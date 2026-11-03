Philadelphia's political power players gather at SOUTH for Election Day lunch
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon
Election Day lunch at South
Photo by HughE Dillon