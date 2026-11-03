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Philadelphia's political power players gather at SOUTH for Election Day lunch

By CBS News Philadelphia Staff

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HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

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HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

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HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5142.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5161.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5164.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5174.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5176.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5214.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5224.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5228.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

Election Day lunch at South

dsc-5231.jpg
HughE Dillon

Photo by HughE Dillon

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