 28

Chardon NDCL 42, Bedford 12

Chesapeake 27, Portsmouth Notre Dame 0

Chesterland W. Geauga 35, Orange 14

Chillicothe Huntington 48, Piketon 34

Chillicothe Unioto 43, Williamsport Westfall 7

Chillicothe Zane Trace 41, Frankfort Adena 0

Cin. Anderson 49, Kings Mills Kings 33

Cin. College Prep. 38, Day. Meadowdale 14

Cin. Elder 31, St. Xavier, Ky. 0

Cin. Hughes 56, Cin. Clark Montessori 20

Cin. Indian Hill 48, Cin. Mariemont 7

Cin. La Salle 27, Hamilton Badin 14

Cin. Moeller 30, St. Xavier (OH) 15

Cin. N. College Hill 54, Cin. Western Hills 0

Cin. Princeton 27, W. Chester Lakota W. 24

Cin. Turpin 42, Loveland 21

Cin. West Clermont 43, Milford (OH) 41

Circleville 28, Greenfield McClain 21, OT

Circleville Logan Elm 33, Baltimore Liberty Union 14

Cle. Adams 60, Cle. JFK 6

Cle. Benedictine 6, Mentor Lake Cath. 0

Cle. Glenville 50, Cle. Rhodes 6

Cle. Hts. 41, Lorain 13

Cle. St Ignatius 60, Cle. John Marshall 0

Cle. VASJ 20, Garfield Hts. 14

Collins Western Reserve 53, Norwalk St Paul 14

Cols. Bexley 42, Cols. Whetstone 0

Cols. Bishop Watterson 50, Canal Winchester Harvest 6

Cols. DeSales 27, River Rouge, Mich. 14

Cols. Hamilton Twp. 26, Amanda-Clearcreek 6

Cols. Upper Arlington 28, Marysville 0

Columbia Station Columbia 49, Sullivan Black River 14

Columbus Grove 56, Spencerville 0

Copley 35, Richfield Revere 10

Creston Norwayne 42, Apple Creek Waynedale 13

Cuyahoga Falls CVCA 28, Youngs. Boardman 7

Cuyahoga Hts. 35, Fairview 21

Dalton 38, West Salem Northwestern 6

Danville 43, Mt Gilead 13

Dawson-Bryant 40, Portsmouth 34

Day. Oakwood 56, Waynesville 28

DeGraff Riverside 27, Covington 17

Delaware Olentangy Berlin 24, Westerville Cent. 14

Delta 70, Swanton 0

Dola Hardin Northern 28, Cory-Rawson 14

Dover 39, Ashland 14

Doylestown Chippewa 7, Rittman 6

E. Liverpool 41, St. Clairsville 21

E. Palestine 36, Salineville Southern 12

Eastlake North 22, Chardon 21

Edon 56, Erie-Mason, Mich. 8

Elyria Cath. 42, STVM 14

Fairfield 42, Cin. Sycamore 19

Fitch 77, Butler, Pa. 6

Fremont Ross 37, Findlay 28

Ft. Loramie 34, Convoy Crestview 0

Gahanna Cols. Academy 28, Worthington Christian 7

Gahanna Lincoln 10, Hilliard Darby 7

Galloway Westland 48, Cle. E. Tech 0

Garrettsville Garfield 53, Warren Champion 0

Gates Mills Gilmour 40, Cle. Hay 0

Geneva 21, Jefferson Area 14

Germantown Valley View 49, Eaton 7

Girard 41, Sugarcreek Garaway 35

Gnadenhutten Indian Valley 41, Steubenville 7

Goshen 47, Blanchester 14

Greenwich S. Cent. 15, Ashland Crestview 7

Grove City 42, Dublin Coffman 35

Groveport-Madison 27, Lancaster 14

Hamler Patrick Henry 33, Wauseon 6

Hannibal River 25, Cameron, W.Va. 20

Hanoverton United 55, Lisbon David Anderson 7

Harrison 28, Hamilton Ross 7

Hilliard Bradley 49, Thomas Worthington 14

Hilliard Davidson 33, Grove City Cent. Crossing 10

Huber Hts. Wayne 41, Kettering Fairmont 35, OT

Independence 30, Garfield Hts. Trinity 6

Ironton 38, Jackson 7

Kirtland 48, Conneaut 0

LaGrange Keystone 56, Sheffield Brookside 24

Lakeside Danbury 36, Holgate 14

Lakewood 28, Medina Buckeye 21

Lancaster Fisher Cath. 45, Zanesville Rosecrans 13

Leavittsburg LaBrae 28, Newton Falls 13

Leipsic 39, Pandora-Gilboa 0

Lewisburg Tri-County N. 44, Bradford 7

Lewistown Indian Lake 40, Bellefontaine 0

Lexington 44, Wooster 30

Liberty Center 61, Bryan 6

Liberty Twp. Lakota E. 37, Hamilton 13

Lima Bath 49, Kenton 48

Lima Senior 79, Tol. Rogers 6

Lodi Cloverleaf 63, Akr. Springfield 0

London Madison-Plains 48, Spring. NE 7

Lorain Clearview 20, Wellington 14

Loudonville 26, Howard E. Knox 14

Lowellville 30, Campbell Memorial 20

Lyndhurst Brush 33, Richmond Hts. 0

Macedonia Nordonia 23, Hudson 9

Magnolia Sandy Valley 36, Malvern 6

Magnolia, W.Va. 36, Bridgeport 28

Maple Hts. 50, Akr. Firestone 20

Maria Stein Marion Local 41, Anna 14

Marion Harding High School 26, Caledonia River Valley 8

Martins Ferry 49, Cadiz Harrison Cent. 0

Massillon Jackson 16, Green 10

Massillon Washington 23, St. Edward (OH) 21

Mayfield 35, Barberton 3

McComb 49, Mt. Blanchard Riverdale 0

McDonald 38, Berlin Center Western Reserve 8

Mechanicsburg 41, Jamestown Greeneview 7

Medina Highland 47, Medina 0

Mentor 35, Painesville Riverside 14

Miamisburg 35, Beavercreek 20

Middletown 28, Cin. Colerain 7

Milan Edison 42, Norwalk 0

Milford Center Fairbanks 22, S. Charleston SE 0

Millersburg W. Holmes 42, Mansfield Madison 7

Mineral Ridge 45, N. Jackson Jackson-Milton 7

Minford 21, McDermott Scioto NW 0

Minster 24, Coldwater 21

Mogadore 49, Akr. North 0

Mogadore Field def. Cuyahoga Falls, forfeit

Monroe 55, Clarksville Clinton-Massie 34

Monroeville 35, New London 6

Montpelier 34, Summerfield, Mich. 0

Morrow Little Miami 36, Lebanon 35, OT

Mt. Vernon 28, Newark Cath. 21

N. Baltimore 46, Marion Elgin 36

N. Olmsted 35, Westlake 25

N. Ridgeville 42, Elyria 12

Napoleon 25, Sylvania Northview 17

Nelsonville-York 18, Waterford 12

New Bremen 55, Delphos St John's 7

New Concord John Glenn 31, Byesville Meadowbrook 0

New Franklin Manchester 56, Akr. Coventry 0

New Lexington 46, Coshocton 12

New Madison Tri-Village 29, Ansonia 22

New Paris National Trail 33, New Lebanon Dixie 0

New Philadelphia 35, Mansfield 0

New Richmond 28, Purcell Marian 14

Newark 59, Logan 33

Newark Licking Valley 28, Johnstown 13

Newcomerstown 42, Caldwell 0

Niles McKinley 14, Cortland Lakeview 11

Norton 38, Tallmadge 7

Ontario 46, Galion 28

Orrville 25, Navarre Fairless 20

Ottawa-Glandorf 23, Elida 6

Oxford Talawanda 42, Day. Carroll 0

Parma Padua 41, Akr. Garfield 6

Paulding 42, Haviland Wayne Trace 20

Pemberville Eastwood 55, Fostoria 7

Perry 62, Gates Mills Hawken 0

Perrysburg 55, Sylvania Southview 7

Pickerington Central 24, Canal Winchester 21

Pickerington North 51, Lewis Center Olentangy Orange 7

Piqua 19, W. Carrollton 7

Plain City Jonathan Alder 35, Spring. Shawnee 0

Poland Seminary 35, Hubbard 24

Pomeroy Meigs 49, Bidwell River Valley 6

Port Clinton 24, Clyde 10

Portsmouth W. 28, Waverly 0

Powell Olentangy Liberty 17, Lewis Center Olentangy 14

Proctorville Fairland 26, Gallipolis Gallia 8

Ravenna SE 27, Columbiana Crestview 21

Reedsville Eastern 28, Vincent Warren 21

Reynoldsburg 34, Ashville Teays Valley 28

Richmond Edison 36, Weir, W.Va. 6

Rocky River 48, Parma Hts. Valley Forge 7

Rocky River Lutheran W. 16, Painesville Harvey 14

Rossford 57, Millbury Lake 56

Salem 33, Beaver Local 27, OT

Sandusky Perkins 10, Bellevue 3

Sarahsville Shenandoah 43, Glouster Trimble 20

Shadyside 22, Strasburg 19

Shelby 47, Sparta Highland 6

Sherwood Fairview 42, Defiance Ayersville 13

Smithville 28, Jeromesville Hillsdale 14

Solon 24, Stow-Munroe Falls 21

South Point 43, Ironton Rock Hill 21

Southeastern 20, Bainbridge Paint Valley 15

Spring. Kenton Ridge 49, Spring. NW 7

Springboro 38, Clayton Northmont 14

Springfield 29, Centerville 12

St. Henry (OH) 54, Rockford Parkway 0

St. Paris Graham 10, London 7

Steubenville Cath. Cent. 20, Rayland Buckeye 8

Streetsboro 41, Kent Roosevelt 24

Strongsville 35, Euclid 7

Sugar Grove Berne Union 55, Millersport 0

Sunbury Big Walnut 45, Westerville S. 14

Sycamore Mohawk 41, Upper Sandusky 7

Thornville Sheridan 72, Warsaw River View 0

Tiffin Columbian 35, Huron 14

Tipp City Tippecanoe 42, Vandalia Butler 0

Tol. Cent. Cath. 45, Toledo St John's Jesuit 14

Tol. Whitmer 57, Holland Springfield 14

Tontogany Otsego 60, Oak Harbor 0

Toronto 28, Oak Glen, W.Va. 7

Trenton Edgewood 38, Day. Chaminade Julienne 22

Trotwood-Madison 72, Cin. Taft 0

Troy 31, Fairborn 14

Tuscarawas Cent. Cath. 48, Stewart Federal Hocking 14

Uhrichsville Claymont 42, Marietta 0

Uniontown Lake 37, Can. Glenoak 7

Urbana 34, Richwood N. Union 33

Van Wert 61, Defiance 28

Vermilion 39, Sandusky 26

Versailles 28, Ft. Recovery 21

Vienna Mathews 32, Leetonia 28

W. Alexandria Twin Valley S. 12, Union City Mississinawa Valley 6

W. Jefferson 28, Washington C.H. 14, OT

W. Lafayette Ridgewood 56, Lore City Buckeye Trail 0

W. Liberty-Salem 47, Spring. Greenon 13

Wadsworth 38, N. Royalton 0

Wapakoneta 49, St Marys 21

Warren Howland 27, Carrollton 7

Wheelersburg 42, Lucasville Valley 0

Whiteford, Mich. 70, Pioneer N. Central 22

Whitehouse Anthony Wayne 35, Bowling Green 0

Wickliffe 50, Beachwood 14

Williamsburg 49, Hillsboro 14

Willoughby S. 30, Madison 7

Wintersville Indian Creek 15, Brooke, W.Va. 6

Wooster Triway 51, Massillon Tuslaw 0

Worthington Kilbourne 49, Dublin Scioto 20

Xenia 54, Sidney 20

Youngs. Liberty 28, Brookfield 8

Youngs. Ursuline 40, Warren Harding 7

Youngs. Valley Christian 23, Wellsville 7

Zanesville 51, Utica 32

Zanesville W. Muskingum 42, Philo 21

Zoarville Tuscarawas Valley 30, E. Can. 20

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